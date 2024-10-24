為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電…

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

踢小米 人氣：13
share
窩客好文

踢小米

發表篇數：1327篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：

秘醬滷味竹北店
place新竹縣竹北市博愛街204號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章
 

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

竹北博愛街很受歡迎的「秘醬滷味」搬家囉！

店家主打”冷滷味”，新鮮食材精心燉滷入味後，加入獨門秘醬讓人一吃難忘 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

秘醬的炒製過程繁瑣，講究每道工序，嚴選頂級辛香料，基底加入醬油、中藥材滷包、蒜頭、辣椒等食材熬煮而成 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

食材都是老闆當天現滷現賣，賣完就收，太晚去會買不到呢 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新址靠近竹北天橋下的收驚名店，喜愛秘醬滷味的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

店家優惠：
拍照打卡或 google 5🌟好評隨機送魯菜或是小禮物。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉秘醬滷味-新竹竹北店位置

*******************

秘醬滷味搬到博愛街407號，靠近竹北收驚名店旁。

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

👉秘醬滷味-新竹竹北店環境介紹

*******************

雖說是連鎖店，但大部份的食材都是老闆當天當天現滷的，選擇性非常多，喜歡吃冷滷味的朋友不能錯過 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

建議大家早點來買有比較多種類可以挑選唷！

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

👉秘醬滷味-新竹竹北店菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

食材選擇非常多，肉肉有脆腸、豬頭皮、腱肉、滷大腸、鴨翅等品項 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

第一次來的朋友，小米特別推薦滷大腸、鴨血、脆腸、豬頭皮、雞爪、鴨翅、大黑豆干和紅蔥乾麵~

特別是豆干類可以嚐得到滷製入味多汁 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

重口味的朋友記得加蒜、加辣！

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

這一鍋”秘醬”就是好吃的秘密！

食材滷製入味後，將獨門醬汁的淋在食材上，涮嘴好吃，配酒、飲料都很讚 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

每間分店使用的秘醬都是自己炒製 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

秘醬的炒製過程繁瑣，講究每道工序，加上老闆用心滷製食材，難怪竹北店一直都能受到大家歡迎~

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

食材淋上秘醬後會搖勻，讓食材充分吸附秘醬的風味~

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

老闆還會附上醃漬蘿蔔來解解膩，酸V爽脆挺不錯吃 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

醃漬蘿蔔也是各店製作的喔。

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

👉秘醬滷味-新竹竹北店用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天跟小彤來回味秘醬滷味的好滋味 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

小米推薦大家月底救星組合：紅蔥乾麵(25元)+手工米血(20元)+滷炸豆腐(20元)

米血份量多又便宜，一定可以吃得飽 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

喜歡吃輕食的女士，有多種蔬菜和肉肉可以選擇~

菜頭(10元)高麗菜(35元)花椰菜(35元)蓮藕片(30元)金針菇(25元)秘醬花生(30元)鴨胗(30元)脆腸(40元)，以這樣的份量來說，1-2個人可以吃得挺飽的 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

豆製品的選擇性也不少，有鹹芋頭籤(20元)甜不辣(20元)百頁豆腐(20元)大黑豆干(20元)香豆包(20元)炸蛋(20元)海帶(20元)

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

這是精緻豪華型的組合，有鴨翅(35元)鴨肝(25元)豬腱肉(40元)滷大腸(40元)新竹貢丸(25元)鳥蛋(30元)秘醬鴨血(20元)等等~

再買兩包麵兩人分吃可以很滿足 ^^

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

滷味預設是不加蒜泥的，重口味的朋友建議一定要加蒜，風味會更棒 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

加上他們的辣椒更是絕配，辣香又帶勁，重口味的朋友可不能錯過！

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

豬腱肉(40元/份)，不只滷製入味，肉質嫩而不柴 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

鹹香帶甜的醬汁加上蒜末和辣椒，是很棒的下酒菜！

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

鴨肝(25元/份)不會粉粉的，而且也不會有腥味，帶點粉肝的甜還不錯。

 

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

鴨心(40元)，不會有腥味帶滷香的甜味，有Q的脆度又是一個下酒菜了新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

鴨胗(30元/份)不只滷製入味，一口咬下有軟嫩彈牙的口感 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

滷大腸(40元)處理得很好，軟嫩又入味，再加辣就很過癮了!

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

鴨翅(35元/支)鴨皮有膠質的甜味，肉質軟嫩、鹹香帶甜很涮嘴 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

鹹芋頭籤(20元)是芋頭控的小米最愛！

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

豬皮(25元/份)滷得很剛好，有Q帶彈牙的膠質口感。

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

秘製鴨血(20元)一樣滷製入味，口感滑嫩，加上他們的辣椒來吃會更過癮 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

爆漿魚包蛋(20元)是小朋友最愛~

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

大黑豆干(20元/份)咬下去會爆汁很爽！

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

秘醬鴨血糕(20元)有Q帶黏的口感，喜歡吃辣的朋友可以再加他們的辣椒來吃會更過癮！

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

滷炸豆腐(20元)有點老皮嫩肉的口感，咬下去會爆汁吃起來很過癮 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

紅蔥乾麵(25元)蒸煮麵燙過後搭配秘醬滷汁，彈牙好吃又有飽足感新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

菜頭(10元)

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

金針菇(25元)

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

蓮藕片(30元)

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

高麗菜(35元)也是有滷過的，又脆又甜讓人一吃上癮！

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

以上是我們的心得分享，秘醬滷味-新竹竹北店搬家後，一樣由原班人馬繼續為大家服務，品質上有一定的保證，愛吃滷味的朋友推薦給你們 新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市竹北超高人氣的秘醬滷味搬家囉！ 被網友評選全台最強冷滷味連鎖品牌就是這一家！ 濃郁醬香冷滷味讓人一吃難忘！ (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

👉秘醬滷味-新竹竹北店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：秘醬滷味-新竹竹北店
🏠地址：新竹縣竹北市博愛街407號
⏰營業時間：15:00–22:30
粉絲團：秘醬滷味 新竹竹北店
➡️現金交易/無收取服務費

店家優惠：
拍照打卡或 google 5🌟好評隨機送魯菜或是小禮物。

👉竹北遠百吃什麼？➡️

2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)

 

 

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我 

 

 



加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

新竹縣竹北市竹北人秋冬必吃暖心紅豆湯+熱呼呼
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up