竹北博愛街很受歡迎的「秘醬滷味」搬家囉！

店家主打”冷滷味”，新鮮食材精心燉滷入味後，加入獨門秘醬讓人一吃難忘

秘醬的炒製過程繁瑣，講究每道工序，嚴選頂級辛香料，基底加入醬油、中藥材滷包、蒜頭、辣椒等食材熬煮而成

食材都是老闆當天現滷現賣，賣完就收，太晚去會買不到呢

新址靠近竹北天橋下的收驚名店，喜愛秘醬滷味的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

店家優惠：

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👉秘醬滷味-新竹竹北店位置

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秘醬滷味搬到博愛街407號，靠近竹北收驚名店旁。

👉秘醬滷味-新竹竹北店環境介紹

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雖說是連鎖店，但大部份的食材都是老闆當天當天現滷的，選擇性非常多，喜歡吃冷滷味的朋友不能錯過

建議大家早點來買有比較多種類可以挑選唷！

👉秘醬滷味-新竹竹北店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

食材選擇非常多，肉肉有脆腸、豬頭皮、腱肉、滷大腸、鴨翅等品項

第一次來的朋友，小米特別推薦滷大腸、鴨血、脆腸、豬頭皮、雞爪、鴨翅、大黑豆干和紅蔥乾麵~

特別是豆干類可以嚐得到滷製入味多汁

重口味的朋友記得加蒜、加辣！

這一鍋”秘醬”就是好吃的秘密！

食材滷製入味後，將獨門醬汁的淋在食材上，涮嘴好吃，配酒、飲料都很讚

每間分店使用的秘醬都是自己炒製

秘醬的炒製過程繁瑣，講究每道工序，加上老闆用心滷製食材，難怪竹北店一直都能受到大家歡迎~

食材淋上秘醬後會搖勻，讓食材充分吸附秘醬的風味~

老闆還會附上醃漬蘿蔔來解解膩，酸V爽脆挺不錯吃

醃漬蘿蔔也是各店製作的喔。

👉秘醬滷味-新竹竹北店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來回味秘醬滷味的好滋味

小米推薦大家月底救星組合：紅蔥乾麵(25元)+手工米血(20元)+滷炸豆腐(20元)。

米血份量多又便宜，一定可以吃得飽

喜歡吃輕食的女士，有多種蔬菜和肉肉可以選擇~

菜頭(10元)、高麗菜(35元)、花椰菜(35元)、蓮藕片(30元)、金針菇(25元)、秘醬花生(30元)、鴨胗(30元)、脆腸(40元)，以這樣的份量來說，1-2個人可以吃得挺飽的

豆製品的選擇性也不少，有鹹芋頭籤(20元)、甜不辣(20元)、百頁豆腐(20元)、大黑豆干(20元)、香豆包(20元)、炸蛋(20元)、海帶(20元)。

這是精緻豪華型的組合，有鴨翅(35元)、鴨肝(25元)、豬腱肉(40元)、滷大腸(40元)、新竹貢丸(25元)、鳥蛋(30元)、秘醬鴨血(20元)等等~

再買兩包麵兩人分吃可以很滿足 ^^

滷味預設是不加蒜泥的，重口味的朋友建議一定要加蒜，風味會更棒

加上他們的辣椒更是絕配，辣香又帶勁，重口味的朋友可不能錯過！

豬腱肉(40元/份)，不只滷製入味，肉質嫩而不柴

鹹香帶甜的醬汁加上蒜末和辣椒，是很棒的下酒菜！

鴨肝(25元/份)不會粉粉的，而且也不會有腥味，帶點粉肝的甜還不錯。

鴨心(40元)，不會有腥味帶滷香的甜味，有Q的脆度又是一個下酒菜了

鴨胗(30元/份)不只滷製入味，一口咬下有軟嫩彈牙的口感

滷大腸(40元)處理得很好，軟嫩又入味，再加辣就很過癮了!

鴨翅(35元/支)鴨皮有膠質的甜味，肉質軟嫩、鹹香帶甜很涮嘴

鹹芋頭籤(20元)是芋頭控的小米最愛！

豬皮(25元/份)滷得很剛好，有Q帶彈牙的膠質口感。

秘製鴨血(20元)一樣滷製入味，口感滑嫩，加上他們的辣椒來吃會更過癮

爆漿魚包蛋(20元)是小朋友最愛~

大黑豆干(20元/份)咬下去會爆汁很爽！

秘醬鴨血糕(20元)有Q帶黏的口感，喜歡吃辣的朋友可以再加他們的辣椒來吃會更過癮！

滷炸豆腐(20元)有點老皮嫩肉的口感，咬下去會爆汁吃起來很過癮

紅蔥乾麵(25元)蒸煮麵燙過後搭配秘醬滷汁，彈牙好吃又有飽足感

菜頭(10元)

金針菇(25元)

蓮藕片(30元)

高麗菜(35元)也是有滷過的，又脆又甜讓人一吃上癮！

以上是我們的心得分享，秘醬滷味-新竹竹北店搬家後，一樣由原班人馬繼續為大家服務，品質上有一定的保證，愛吃滷味的朋友推薦給你們

👉秘醬滷味-新竹竹北店營業時間地址

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🌟店家資訊：秘醬滷味-新竹竹北店

🏠地址：新竹縣竹北市博愛街407號

⏰營業時間：15:00–22:30

粉絲團：秘醬滷味 新竹竹北店

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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