時序進入秋天還是想大嗑肉肉！最愛吃燒肉的台中捧油們不能錯過這家▸山鯨本家‧HONKE燒肉◂，除了為客人打造一秒到日本的沉浸式用餐環境，更與同集團底下的法月與印月餐廳聯名推出秋季新菜色，就是要同時滿足饕客們的視覺與味覺感官啦！



位在西屯寶慶街的山鯨本家‧HONKE，有著大型日式鳥居造景的外觀讓每個經過的人都忍不住多看二眼，不止有辨識度也很適合當拍照背景哦～



山鯨本家．HONKE

地址：台中市西屯區寶慶街67號

電話：04-2706 3000

營業時間：11:30-01:30

官網：https://yamakujira2016.com/branch/honke/

FB：https://www.facebook.com/yamakujira.honke



山鯨燒肉目前在台中共有二家店，除了漢口店之外就是我們這次來吃的『山鯨本家．HONKE』，而且店面旁邊就是收費立體停車場，不用另外費心找停車位也很方便！



台中燒肉‧山鯨本家HONKE│環境

一樓的和室榻榻米空間是氣質滿分的候位區耶！另有提供麥茶與糖果供讓客人享用，等待同時也可以在這裡先拍個典雅美照。



另一邊則是完美還原日本神社的奉納，繪馬上還有客人滿滿的祈願與祝福，來吃個燒肉還能體驗各種經典日式造景，還沒吃到餐點就能感受到山鯨本家HONKE的用心～



二樓則是主要用餐區，會先看到以2-4人座的座位為主，以很能代表日本的紅楓作為主要裝潢點綴，讓每個用餐角落一樣保有濃厚的日式風情。





再後方也有提供多人燒肉包廂，每一區包廂用竹簾單獨區隔開來，讓客人用餐起來更加自在沒有拘束啦！



桌邊也都有餐巾紙和溼紙巾設計，讓桌面保持簡潔之外也比較不影響菜色空間。



現場只要人員如果不是太忙碌的話，也都會協助代烤哦！而且熟度管控很厲害，我們和友人吃的牛肉熟度都不一樣，但當天的服務人員都能烤到恰恰好的熟度送上盤子，讓我們能夠吃到個人最喜歡的肉品狀態這點很加分💯



台中燒肉‧山鯨本家HONKE│菜單

我們這次是和朋友一起來享用名店系列。聯名套餐，來山鯨吃燒肉的同時還同時能享受到法月與印月的特色菜式，真的是蠻划算的！雙人套餐最低2480起，其他完整菜單可點線上菜單參考哦：https://online.flipbuilder.com/tkhg/stze/



台中燒肉‧山鯨本家HONKE│套餐

飲品率先上桌啦！我們和友人分別點了蜜桃蜂密柚子茶、香荔醋冰沙和烏龍茶，香荔醋冰沙的呈現也太美！晚點也會在套餐內容中出現～



餐點中最吸睛的就是這個出場自帶仙氣的全日空寶箱啦！箱子一打開就有乾冰傾瀉而出，同行友人還忍不住哇～了一聲！



一次可以吃到日本A5和牛霜降、日本A5和牛一品、日本A5和牛嚴選與薄作和牛舌實在過癮，光是看到肉品色澤就忍不住口水直流啊



薄作和牛舌

以薄切方式呈現，大概烤5分熟就很美味，更能感受到和牛舌鮮嫩與帶點Q感的口感！也可以視個人喜好包入蔥醬享用，好吃好吃～





日本A5和牛嚴選

和牛嚴選採用臀部的部位，整體偏瘦但不會柴口，肉質也很鮮美、且吃起來是比較帶有厚度的感覺，如果像小吠一樣喜歡油花感偏少的話會喜歡這道肉品的口感哦





日本A5和牛一品

是比較靠肩膀的部位，油花分佈算是蠻均勻的不會太肥，以偏好五到七分熟的我們來說厚薄度也十分好入口，即使不沾醬也是足夠美味！





日本A5和牛霜降

和牛霜降的油花明顯豐富一些讓整體口感更加軟嫩，一入口感受到豐盈的油脂在嘴裡迸發出來的滋味，完全開胃到讓人想搭配白飯大口扒飯呀





法式洋蔥和牛舌湯

通常在西餐裡才喝的到的法式洋蔥湯風味整個很濃郁，能在聯名套餐裡喝到真的太棒啦！



裡頭有大塊麵包以及軟嫩牛肉，搭配溫潤濃郁的洋蔥湯真是暖心又暖胃～



伊比利豬吐司

烤得酥酥的吐司再搭配炸得酥脆伊比利豬排，整個就是超犯規的組合！豬排的熟度炸得很恰當還保有肉汁，加上有點帶糖粒的吐司一起入口，在嘴裡交織成鹹甜交錯的風味～



極品牛角切vs精彩拼盤

將極品牛角切和精彩拼盤以九宮格呈現，光是擺盤就讓人眼花瞭亂！以牛角切佐以金桔、紫蘇山藥、醃漬小黃瓜、現磨芥末、芝麻葉、百香果南瓜以及柚香蘿蔔等配料，看自己愛怎麼搭配就怎麼搭配，在嘴裡交融出各種酸甜辛辣的不同滋味，算是很有創意又滿足視覺的一道肉品饗宴～



嚴選美國牛角切肉烤過後的口感比較有紮實感，但不影響肉品本身的美味，更喜歡烤到有點帶焦香的感覺！





大地十八綠

吃了好多肉肉後當然也要攝取點蔬菜，這樣營養才均衡啊！大地十八綠集合了各種口感各不相同的原型蔬菜，搭配一旁的醬料繽紛醬料可以讓整體風味多點變化囉～



荔枝醋冰沙

套餐裡附的荔枝醋冰沙，偏酸的風味可以適時去除掉嘴巴裡的味道，校正回歸一下味蕾再來迎接下一道美食！



紅櫻豬梅花

這道豬梅花油花分佈均勻，建議烤至全熟後再入口，帶著油脂香氣和鮮嫩口感，也是很快被我們消滅一空啦





雞松阪 鳯梨

雞松阪也是我們很喜歡的部位！沒想到可以和鳯梨一起呈現～喜歡雞松阪帶有軟骨的口感，搭配烤過後更具甜度的鳯梨，脆口中又帶有果香的組合這個有喜歡耶





美國極上自然牛

通常自己烤都很怕把整塊牛排烤壞，幸好山鯨本家有專業代烤讓我們可以吃到最棒的熟度！邊緣焦香但中間還保留粉紅色澤，完全看的出來烤功的純熟度啊，口感好鮮嫩沒有帶筋感



喜歡幾分熟都沒有關係，服務人員代烤時都可以和他們說哦



櫻花蝦鮭魚卵海膽石鍋飯

主食選擇這道石鍋飯，原有的櫻花蝦加上滿滿的蔥，正等待著拌勻後再加上新鮮鮭魚卵和海膽～



加熱石鍋並把料拌勻後，呈現出櫻花蝦獨有的香氣和酥脆口感，再加入上鮮甜的海膽與鮭魚卵，更讓滿滿海味在嘴裡爆炸開來！米飯軟硬度也剛剛好不會有溼軟感，這道真的是豪好吃哦



特塞式澎湖小卷

澎湖來的小卷不特別，厲害的是裡面還塞滿了豬肉當作內餡，真的是超級滿足的海陸大餐。咬下去不僅可以感受到小卷的Q彈，也有豬肉的香氣，毫無腥味，也非常好吃哦





酪梨蝦

這道酪梨蝦是小吠特別點給強生的啦！因為強生很愛吃酪梨，混合新鮮的蝦肉一起享用真的是再美好不過，高蛋白質的餐點就是非他莫屬！



酪梨裡面還有混合了美奶滋，搭配炙燒的方式讓整體香氣更加提升👏



金箔布丁冰淇淋

真的還沒想到，燒肉店也可以吃到如此精緻的甜點！果然是法月集團出身的，法式的甜點方式都直接搬上桌，真的很特別。布丁吃起來口感綿密，底下還有巧克力醬料，整體不會死甜耶，右邊是巧克力冰淇淋可以搭配享用。



堂本馬卡龍帕菲

馬卡龍吃過，但抹茶口味的還是第一次。中間也是抹茶冰淇淋，底下也有方形抹茶糕，大量的鮮奶油增添綿密帶苦甜的口感。果然帕菲諧音就是英文的Perfect呀👍



蘋果派香草冰淇淋

蘋果派的部份有加入肉桂粉但不會搶味，但怕肉桂味的捧油可以跳過 口感吃起來就是很好吃的蘋果派，裡面還可以吃到蘋果塊，右邊是好吃又好入口的香草冰淇淋



台中燒肉‧山鯨本家HONKE│和服體驗

吃完餐點還可以到一樓，免費體驗他們穿和服浴衣的服務。說真的台中應該沒有幾間餐廳可以媲美他們提供的和服體驗，不僅大人小孩的款式都有，就連相應的配飾和木屐也備妥沒有在隨便的，服裝狀態也沒有陳舊感，覺得都有在顧及這些用品的嶄新程度，小吠甚至還挑到這二年在日本很流行的蕾絲和服款哦





和服浴衣會由女性服務人員協助穿著和加上適合的髮飾，穿著過程中也完全呈現出一個專業，讓人放心🩷



強生後來幫小吠挑了紫色紙傘當拍照道具，也真的是畫龍點睛吧！直接在一樓和室等候區拍起來，或是走到外頭連同鳥居佈景做拍攝，都是很好呈現日式和服的所在



以上就是在山鯨用餐的食記，還蠻喜歡這次秋季新菜色的體驗耶，東西新鮮好吃而且說真的這樣整體份量是很足夠的，我們還和服務人員開玩笑說，沒關係吃完我們可以直接去對面世界健身房運動起來消耗一下😆要在西屯找家好吃又有特色的日式燒肉店慶生或聚餐的話，肯定要來山鯨本家‧HONKE吃好料的吧！以下也送上他們家的壽星優惠給捧油們一併參考囉😘

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台中燒肉‧山鯨本家HONKE│店家資訊

山鯨本家．HONKE

地址：台中市西屯區寶慶街67號

電話：04-2706 3000

營業時間：11:30-01:30

官網：https://yamakujira2016.com/branch/honke/

FB：https://www.facebook.com/yamakujira.honke



<本文為山鯨本家‧HONKE邀約試吃，內容均為真實感受>



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