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在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～

強生與小吠 人氣：6
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窩客好文

強生與小吠

發表篇數：604篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

山鯨本家．HONKE
phone04-27063000
place台中市西屯區寶慶街67號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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時序進入秋天還是想大嗑肉肉！最愛吃燒肉的台中捧油們不能錯過這家▸山鯨本家‧HONKE燒肉◂，除了為客人打造一秒到日本的沉浸式用餐環境，更與同集團底下的法月印月餐廳聯名推出秋季新菜色，就是要同時滿足饕客們的視覺與味覺感官啦！
在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～

位在西屯寶慶街的山鯨本家‧HONKE，有著大型日式鳥居造景的外觀讓每個經過的人都忍不住多看二眼，不止有辨識度也很適合當拍照背景哦～
在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～

在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～ 山鯨本家．HONKE
在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～  地址：台中市西屯區寶慶街67號
在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～ 電話：04-2706 3000
在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～ 營業時間：11:30-01:30
在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～ 官網：https://yamakujira2016.com/branch/honke/
在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～   FB：https://www.facebook.com/yamakujira.honke
在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～

山鯨燒肉目前在台中共有二家店，除了漢口店之外就是我們這次來吃的『山鯨本家．HONKE』，而且店面旁邊就是收費立體停車場，不用另外費心找停車位也很方便！
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台中燒肉‧山鯨本家HONKE│環境

一樓的和室榻榻米空間是氣質滿分的候位區耶！另有提供麥茶與糖果供讓客人享用，等待同時也可以在這裡先拍個典雅美照。
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另一邊則是完美還原日本神社的奉納，繪馬上還有客人滿滿的祈願與祝福，來吃個燒肉還能體驗各種經典日式造景，還沒吃到餐點就能感受到山鯨本家HONKE的用心～
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二樓則是主要用餐區，會先看到以2-4人座的座位為主，以很能代表日本的紅楓作為主要裝潢點綴，讓每個用餐角落一樣保有濃厚的日式風情。
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再後方也有提供多人燒肉包廂，每一區包廂用竹簾單獨區隔開來，讓客人用餐起來更加自在沒有拘束啦！
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桌邊也都有餐巾紙和溼紙巾設計，讓桌面保持簡潔之外也比較不影響菜色空間。
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現場只要人員如果不是太忙碌的話，也都會協助代烤哦！而且熟度管控很厲害，我們和友人吃的牛肉熟度都不一樣，但當天的服務人員都能烤到恰恰好的熟度送上盤子，讓我們能夠吃到個人最喜歡的肉品狀態這點很加分💯
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台中燒肉‧山鯨本家HONKE│菜單

我們這次是和朋友一起來享用名店系列。聯名套餐，來山鯨吃燒肉的同時還同時能享受到法月與印月的特色菜式，真的是蠻划算的！雙人套餐最低2480起，其他完整菜單可點線上菜單參考哦：https://online.flipbuilder.com/tkhg/stze/
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台中燒肉‧山鯨本家HONKE│套餐

飲品率先上桌啦！我們和友人分別點了蜜桃蜂密柚子茶、香荔醋冰沙和烏龍茶，香荔醋冰沙的呈現也太美！晚點也會在套餐內容中出現～
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餐點中最吸睛的就是這個出場自帶仙氣的全日空寶箱啦！箱子一打開就有乾冰傾瀉而出，同行友人還忍不住哇～了一聲！
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一次可以吃到日本A5和牛霜降日本A5和牛一品日本A5和牛嚴選薄作和牛舌實在過癮，光是看到肉品色澤就忍不住口水直流啊在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～
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薄作和牛舌
以薄切方式呈現，大概烤5分熟就很美味，更能感受到和牛舌鮮嫩與帶點Q感的口感！也可以視個人喜好包入蔥醬享用，好吃好吃～
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日本A5和牛嚴選
和牛嚴選採用臀部的部位，整體偏瘦但不會柴口，肉質也很鮮美、且吃起來是比較帶有厚度的感覺，如果像小吠一樣喜歡油花感偏少的話會喜歡這道肉品的口感哦在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～
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日本A5和牛一品
是比較靠肩膀的部位，油花分佈算是蠻均勻的不會太肥，以偏好五到七分熟的我們來說厚薄度也十分好入口，即使不沾醬也是足夠美味！
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日本A5和牛霜降
和牛霜降的油花明顯豐富一些讓整體口感更加軟嫩，一入口感受到豐盈的油脂在嘴裡迸發出來的滋味，完全開胃到讓人想搭配白飯大口扒飯呀在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～
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法式洋蔥和牛舌湯
通常在西餐裡才喝的到的法式洋蔥湯風味整個很濃郁，能在聯名套餐裡喝到真的太棒啦！
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裡頭有大塊麵包以及軟嫩牛肉，搭配溫潤濃郁的洋蔥湯真是暖心又暖胃～
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伊比利豬吐司
烤得酥酥的吐司再搭配炸得酥脆伊比利豬排，整個就是超犯規的組合！豬排的熟度炸得很恰當還保有肉汁，加上有點帶糖粒的吐司一起入口，在嘴裡交織成鹹甜交錯的風味～
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極品牛角切vs精彩拼盤
將極品牛角切和精彩拼盤以九宮格呈現，光是擺盤就讓人眼花瞭亂！以牛角切佐以金桔、紫蘇山藥、醃漬小黃瓜、現磨芥末、芝麻葉、百香果南瓜以及柚香蘿蔔等配料，看自己愛怎麼搭配就怎麼搭配，在嘴裡交融出各種酸甜辛辣的不同滋味，算是很有創意又滿足視覺的一道肉品饗宴～
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嚴選美國牛角切肉烤過後的口感比較有紮實感，但不影響肉品本身的美味，更喜歡烤到有點帶焦香的感覺！
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大地十八綠
吃了好多肉肉後當然也要攝取點蔬菜，這樣營養才均衡啊！大地十八綠集合了各種口感各不相同的原型蔬菜，搭配一旁的醬料繽紛醬料可以讓整體風味多點變化囉～
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荔枝醋冰沙
套餐裡附的荔枝醋冰沙，偏酸的風味可以適時去除掉嘴巴裡的味道，校正回歸一下味蕾再來迎接下一道美食！
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紅櫻豬梅花
這道豬梅花油花分佈均勻，建議烤至全熟後再入口，帶著油脂香氣和鮮嫩口感，也是很快被我們消滅一空啦在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～
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雞松阪 鳯梨
雞松阪也是我們很喜歡的部位！沒想到可以和鳯梨一起呈現～喜歡雞松阪帶有軟骨的口感，搭配烤過後更具甜度的鳯梨，脆口中又帶有果香的組合這個有喜歡耶在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～
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美國極上自然牛
通常自己烤都很怕把整塊牛排烤壞，幸好山鯨本家有專業代烤讓我們可以吃到最棒的熟度！邊緣焦香但中間還保留粉紅色澤，完全看的出來烤功的純熟度啊，口感好鮮嫩沒有帶筋感在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～
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喜歡幾分熟都沒有關係，服務人員代烤時都可以和他們說哦在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～
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櫻花蝦鮭魚卵海膽石鍋飯
主食選擇這道石鍋飯，原有的櫻花蝦加上滿滿的蔥，正等待著拌勻後再加上新鮮鮭魚卵和海膽～
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加熱石鍋並把料拌勻後，呈現出櫻花蝦獨有的香氣和酥脆口感，再加入上鮮甜的海膽與鮭魚卵，更讓滿滿海味在嘴裡爆炸開來！米飯軟硬度也剛剛好不會有溼軟感，這道真的是豪好吃哦在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～
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特塞式澎湖小卷
澎湖來的小卷不特別，厲害的是裡面還塞滿了豬肉當作內餡，真的是超級滿足的海陸大餐。咬下去不僅可以感受到小卷的Q彈，也有豬肉的香氣，毫無腥味，也非常好吃哦在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～
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酪梨蝦
這道酪梨蝦是小吠特別點給強生的啦！因為強生很愛吃酪梨，混合新鮮的蝦肉一起享用真的是再美好不過，高蛋白質的餐點就是非他莫屬！
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酪梨裡面還有混合了美奶滋，搭配炙燒的方式讓整體香氣更加提升👏
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金箔布丁冰淇淋
真的還沒想到，燒肉店也可以吃到如此精緻的甜點！果然是法月集團出身的，法式的甜點方式都直接搬上桌，真的很特別。布丁吃起來口感綿密，底下還有巧克力醬料，整體不會死甜耶，右邊是巧克力冰淇淋可以搭配享用。
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堂本馬卡龍帕菲
馬卡龍吃過，但抹茶口味的還是第一次。中間也是抹茶冰淇淋，底下也有方形抹茶糕，大量的鮮奶油增添綿密帶苦甜的口感。果然帕菲諧音就是英文的Perfect呀👍
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蘋果派香草冰淇淋
蘋果派的部份有加入肉桂粉但不會搶味，但怕肉桂味的捧油可以跳過在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～ 口感吃起來就是很好吃的蘋果派，裡面還可以吃到蘋果塊，右邊是好吃又好入口的香草冰淇淋
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台中燒肉‧山鯨本家HONKE│和服體驗

吃完餐點還可以到一樓，免費體驗他們穿和服浴衣的服務。說真的台中應該沒有幾間餐廳可以媲美他們提供的和服體驗，不僅大人小孩的款式都有，就連相應的配飾和木屐也備妥沒有在隨便的，服裝狀態也沒有陳舊感，覺得都有在顧及這些用品的嶄新程度，小吠甚至還挑到這二年在日本很流行的蕾絲和服款哦在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～
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和服浴衣會由女性服務人員協助穿著和加上適合的髮飾，穿著過程中也完全呈現出一個專業，讓人放心🩷
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強生後來幫小吠挑了紫色紙傘當拍照道具，也真的是畫龍點睛吧！直接在一樓和室等候區拍起來，或是走到外頭連同鳥居佈景做拍攝，都是很好呈現日式和服的所在在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～
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以上就是在山鯨用餐的食記，還蠻喜歡這次秋季新菜色的體驗耶，東西新鮮好吃而且說真的這樣整體份量是很足夠的，我們還和服務人員開玩笑說，沒關係吃完我們可以直接去對面世界健身房運動起來消耗一下😆要在西屯找家好吃又有特色的日式燒肉店慶生或聚餐的話，肯定要來山鯨本家‧HONKE吃好料的吧！以下也送上他們家的壽星優惠給捧油們一併參考囉😘
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台中燒肉‧山鯨本家HONKE│店家資訊

在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～ 山鯨本家．HONKE
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在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～ 營業時間：11:30-01:30
在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～  官網：https://yamakujira2016.com/branch/honke/
在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～  FB：https://www.facebook.com/yamakujira.honke
在滿滿日式氛圍裡吃個沉浸式燒肉，還有和服浴衣可體驗！新菜色和牛寶箱自帶仙氣上桌也好好拍呀～
<本文為山鯨本家‧HONKE邀約試吃，內容均為真實感受>
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