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寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

nana 人氣：15
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窩客好文

nana

發表篇數：430篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

寿司美術第一市場
place彰化縣員林市中正路346號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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員林傳統菜市場出現超級神秘日料店，就在第一市場裡面的攤位。這家一星期只營業五天，平日傍晚五點才開門，只營業到十點。此外假日有提供11:30~14:30用餐時段，建議一開門就來比較保險。店裡座位不多僅可容納16人，尖峰時刻很常滿桌，想吃要耐心等候。推薦招牌美術極上套餐，有生蠔、鱈場蟹腳、時令生魚片、炙燒握壽司通通吃得到，不僅內用有鮮魚味噌湯免費續，不定時推出隱藏版限量菜單滿足口腹之慾，超高CP值日料店趕緊收進口袋名單吧！

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

這次就是要帶大家來去彰化員林市場尋找傳說中高級日料店，要通往市場入口共有多處，像是民生路、中正路、惠來街都有出入口可以前往寿司美術。

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

 

寿司美術就躲在員林第一市場中間處，也就是20.18.15.13攤位，這個地點在夜晚的菜市場裡，真的有夠神祕，更令人吸睛是店家從0到有，一步一步創造屬於自己獨特日料店，以開放式空間設計，底色選用質感配上白色系logo，最後利用木質色板前餐台和灰色吧檯椅裝飾，更顯得獨樹一格。

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

只能容得下16個人座位，無論是平假日尖峰時段總是擠滿人潮，若您是從外地來擔心撲空，平日建議前一天FB私訊訂位，假日現場候位。對了，客滿的話記得先現場候位，另外餐點一律現點現做，想吃要耐心等候。

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

座位後方有新增三台水冷扇給客人吹，完全不用擔心吃到滿頭汗。

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

有時候就是喜歡坐在板前欣賞師傅料理過程，感受視覺與味覺饗宴。老闆用嚴謹態度面對每項細節，嚴選新鮮食材，搭配師傅精湛捏製技法與細膩刀工，讓生魚片成為一道精緻佳餚，這就是職人堅持。

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

我們點的是美術極上套餐1380元，內容物有沙拉-鮭魚卵山藥細麵、前菜-浜庫生蠔醋物、捲物-松葉蟹膏蟹肉手卷、刺身-時令生魚片 四片、煮物-磯煮鮑魚、壽司-炙燒鮭魚大腹壽司、炙刺蝦起司燒握、松露安格斯牛肉握、炙東京灣星鰻握、炙比目魚鰭邊握、烤物，鱈場蟹腳、鮮魚味噌湯。

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

 

套餐有附鮮魚味噌湯，更佛心是內用免費續到爽，那天不小心就喝了好幾碗，真的有夠新鮮好喝，說真的～喝起來口感比一般味噌湯還要鮮甜，唾液間與味噌交融，鮮度直接頂到舌頂，鹹度也不會過頭，重點魚肉給得好大一塊。

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

 

前菜沙拉是鮭魚卵山藥細麵，這道我也挺喜歡的，特別是山藥切成細絲根後，擺上如黃寶石般的鮭魚卵和紫蘇嫩葉、金箔、海帶芽、山葵，整碗看起來豐富又邪惡。

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

細細品嚐山藥濃稠黏度在嘴中化開，細膩又獨特口感，配上滿滿鮭魚卵，那種逼逼波波滋味在味覺碰撞，完全無腥味。

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超浮誇！直逼手掌一樣大的浜庫生蠔醋物尬上鮭魚卵、魚子醬、金箔，一上桌就獲得最響亮歡呼聲，光看著就讓人等不及想立刻開動。沒騙你，來自日本生食級生蠔就是這麼狂，擁有個頭部小身形，肉質肥美獨厚，用力吸一口，生蠔瞬間溜進舌尖，那股鮮甜海味在嘴裡爆發，絲毫沒有腥味，吃完一定要給兩根大拇指。

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

秋季就是要享受滿嘴蟹味，咱們套餐就有松葉蟹膏蟹肉手卷。香脆海苔包覆著醋飯、蟹肉，最後擠上一圈誘人蟹膏，咬下一口蟹膏香氣濃郁，鮭魚卵鹹香帶鮮，整個味道有層次，也不會太腥。

 

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

美術極上套餐也吃得到時令刺身。當天食材有鮭魚、甘蝦、花枝、鮪魚、鮭魚卵等六種時令刺身，再搭配紫蘇葉、海帶芽、山葵、金桔、金箔擺盤。然後每片刺身厚薄度切得恰到好處，沾少許山葵一起入口，嘴裡充斥滿滿鮮味，然後沾哇沙米也不會太嗆辣～

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

頂級美術極上套餐，其中六貫是店內最具人氣的招牌料理，點閱率非常高，很多客人都會點，現在直接選擇套餐，六種精選讓您通通吃的到。品項有煮物-磯煮鮑魚、壽司-炙燒鮭魚大腹壽司、炙刺蝦起司燒握壽司、松露安格斯牛肉握壽司、炙東京灣星鰻握壽司、炙比目魚鰭邊握壽司。

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

無肉不歡的我，當然先從松露安格斯牛肉握壽司嚐鮮！不誇張～J個松露直接給一整坨，還有頂端撒得金箔毫不手軟，光是這道令人垂涎欲滴，緊接著豪邁往嘴裡一口塞，炙燒後安格斯牛，那股迷人油脂與松露在口腔綻放，入口即化的牛肉包著緊實醋飯，天啊～好想再來一口！再來是大口咬下磯煮鮑魚，肉質Ｑ彈不硬，咀嚼時還有淡淡鮮甜味。我也好喜歡炙東京灣星鰻握壽司，星鰻不只給得夠長，刷上獨門醬汁高溫炙燒，吃進嘴裡軟嫩入口即化滋味包著醋飯，享受油脂和Q彈醋飯交融真的有夠讚。

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

炙燒鮭魚大腹壽司一定要點，鮭魚給得很有厚度，刷上醬汁炙燒，它的醬汁很夠，不會蓋掉鮭魚味道，微酸又不會太強烈膩醋飯更是畫龍點睛。炙刺蝦起司燒握壽司是搭配起司片炙燒，起司醇香和蝦子甜味不會太搶戲，然後鮭魚卵鹹香也很加分。最後是吃得到滿嘴油脂的炙比目魚鰭邊握壽司，那種咬下去的油脂香，入口即化的口感，讓人愛不釋手～

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

耐心等待鱈場蟹腳終於登場，店員將這道遞上桌時，口水就像水龍頭般不停狂流。鱈場蟹腳共有三根，事前都有先幫你處理好，開吃時輕輕剝即可。好啦!不多說，直接吃就對了，嗯❤️～蟹腳肉肥美飽滿又厚實，咀嚼時吃得到絲絲纖維，OH！好新鮮好好吃喔～

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

內行人懂點！相信常客都知道，老闆不定期會推出隱藏版限量菜單。這天很幸運吃到日本生鮮大干貝磯邊燒。超猛是日本生鮮干貝超大顆，拿出五十元硬幣對比，這個厚度、大小很可以，而且底下還有鋪一層香脆海苔，頂端則是撒鮭魚卵、魚子醬、金箔點綴，廢話不多說張開大嘴一口吃，干貝的鮮嫩度和甜味瞬間瀰漫舌尖，鮭魚卵的甜、魚子醬鹹香讓人快招架不住，咬起來厚度只有爽而已。

寿司美術第一市場！員林菜市場出現神秘日料店，推薦美術極上套餐，樣樣新鮮好吃 - Nana愛旅行札記

整體心得：用吃就能感受到老闆對食材用心，不管是生魚片、炙燒握壽司、鱈場蟹腳等，樣樣新鮮好吃，醋飯和生魚片比例很融合，不是那種各吃各的口感，調味剛好更能吃出食材原始風味，現在看完照片又想找機會衝一次。

 

 

寿司美術-第一市場

地址:彰化縣員林市中正路346號(第一市場20.18.15.13攤)

營業時間:三~五17:00~22:00；假日11:30~14:30、17:00~22:00 最後點餐13:30、21:00 售完為止

公休日:星期一、二

電話:0905-666 569

 

 

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