





小琉球真的超級熱，一下船先到民宿寄放行李，街上覓食沒多久，便立馬想找冰吃～（降溫消暑先）



聽說 小琉球創12 的海龜冰棒造型可愛吸睛，吸引不少遊客朝聖打卡，冰棒口味超多，不論是大人氣風味、小朋友最愛，通通都有，是小琉球必吃美食；另外還有小琉球必喝的天然鮮榨分層果汁飲品，新鮮的水果風味，沁涼消暑，連小朋友都可以喝。









創12小琉球總店 | 地理位置 交通資訊

創12小琉球總店 座落於屏東縣琉球鄉三民路，對面是YOYO起司捲，距離 小琉球碼頭 步行5分鐘即可抵達。旁邊是水行俠水自行車，本來打算背著小小孩，可以來個水上活動，可惜～我們時間不夠，期待下次可以玩到喔～！！！



延三民路再過去一點是「小琉球諾亞方舟」（舊小琉球海洋館），如果你跟我們一樣，帶著小小孩出門的話，哪裡還不錯玩，可以親近小動物，海洋館裡面有冷氣吹。















創12小琉球總店 | 小琉球海龜冰

小琉球海龜冰 一共有12種口味 ，有大人氣風味的花生、芝麻、芋頭 、酸梅，也有小朋友最愛的巧克力、牛奶、多多 口味，還有超人氣的情人果、芒果、百香果跟草莓口味。



炎熱的氣候，坐在摩托車後方，一邊吃冰、一邊吹海風，別是一種享受。



拿著 小琉球海龜冰 拍照打卡，吃完之後，直覺身體涼快許多，接著～前往下一站，給它用力的繼續玩。















▼（由左至右）牛奶、花生、情人果





▼（由左至右）牛奶、花生、情人果



創12 除小琉球總店外，另外在宜蘭冬山也有分店，想吃海龜冰棒，卻沒有時間造訪小琉球的話，也提供線上宅配服務。

客製化冰棒 」，跟9月份去泰國大城柴瓦塔納蘭寺（小吳哥窟）旁邊咖啡廳吃的冰棒，有異曲同工之妙。





［ 創12粉絲團 ］

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063953437189 Lulu在創12的粉絲團看到他們家有提供「」，跟9月份去泰國大城柴瓦塔納蘭寺（小吳哥窟）旁邊咖啡廳吃的冰棒，有異曲同工之妙。



▼ 線上宅配服務





▼ 泰國大城柴瓦塔納蘭寺（小吳哥窟）造型冰棒





▼ 線上宅配服務▼ 泰國大城柴瓦塔納蘭寺（小吳哥窟）造型冰棒

創12小琉球總店 | 小琉球分層果汁

以大量的 天然鮮榨鮮果汁 為基底，加入少許的糖，形成的分層果汁，新鮮美味又好喝，而且不會越喝越渴，超適合在小琉球炎熱的氣候喝。



每瓶分層果汁附創意提把，隨性拎著走，響應環保、不使用塑膠袋，潮意非常重的分層果汁，喝起來帶點微冰沙的口感，大約1～2個小時後，還是可以維持它的冰度，沒喝完鎖緊，也不怕果汁退冰，失去風味。



以天然水果原色下去調製而成的分層果汁，不添加防腐劑、人工色素與香精，滿滿的天然風味，連小朋友都可以喝。











▼（由左至右）夜景、惡魔果實、夏天、芒果號









▼ 創意提把（拎著走）









▼ 芒果號（左）、夜景（右）





▼ 夏天（芒果+優酪乳）





▼ 惡魔果實（火龍果+多酚石（石蓮花））





▼ 菜單（menu）▼（由左至右）夜景、惡魔果實、夏天、芒果號▼ 創意提把（拎著走）▼ 芒果號（左）、夜景（右）▼ 夏天（芒果+優酪乳）▼ 惡魔果實（火龍果+多酚石（石蓮花））





［ 店家資訊 ］



創12小琉球總店

（水行俠水自行車）

地址：

屏東縣琉球鄉三民路126號

電話：

0955 538 626

營業時間：

09:00～17:00



粉絲團：

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063953437189





（水行俠水自行車）地址：屏東縣琉球鄉三民路126號電話：0955 538 626營業時間：09:00～17:00粉絲團：









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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。