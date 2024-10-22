之前介紹過位於台中西區的「灣濃湯麵」，2024秋冬新菜單上線啦！上次是山系海系，這次是冰系火系濃湯麵，要來擄獲你的胃！喜歡嘗鮮的朋友千萬不能錯過！

店內介紹可以點上次的文章~這篇以新菜單內容為主！

前篇文章：台中西區｜新開幕！太泰滷味老闆最新力作，結合在地特色創新濃湯麵濃而不膩｜灣guán濃湯麵

灣guán濃湯麵菜單(2024/10月秋冬版本)

命名上很有趣，冰火顧名思義就是一款冷湯一款熱湯，除了兩款濃湯麵都換了以外，連三種小菜也換了，因應季節做出改變！

▼冰系-凝果燻鮭濃湯麵$360

一樣是一個set，一碗濃湯麵、一顆溏心蛋、一份附餐，說真的這樣$360真的不貴！

這次的溏心蛋取名為螢光蛋，沒錯就是大家很有共鳴的營樣午餐「螢光咖哩」調味而成！裡面溏心的熟度我也很喜歡！鹹度也剛好！

這次搭配的是墨西哥沙拉，idea是源自於其中一位老闆前陣子剛從美國回來的味覺記憶，用馬鈴薯泥搭配酪梨加墨西哥香料調製，還有加入小黃瓜、南瓜增加口感層次，吃起來滑順綿密，微微墨西哥香料的辛辣感但絕對是大眾都可接受的口味！畫龍點睛之筆絕對是那片多力多滋！蘸著一起吃超級搭！甚至還想去多買一包多力多滋吃完他XD

這次冰系濃湯麵以番茄、蘋果等果香為基底！老實說我不吃番茄，但這碗幾乎沒有我討厭的番茄味，反而帶出清爽香甜感，湯底果泥量可以看出真材實料！

上面鋪滿燻鮭、洋蔥、九層塔、cream cheese，真的有種西式冷菜感~

燻鮭軟嫩無比，醃燻的味道不會很重~淡淡的反而與整碗湯麵更搭！

搭配的是適合搭清湯的細麵，加上湯底是冷的，吃起來超Q彈！

這次搭配的轉味醬汁與以往不同，比起轉味更像是疊加層次感！冰系搭配的是金桔黃瓜醬，更添酸甜味！

大家一定會想都要進秋冬了怎麼會還想出冷湯麵，但以現在天氣來說可能到11月的白天都還是熱的，這時來碗冷湯麵也還是很適合！這碗是名副其實「雖然名為濃湯麵，但湯底果香濃到超清爽！」

▼火系-白玉腱腿濃湯麵$360

與冰系不同，這碗明顯就是要來暖你心的！以蘿蔔排骨湯為概念，再加入香茅等泰式香料調味，搭配燉至軟嫩軟嫩的兩支豬腱骨，創造出暖新又暖味的濃湯麵！

湯底是濃厚的白湯，喝起來胡椒味蠻重，但絕對不是嗆辣的！有種胡椒豬肚湯的感覺，冬天來一碗一定非常暖！

豬腱骨一隻豬總共就兩支！燉煮至軟嫩~輕輕一夾就骨肉分離！肉量非常多！

搭配的是Q彈的粗麵，可以吸附更多濃醇湯汁！

轉味醬汁與我前面講的一樣，火系搭配的是紹興料酒，不只香氣更疊加，喝起來也讓人感覺更熱更暖！

▼熟梅弄黃瓜$50

使用的是大黃瓜，吃起來軟中帶點脆感，用熟梅醃製，甘甜又有梅香！

▼冬蔭湯豆乾$60

這道也會讓人想到太泰滷味！大黑豆干吸飽了帶有椰奶香的微辣冬蔭湯汁，熱熱的吃起來很暖！

整體來說，這次的新菜單我一樣給100分！創意無限、又能因應當季食材，不管是冷湯或熱湯，兩款都很對我的味！有試過山系海系的你，這次的冰系火系也一定要試試！

【 灣guán濃湯麵 】

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/guan_noodlesoup/

▸ 地址｜台中市西區華美街372巷3號

▸ 電話｜0909648618

▸ 營業時間｜11:30-14:00。17:30-20:00。周日周一公休



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