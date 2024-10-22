俗話說：睡得好，人不老！

人的一生中，有1/3的時間是在睡眠中度過，

尤其進入熟女年紀後,每每與閨蜜聚會都會討論彼此睡的好不好

好的睡眠品質非常重要，除了選擇好的床墊之外

「枕頭」也是一項非常重要的因素！

最近跟嫂子找到一款評價超高的【可放音樂的枕頭】

秝秝燊【AirCozy智能氣動枕評價】AirCozy智能氣動枕-豪華款

能依據不同睡姿，即時偵測睡姿，自動調整枕頭高度

還有•枕邊人友善藍芽音樂播放功能🎧 •內建5種大自然白噪音，加快入眠速度

🎵紓壓放鬆、享受音樂一「枕」搞定，讓我一覺好眠(DOZY) 到天亮

秝秝燊科技訴求「簡單睡好」，開創人體工學與科技融合的智能寢具

秝秝燊科技公司為讓民眾睡眠舒適

耗時5年研發一款能依據不同睡姿，即時調整枕頭高低度的智能枕頭

AirCozy智能氣動枕擁有8項科技專利保護

並且取得美國、加拿大、澳洲、德國、日本、台灣、中國及歐盟27個會員國等多國專利

AirCozy智能氣動枕-豪華款

打開可以看到有A.枕頭*1 B.電源供應器*1

C.AirCozy半穿戴式微型感測器*1 (含磁吸保護套)

E.AirCozy遙控器*1Energizer AAA電池*2

G.長睡褲（內有半穿戴式微型感測器放置囊袋）

使用手冊*1。快速使用指南卡*1

枕頭打開最外層是可拆洗的A1TENCEL 天絲材質枕套 裡面還有一層A2防塵螨內套 A3是帶有厚度軟中帶Q泡綿體 與A4A5彈性墊+AI智能主機 如果預設側睡高度不足或對枕位高度欲改變時 可以使用遙控器上的E6來調整 也可以使用拿出AI智能主機 背面有一個power開關 可以調整枕頭高度的設定 取出中間白色長方形插入調整 可參考說明書頁19圖示 分別是仰睡與側睡的高度設定鈕，小圓是側睡高度，大一點的圓是仰睡高度 設定鈕旁邊有L與H，分別代表低與高的調整方向， 側睡設定鈕旋轉到底，仰睡設定鈕則要轉到有緊度時即完成設定 只要插上B電源器並接上枕頭電源,按壓枕頭的電源開關即可開啟枕頭 AirCozy半穿戴式微型感測器要與AI智能主機連結，偵測睡姿，就會開始調整枕頭高度 建議每天起床後充電，充飽電後，可使用3-4天 AirCozy半穿戴式微型感測器 (含磁吸保護套 開機狀態充電時會閃綠燈，充飽會自動停止充電，也不再顯示綠燈 黑色圓形按鈕是睡覺時才開的枕頭電源，充電時則不需開啟 AirCozy半穿戴式微型感測器充好電 可以用磁吸保護套吸夾在褲頭上 或是拿起AirCozy半穿戴式微型感測器放進睡褲裡囊袋中 每次使用前,穿戴好AirCozy半穿戴式微型感測器後 建議人體仰躺,將AirCozy半穿戴式微型感測器短壓1秒聽到嗶嗶二聲後 即完成AirCozy半穿戴式微型感測器水平位凖校正 這時候即開始即時偵測睡姿，不論是側睡者、仰睡者或是側睡仰睡交替者 AirCozy將依據我們的睡姿，自動調整枕頭到您最舒服的高度 除了E7鍵有內建5種大自然白噪音 （大自然白噪音是指在可測得到的頻率範圍內，頻率保持一致的聲音 可避免睡眠被干擾，同時也能達到慛眠效果使人更快入睡）

也可以按壓遙控器E2手機藍芽音樂鍵來開啟手機音樂 手機尋找“AirCozy Music"即可從枕頭中播放我們喜愛的音樂來入睡 獨家配方超柔軟泡棉枕心，軟中帶Q 睡起來支撐感很不錯，躺下去不會下陷 完整貼合肩頸曲線，睡起來脖子不會空空的 能完美支撐我們的頭頸椎

當睡覺姿勢改變,我還沒睡著時才會聽到微微類似按摩氣墊鼓起來的聲音

睡著後就沒感覺這變化時的聲音

以前側睡時太低時要自己再手動加墊一個小枕頭

不然都會手被壓到麻時才知要加枕頭墊一下

現在有了AirCozy智能氣動枕

會即時偵測睡姿，自動調整枕頭高度

無論是習慣向後仰躺或是靠左右側躺，都能為頭部帶來足夠的支撐性

白燥音與藍芽音樂播放功能更是讓我秒睡的貼心設計

那聲音是從枕頭裡發的環繞包圍特別有安全感

常常都是音樂一出來不到幾分鐘我就睡著

而且也感覺晚上翻身次數明顯變少,睡的很深層的感覺

更不會有以往睡到手麻起床要再額外增加減少枕頭的狀況

讓我這進入半百的熟女正躺、側躺都舒壓放鬆睡飽飽

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