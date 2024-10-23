【台北大安區美食推薦】Meerkat75 Café - 75度獴-敦南旗艦店｜超萌駐店狐獴零距離互動(網美餐廳、鄰近捷運信義安和站、平價無國界美食及創意飲品都好好吃!!!)

提到台北寵物餐廳、美食推薦，位於大安區信義安和捷運站附近的「Meerkat75 Café - 75度獴-敦南旗艦店」，招牌炙燒嫩煎牛松露燉飯、干貝海膽義大利麵等平價無國界美食，以新鮮美味和料多實在聞名；飯後來杯網美等級的飲品與私房甜點，可說是台北聚餐、聚會的人氣餐廳之一。

最重要的是，每組客人擁有15分鐘的狐獴互動時間；在店員的指引與陪伴下，可以安全、近距離的撫摸、抱抱狐獴，讓在這裡用餐的人都能盡情享受美好獨特的用餐時光，真是太療癒了!!!

Meerkat75 Café - 75度獴│交通

Google地圖請點我 > 信義安和站到Meerkat75 Café - 75度獴-敦南旗艦店

目前「Meerkat75 Café - 75度獴」有小巨蛋店與敦南旗艦店，安妮王一夥人這次搭乘大眾交通運輸工具，從台北信義安和捷運站步行約5~10分鐘，可以抵達「Meerkat75 Café - 75度獴-敦南旗艦店」。

「Meerkat75 Café - 75度獴-敦南旗艦店」是一家預約制的狐獴主題餐廳，分為11:30、14:00、16:30與19:00這4種場次時段，用餐時間2小時。

安妮王一夥人平日下班後，選擇19:00這時段，想說在繁忙的工作後，可以一邊吃美味的晚餐，一邊與可愛的狐獴互動，開心一下~

Meerkat75 Café - 75度獴│環境介紹

安妮王一夥人進場後，會需要換室內拖鞋；室內拖鞋根據不同的客群，分為小、中、大3種，超貼心的~

「Meerkat75 Café - 75度獴」的用餐環境充滿了溫暖與活力，整體以橘色暖色調設計，明亮的燈光搭配可愛的狐獴裝飾、畫作、影片等，營造出溫馨愜意的氛圍。

在座位上，有雙人桌、多人桌可供選擇，都非常適合單人、情侶、朋友、家庭等聚會，適合各種用餐場合，是一個既放鬆且舒適的用餐環境。

Meerkat75 Café - 75度獴│菜單

線上菜單請點我 > 75度獴 敦南旗艦店

「Meerkat75 Café - 75度獴」的餐點充滿創意與多元選擇，提供無國界美食和創意飲品，舉凡湯品、暖胃沙拉、義大利麵、燉飯、咖啡、茶飲、甜點等，讓安妮王一夥人不禁犯了選擇困難症XD

在店員親切的介紹下，安妮王選了蕈菇濃湯、炙燒嫩煎牛松露燉飯、干貝海膽義大利麵等主食，無論是品味豐富湯品、享受濃郁的燉飯或是奢華的義大利麵，都能獲得滿足。

另外，還有網美系飲品-綠野蝶香、私房甜點莓果磅蛋糕，精心製作、用料實在的餐點組合，還能與狐獴等可愛小動物互動，讓這場聚餐體驗更加圓滿。

Meerkat75 Café - 75度獴│狐獴互動體驗

「Meerkat75 Café - 75度獴」有一處可愛的狐獴互動區，只要客人詳細閱讀「狐獴互動區守則」，在店員的安排指引下，便能進行15分鐘的體驗時光囉~

那柔軟嬌小的狐獴，療癒感爆棚~

安妮王一夥人進入狐獴互動區後，在店員的指導下，先盤腿坐下，靜靜地等待這些可愛的小狐獴主動接近。

由於狐獴非常膽小，店員提醒大家要保持輕柔的動作與聲音，以免驚嚇到牠們。

當天狐獴超喜歡躺在安妮王朋友的懷裡，狐獴喜歡待在溫暖的地方休憩，超可愛的~

人生第一次，撫摸到狐獴!!!

安妮王雖然平常對動物有些害怕，到貓咪餐廳也只敢遠遠的捕捉貓咪可愛的模樣，絲毫不敢近距離撫摸、接觸這些動物。

但在店員的指導和朋友的鼓勵下，安妮王首次撫摸到狐獴，這些軟萌的小生物正在休憩...

每隻狐獴都活潑可愛，觸感有點像在摸軟嫩、溫熱的麻糬，舒服軟，整個互動過程中充滿了愉快與驚喜，真是太萌了。

Meerkat75 Café - 75度獴│蕈菇濃湯

好喝暖味的湯品-蕈菇濃湯

價格：150元

蕈菇濃湯一上桌，那淡棕色的誘人色澤與蘑菇香氣，深深吸引安妮王一夥人。

蘑菇細緻柔軟的口感與濃郁的奶香完美結合，締造濃稠順滑的湯品，帶來滿滿的鮮美風味。

搭配兩塊外皮酥脆的烤麵包，更增添豐富的口感層次，讓人迫不急待想要品嘗主餐囉~

Meerkat75 Café - 75度獴│炙燒嫩煎牛松露燉飯

鮮美多汁、軟嫩適中的炙燒嫩煎牛松露燉飯(招牌)

價格：460元

炙燒嫩煎牛松露燉飯，是一道安妮王一夥人都覺得很不錯的主餐~

現刨的帕馬森起司均勻撒在燉飯上，牛肉選用肩胛部位，經過精心炙燒與嫩煎處理，外層微焦，內裡柔嫩多汁，完美呈現出肉質的鮮美不柴。

另外，松露的高雅香氣融入每一口飯中，增添了誘人的香氣，非常美味且很有飽足感，一吃立馬成主顧XD

Meerkat75 Café - 75度獴│干貝海膽義大利麵

奢華細膩的味覺饗宴-干貝海膽義大利麵(招牌)

價格：520元

店員推薦的招牌餐點之一，義大利麵條均勻裹上金黃的海膽醬，為麵條增添滑順濃郁的口感；微微炙燒的日本生食級干貝，與魚卵的鹹香完美融合，帶有濃郁的海鮮香氣，展現出低調高質感的搭配，令人難以忘懷。

Meerkat75 Café - 75度獴│綠野蝶香

高顏值網美飲品-綠野蝶香

價格：130元

「綠野蝶香」是一款高顏值的漸層飲品，利用蝶豆花自然調色，從翠綠漸變至淡紫色，給人一種如夢似幻的視覺效果。

安妮王細細一品，檸檬與薄荷的清爽風味，加上些許冰塊調和，口感酸甜、清新不膩，飯後來杯好看清涼的飲品，最適合解解油膩了~

Meerkat75 Café - 75度獴│莓果磅蛋糕

私房甜點-莓果磅蛋糕

價格：240元

甜點是女人第二個胃，用莓果磅蛋糕度過美好的聚餐時光吧!!!

在漆黑的盤子上，有一塊精美的莓果磅蛋糕，以及用綠茶粉繪製的「Meerkat75 Café - 75度獴」的招牌LOGO，獨具巧思，質感滿分~

安妮王舉起刀子輕輕劃下，微微烤過的鵝黃蛋糕體，配上白色綿密的奶油與新鮮的莓果，那紮實、酸甜與滑順的口感，讓視覺與味覺都充滿了極致享受。

Meerkat75 Café - 75度獴│活動資訊

當日消費滿1200元，即可扭轉蛋一次

「Meerkat75 Café - 75度獴」不定期推出好玩又有趣的活動，回饋給消費者~

這次安妮王一夥人當日用餐超過1200元，便獲得免費扭轉蛋體驗一次的機會。

在那渾圓繽紛的轉蛋裡，安妮王獲得了店家精心設計的「獴獴零錢包」，討喜可愛><

Meerkat75 Café - 75度獴│評價

吃、喝、玩、樂樣樣俱全的寵物餐廳，大家快來和可愛的狐獴一起玩吧!!!

「Meerkat75 Café - 75度獴」從菜品、用餐環境，安全的與狐獴互動以及最後的活動優惠，都充滿了驚喜和溫馨。

餐點方面，安妮王一夥人超喜歡「炙燒嫩煎牛松露燉飯」和「干貝海膽義大利麵」這些主菜，不僅色香味俱全，口感也讓人難以忘懷，濃郁的味道與精心選材相得益彰。

私房甜點「莓果磅蛋糕」與高顏值的「綠野蝶香」飲品，也帶來了視覺與味覺的雙重享受。

獨特放鬆的用餐體驗，一定要來試試看!!!

最讓人印象深刻的，當然是與狐獴的互動，在店員的陪伴與指導下，可以讓很怕動物的安妮王，不僅可以捕捉到這些狐獴的可愛的模樣，更能安全撫摸到這些狐獴，美好的回憶，永生難忘阿~~~

Meerkat75 Café - 75度獴│聯絡資訊

店名：Meerkat75 Café - 75度獴-敦南旗艦店

地址：106台北市大安區敦化南路一段295巷32號

營業時間：11:30–21:00，星期一公休

預約與菜單：75度獴 敦南旗艦店

IG：meerkat75cafe