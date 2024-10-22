不用問當地人！光看4.8顆星與外帶數量，就知道有一定口碑！這間呷尬八八快炒真的有夠88，菜單一共有88道菜可點，內用白飯吃到飽，點了炒飯、六菜、一湯共8道不用1200元，平日中午有限定版便當，想外帶強烈建議先預訂，不然要罰站等等等～

呷尬八八快炒- 在哪？

呷尬八八快炒在桃園有兩間分店！一間在蘆竹南昌路、一間在桃園國際路附近，兩間店生意同樣好！國際店在桃園區吉昌街上，距離原本IKEA位置300公尺，搭乘客運來也方便，桃園車站出發中山國小站下車步行約4分鐘可抵達～

地址：桃園市桃園區吉昌街204號一樓

聯絡電話：03-3789922

營業時間：11:00~14:30/16:30~21:00

公休：星期三

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（寵物籃）

正對面與本棟大樓都有收費停車場！原本的IKEA現在也改成停車場，有超多車位可以停～

呷尬八八快炒真的是相見恨晚！桃園中山路很常經過，但都沒有發現吉昌街有間快炒！門口木頭立牌好吸睛，滿版可愛插圖寫著「泰式新品泰好吃辣」，除了中式快炒也有泰式料理耶～

好乾淨整齊的快炒店！顛覆對傳統快炒店既定印象，不到中午已經好幾組客人吃飽離開，別以為沒什麼客人，一到飯點瞬間客滿，熟客都電話預訂來自取！！！

櫃檯這隻蟹老闆好可愛！老闆說是因為祂有鉗，鉗夾錢又可愛才放在這～

現場除了收現金！也提供Line Pay行動支付，我只能說行動支付真的很重要～

呷尬八八快炒(國際店)菜單

熱炒的魅力多樣性選擇！八八快炒真的是88快炒！菜單一共有88道菜可點，最便宜一份炒飯只要70元，分成熱炒、酥炸、煎蛋、青菜、湯品、炒飯、炒麵、燴飯與湯品，最便宜酥炸熱炒70元起，內用白飯無限吃到飽～

自助區東西擺放整齊乾淨！還有提供牙線棒(個人覺得牙線很重要)，還有涼糖可自取，第一次在快炒店看到涼糖，飯後一定要來一顆～

快炒現點現炒

透過櫃檯後方小窗戶！可以看到大火熱炒畫面，大火快炒畫面太加分，就算不餓聞到大火快炒香，也會吞口水，而且廚師都好年輕是型男，和我印象的快炒店很不一樣～

內用白飯吃到飽

呷尬八八快炒內用白飯吃到飽！就如同門口掛的布條一樣，來店內用餐「呼哩白飯呷尬八八」，內用沒有低消，就算月底來只點一盤快炒，白飯一樣隨你吃到飽～

店內冰箱有販售飲料與酒類！覺得不夠冰？自助區還有迷你製冰機，冰塊供自取～

<未成年請勿飲酒/開車請勿飲酒>

用餐時間內用客滿！外帶訂餐更是誇張！廚房根本就是戰場，廚師雙手沒停過，自取客人一訂就是一大袋，有中午限定便當、炒飯、熱炒類，建議外帶一定要提前預訂～

點了一炒飯、六菜、一湯共8道！桌子都快放不下，每道用瓷盤裝看起來更有質感，點了好幾道經典中式熱炒料理，這樣一桌不到1200元，以用餐環境與目前物價，我們覺得很划算～

炒空心菜

菜價一度漲到比水果高！這的炒青菜一盤只要90、100元，以快炒店來講一點都不貴，蒜頭爆香氣有出來，空心菜梗脆菜葉好咀嚼，一吃就知道有新鮮～

蔥爆牛肉

經典台式蔥爆牛肉必點！一靠近就聞到爆香氣，蔥白炒到有點微焦，蔥段吃起來蔥香濃郁，加上蔥段給的夠多，牛肉可以夾配蔥段一起吃～

牛肉片有醃製過，爆炒過程不用過多調味！牛肉有一定厚度，洋蔥爽脆又甘甜，除了下飯也很下酒，很適合外帶回家當宵夜來兩杯～

<未成年請勿飲酒/開車請勿飲酒>

三杯中卷

三杯老薑已爆炒到赤焦卷曲！新鮮中卷厚實又彈牙，外層是三杯醬香，越咀嚼能吃出中卷海鮮味，光是三杯醬很下飯，一不小心會扒完一整飯，三杯真的是白飯殺手～

牛肉炒飯

雖然內用白飯吃到飽！還是忍不住點盤炒飯嚐鮮，牛肉都藏在碗底，這一份90元挺划算，今天炒飯口感比較軟綿，濕潤度夠不會乾口，調味適中，不知道炒飯可不可以炒辣？這加辣會更對味～

鮮蚵煎蛋

煎蛋類有五種可選！點了比較少見鮮蚵煎蛋來吃，這煎蛋有點像烘蛋，有一定蓬鬆厚度，兩邊一夾起來，我的蚵仔掉下來啦～

好多蚵仔藏在底下！煎蛋外層有點香酥、蛋香濃郁香氣四溢，簡單樸實沒多餘調味，卻鹹香好吃～

蚵仔量給很足沒偷工減料！挑了一顆大蚵仔來吃，一咬爆漿也不會太生，搭配煎蛋一起吃很涮嘴！

綠咖哩雞

最近推出泰式新品泰好吃辣！上面椰奶是綠咖哩醬靈魂，這的綠咖哩醬比較稀，沒有明顯辛辣度，調味比較偏甜，平常不吃泰式的朋友也會敢吃，不會油膩還有一絲回甘韻味～

香甜綠咖哩挺下飯！可以刺激食慾，雞肉也很軟嫩～

椒鹽魚條

這道是平價版的避風塘料理！大把椒鹽蒜頭酥豪邁灑上去，魚條沾粉酥炸到金黃，趁熱吃挺脆！尤其是椒鹽蒜酥比例很夠味，夾配著吃很有噴香微辛感～

忍不住夾蒜頭酥來吃，鹹香交織好好吃！連吃好幾條椒鹽魚條稍顯乾口，但真的很下飯～

蛤蠣湯

以一碗60元蛤蠣湯來講！蛤蠣鮮度讓人滿意，喝的到蛤蠣自然鮮味，除了甘甜順口，還能幫熱炒菜解油膩，大人小孩都會喜歡的家常味～

＊份量適合情侶或小家庭，大眾家常口味最耐吃！每道料理都好下飯，真的會忍不住小酌一下，今天的食材都有新鮮，現點現炒加上價格親民，比起一般快炒店環境更舒適，收到口袋名單下次還要來～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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呷尬八八快炒 店家資訊

【呷尬八八快炒-國際店】

【呷尬八八快炒-上南崁店】

電話：03-3228988

地址：桃園市蘆竹區南昌路16號

營業時間：11:00~14:30/16:30~21:00

公休：星期三

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（寵物籃）

交通資訊

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