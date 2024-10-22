2024-10-22

2024年末即將到來，照慣例女王都會替大家整理一些不錯的一日遊景點，今天要分享的是 宜蘭的許多的私密景點，並帶大家認識被遺忘的部落「宜蘭大同樂水社區泰雅部落」，這次體驗女王除了整理了山水之美、豐富的文化龍成，更有親近大自然的各種活動。喜歡貼近大自然的旅人們，絕對不能錯過這篇宜蘭一日遊行程分享喔! 話不多說現在就來讓我們來體驗這次的宜蘭旅遊吧~

⏏文章摘要

宜蘭大同樂水社區-泰雅部落文化體驗遊

這次行程的第一站，我們來到了宜蘭大同樂水社區 Kbanun ，一個隱藏在山林間的泰雅族部落，這個社區因為太過隱密因此google只能座標定位(智腦公車站)，也因為隱密的座標更被稱為「被遺忘的部落」，雖然地理較為隱密但這裡的優美風景，與濃厚的泰雅族文化傳承卻非常有魅力，今天就讓我們帶大家到宜蘭大同樂水社區探訪遊樂吧~。

一進入樂水社區就是熱情的迎賓活動，當地人用泰雅族語向我們問候，並帶領我們學習簡單的族語詞彙，接著我們便穿上了泰雅族優美圖騰的傳統服飾，融入當地的氛圍。大家看我們穿上它們後，是不是瞬間成為部落的一員啦~

當我們穿好傳統服飾後，就是欣賞著樂水部落的泰雅古調與迎賓歌曲，這些傳統音樂充滿了對大自然的敬畏與感恩。而且最令女王難忘的更是與當地居民，一起歡快的踩踏著泰雅舞步，大家手牽手在寧靜的山谷中隨著音樂舞動，以最直接的方式接觸泰雅族的歷史與傳承，有趣的體驗真的讓寶貝跟女王玩的不亦樂乎。

除了載歌載舞的愉悅活動，體驗DIY手作香蕉糕也是今日的活動亮點。在當地居民的指導下，我們親手製作出香甜軟糯的香蕉糕，過程有趣又具成就感。這種融合了泰雅族傳統與現代風味的點心，為這段文化旅程畫下了完美的句點。

樂水社區-部落巡禮

體驗完樂水社區的迎賓活動後，在泰雅族長的帶領下，我們展開了部落巡禮，第一站我們到訪了太平山森林鐵道8號隧道，這座隧道是日治時期所遺留下來的運輸道路，至今已有百年歷史，看著族長悠悠的道來關於部落與隧道的歷史，讓我們更深刻的認識到這座「被遺忘的部落」的遺跡，也見證了泰雅族與這片土地之間的深厚聯繫。

話說族長除了幫我們上歷史課，還會順便上生態課，替大家解說附近的植物生態，以及傳統部落是如何運用這些植物製成工具、食品等等豐富的知識，讓女王聽的收穫滿滿~

泰雅族以弓箭狩獵聞名，我們也有幸參加了活動中的弓箭神社體驗。這裡的族長細心的教導如何正確握弓、瞄準、射箭，讓我們能夠親身感受到泰雅族人傳統狩獵的精湛技術，話說女王自己跟寶貝試射了好多箭，結果都落空啦! 只能說想當一個泰雅神射手，果然還是需要加倍努力阿~哈哈

享用泰雅風味餐點

巡禮後當然就是要來享用泰雅族的風味餐點啦！這個豐盛的泰雅美食以當地新鮮食材為主，融合了雞、鴨、魚、肉、湯等傳統美食佳餚，完整的展現了泰雅族的飲食文化。話說女王吃完後對整體餐點的風味評價頗高，可以說是完全不輸城市的五星級餐廳的美食阿~

宜蘭豐盛愛玉

午餐過後，我們來到了宜蘭一日遊的第二站豐盛愛玉。這個位於宜蘭員山鄉秘境除了，提供了愛玉DIY體驗活動，還擁有超大片的愛玉園，在活動的體驗中，我們不僅能深入了解愛玉的來源與栽培過程，還能親身體驗手洗愛玉的樂趣。

而活動的第一站是就是參觀 愛玉樹，導覽員詳細解說了愛玉的種植方式，並展示了愛玉果實的生長環境與採收過程。在體驗過程中我們驚訝於愛玉的生長，竟然要透過愛玉小蜂幫助授粉，才能讓愛玉從種子形成果實，女王只能說這個只有台灣才有的在地美食，連種植過程都充滿了自然的奧秘~

DIY愛玉體驗

在深入了解愛玉的生長背景後，迎來了最令人期待的 DIY手洗愛玉 環節。在導覽員細心的解說下，我們每個人都親自體驗了將愛玉子放入水中輕輕搓洗的過程。隨著我們不斷地搓揉，透明的果凍逐漸形成，這種與自然食材互動的體驗過程真的讓人成就感滿滿~

在活動結束後，現場還提供了愛玉相關的伴手禮，旅人們有喜歡的話就可以自行選購~讓這趟 豐盛愛玉之旅 成為一次有吃又有拿的完美行程喔!

Herbelle 龍潭湖畔悠活園區

今日的最後一站我們來到了龍潭湖畔的Herbelle悠活園區。這裡以優美的自然湖岸風景，與超美的白色貨櫃屋景色相映成趣，宜人的自然風情與美麗的造景，成為了宜蘭許多遊客必訪的拍照打卡景點。

而園區內的內龍潭湖畔周邊的生態導覽活動更是這裡的亮點，從湖中生長的植物到湖畔棲息的鳥類，導覽員詳細講解了這片自然天地的奧妙~對了! 在湖畔處還有一個龍掌坡大碗公溜滑梯，如果是來宜蘭親子旅遊的人，一定要帶寶貝來這溜上幾圈喔!

話說女王真的非常喜歡這種悠閒慢遊的行程，大家也可以在這萬坪的自然風光中休憩與拍照，觀賞著這藍天白雲的超美精緻，真的讓人猶如來到仙境般放鬆自在~

對了!最後在替大家補充一下Herbelle 龍潭湖畔悠活園區 貨櫃屋內是販售一些天然手工皂、保養乳等等商品，有興趣的人可以自行安排參訪喔~

2024宜蘭親子旅遊景點推薦

體驗到這宜蘭一日遊的活動接近尾聲了，這次的宜蘭遊不僅讓我們深入了解泰雅文化，還在DIY體驗中獲得滿滿的成就感與樂趣。無論是泰雅部落的熱情迎賓，還是豐盛愛玉的手作體驗，再到Herbelle龍潭湖畔的悠閒時光，每一站都充滿了驚喜與感動。如果你也在規劃年終旅遊，不妨跟著女王腳步一起來趟宜蘭旅遊，探索宜蘭景點的自然風情與文化，最後這篇2024宜蘭親子旅遊景點推薦 就分享給大家，有興趣的人就快收藏起來吧！

宜蘭一日遊店家資訊

【宜蘭大同樂水社區】

地址：Google座標定位 (智腦公車站)

(※10人成團，須提前預約。)

點我報名：台塑網旅行社

【豐盛愛玉】

地址：宜蘭縣員山鄉員山路三段500巷宜蘭職訓局旁

營業時間：09:00–17:30

服務電話：03-9231327

【Herbelle龍潭湖畔悠活園區】

地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路155號

營業時間：08:00–17:00

服務電話：080-0059588