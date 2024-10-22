「MOUMOU美式漢堡台南新光西門店」10月新開幕美式漢堡

漢堡控看過來！台南又有新開幕的「MOUMOU美式漢堡」，

喜歡跑新店嚐鮮的我，馬上來分享給大家，

MOUMOU美式漢堡為餐廳主廚研發道地的美式漢堡，

嚴選在地食材和手工製作的肉排與自製漢堡麵包，

當季新鮮蔬果，產地直送營養豐富，每款漢堡堆疊各式配料，

每一口都能品嚐到獨特的美味！

台南「MOUMOU美式漢堡」外觀

MOUMOU美式漢堡新光西門店位於B2美食街，店內有設置用餐區可以內用，

而且2024新光三越西門店週年慶也即將到來，

可以到MOUMOU美式漢堡品嚐漢堡後，才有力氣再戰週年慶呀～

MOUMOU美式漢堡一旁還有設置MOU薯櫥窗，可以看到現炸薯條。

台南漢堡推薦「MOUMOU美式漢堡」店內環境

一走進店內簡約美式裝潢風格，

配色以明亮黃色元素，給人有活潑的感覺，可以在這裡自在舒適的用餐。

店內也有設置高腳椅區，可以約朋友來品嘗漢堡。

台南新光西門店美食「MOUMOU美式漢堡」開幕活動

10/7(一)~10/26(六) 購買兩份主廚套餐並於FB或IG社群打卡分享即贈【美式炸雞腿】乙隻。

【加入MOUMOU會員再享優惠】

【入會好禮】加入會員購買主廚套餐加碼送「主廚玉米湯」乙杯。

【生日請吃雞】當月生日壽星享買漢堡送「美式炸雞」乙隻。

【集點換美食】馡曄旗下全品牌皆可累計，當日壽星消費點數享兩倍送。

以上活動依MOUMOU美式漢堡公告為主！

台南美式漢堡「MOUMOU美式漢堡」菜單

MOUMOU推出多款特製美式漢堡，要來擄獲大家的胃，

漢堡有單點及套餐可以選擇，還有沙拉、濃湯、炸物及飲品可以搭配，

而且還有奶昔喲!

台南美食「MOUMOU美式漢堡」餐點介紹

經典BBQ手撕豬肉堡/MOU薯/青檸芭樂260元

手撕豬以慢烤究好豬梅花，再與特製BBQ醬搭配有著煙燻香氣，

咬下後有一絲一絲的手撕口感，柔嫩豬肉香氣濃郁，瘦肉多有纖維感，

上面覆蓋馬扎瑞拉起司，鹹香滋味配上自製漢堡麵包，

口感軟Q不會乾乾的，也好美味～

香煎鳳梨辣醬牛肉堡/MOU薯/雪碧295元

手打牛肉排配上生菜、起司、焦化洋蔥、番茄...等，

結合台灣金鑽鳳梨，搭配特製辣醬增添柔滑感，甜辣交織，

漢堡肉厚實且肥瘦剛好，大口咬下好滿足，漢堡麵包Q韌透著麵粉香，

加上鳳梨的果酸整體吃起來很清爽，口感上很有層次，也很有飽足感呢～

MOU薯

MOU薯口感是比較綿密的，香氣濃郁，薯條吃起來很涮嘴。

雪碧/青檸芭樂

青檸芭樂帶有果香，喝起來十分清爽解膩。

美式炸雞68元(部位隨機)

炸雞吃起來肉質不乾柴，保有肉汁，酥脆的外皮大口咬下好吮指呀～

單點/鮮筍芥刀殺魚堡200元

喜歡魚堡的朋友，可以點這道，

由生菜、番茄、洋蔥及香酥鬼頭刀魚塊製作而成的魚堡，

搭配清脆的竹筍塊與特製芥末美乃滋，更是讓我驚艷！

有芥末微嗆的口感與魚排超搭！

清新滋味吃完不膩口，意外的喜歡這口味耶～

單點/台味青龍椒豆乳雞腿堡205元

這個口味很特別！

以豆乳醬配上青龍椒，層層堆疊的漢堡好厚實!

裡面的青龍椒是不會辣的，不嗜辣的朋友也可以品嚐，

再配上酥炸雞腿，外酥肉質軟嫩，

與特製台式風味的豆乳醬碰撞出新滋味，

味蕾衝突的驚艷感，很適合喜歡嚐鮮的朋友。

「MOUMOU美式漢堡」店家資訊

MOUMOU美式漢堡-台南新光西門店

地址：台南市中西區西門路一段658號B2(新光三越西門店)

營業時間：11:00-22:00

電話：06-3030035

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