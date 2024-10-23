MT.Sylvia Coffee 雪山貓

地址：台南市安南區開安路165號

TEL：(06)356-1555

營業時間：週一～週四 10:00-17:30 週五～週日 09:00-20:30

網站：linktr.ee/mt.sylviacoffee

藏身在工業區的甜點店，饕客竟然絡繹不絕～究竟是為什麼讓人好好奇喔！

其實Liz曾經特地要來吃甜點，但當時因為甜點櫃的甜點沒有我喜歡的口味就沒用餐了～

這次來這附近工作，是來吃午餐，餐點翻轉了我的印象！

餐廳的用餐空間好大，一樓就有好多桌，而且還有二樓喔！

一樓的環境設計是現代又時尚的美感又帶點神秘感，

二樓是溫馨柔和的美~也讓人很喜歡。

另外二樓還有一個包廂空間，達到一定金額即可以訂包廂比較有隱私。

點了熱帶夏威夷風味PIZZA及香草雞腿沙拉~

PIZZA我們加120元升級套餐，會有濃湯及100元飲品，還蠻划算的。

濃湯的味道蠻濃郁的，是我喜歡濃濃奶香的那種~

香草雞腿沙拉佐手工橙醬～

沙拉盆好大一盆，有生菜、水果、堅果及舒肥雞胸肉，非常豐盛有誠意耶！搭配手工橙醬味道清新爽口，90分了啦！

熱帶夏威夷風味PIZZA，份量還蠻大的，使用關廟鳳梨、白蝦及台灣火腿為原料，外酥內Ｑ，薄脆好吃！

勛勛的甜點，他說給過！

雪山貓的用餐環境真的好棒，想吃早午餐、義大利麵、披薩、排餐、下午茶甜點選擇還蠻多的，不論是情侶約會，或是朋友聚餐，或是家庭聚會，這裡都很可以耶～

原本以為是吃氣氛的餐廳，但其實餐點上也蠻有水準的喔！吃義大利麵的朋友都很滿意。

歡迎跟Liz及勛勛一起吃喝玩樂

別忘了給Liz一個讚喔！