台北餐酒館 中山區美食
【THE FLOW】
是一間台北新開幕的酒吧 餐酒館，
店如其名有著「Flow的流動感」
在年輕世代間走紅蠻快速的，
食物美好，份量精緻，適合2-4人分食，
再點杯Draft Land雞尾酒佐餐，
餐酒氣氛非常好！
【THE FLOW】
- 地址：台北市中山區中山北路一段49號
- 捷運：中山站2號出口，步行7分鐘
- 營業時間：18:00-23:30 (週一二店休)
- IG：@theflowtw
- 訂位：THE FLOW訂位
▼目前開放訂位的一樓，
都是吧台式高腳椅座位，
一邊面向開放式廚房吧台，
一邊面壁看畫。
▼餐廳如名，充滿著「流動的線條」，
波浪狀的餐桌與旋轉樓梯，
處處釋放著放鬆的波流氛圍
也呼應著店名「The Flow」給人的感受。
The FLOW 的創辦人鄒斯傑(Angus Zou)，
同時也是Draft Land的創辦人，
有著Draft Land的成功經驗讓他想跨足餐飲的結合，
請來了Fine Dining體系的廚藝團隊，
再將創新的調酒理念融入餐廳的飲品單中，
形成獨特的飲食體驗。
▼THE FLOW有兩層樓的用餐空間，
中間的旋轉樓梯可通往2樓，
但2樓是VIP或老闆朋友才能預定的座位。
▼Draft Land Cocktails on Tap的調酒風格,
也深深影響了THE FLOW的酒單。
【THE FLOW 菜單】
冷前菜、熱前菜、Carbs澱粉類、主餐、甜點…等，
Draftland調酒、紅白酒，$200~$300/杯
酒水低消：$500/人+10%
需另加10%服務費
▶️(THE FLOW菜單)
Draft Land Cocktails on Tap的調酒風格,
也深深影響了 THE FLOW 的酒單。
【季節絲稠乳酪】$280
口感滑順濃郁，帶有淡淡的奶香，
搭配杏桃果味平衡完美，
做為開胃菜很推薦！
【Gin Ricky】$200
【氣泡茶】$200
沒有華麗的裝飾，只有實質的酒精,
喝起來都是氣泡感偏酸。
【炭烤青花椰菜/夏威夷果仁/松子醬】$300
青花椰菜帶著碳烤焦香，
搭配果仁的脆感和松子醬的濃郁風味。
看似平凡，但吃起來不簡單，
▼【Midsummer's Dream】$200
【碳烤東北角小卷/阿根廷青醬/水田芥】$350
一端上桌就被那迷人炭火烤氣給吸引，
青醬酸爽清新，小卷鮮嫩，
熟度掌握很棒，水水潤潤，必點！
【金針菇/日本胡麻豆腐/松露/日式醬汁】$300
沒啥記憶點……😅
【胭脂蝦/蟹汁/萊姆/義大利陳年米】$420
米飯帶點米芯的硬度我很喜歡，
而燉飯的醬汁有著超級濃郁蝦膏蟹醬海鮮味，
(可是太濃稠了亦有些腥、苦味)
但萊姆的酸味稍微提升了整體味道，
且胭脂蝦真的是好吃！
▼【Yo Yo Check't out】$250/17%
【牛肝菌菇/蘑菇/雞腿/鳥巢麵】$400
整盤充滿蕈菇味，雞腿肉藏在其中，
鳥巢麵的Q彈力度驚人😂，
增加了額外的口感層次！👍
【葛瑪蘭帶骨豬排/酸種麵包醬汁】$720
看似普通，但一口就會被收服的那種！
帶骨豬排肉質鮮嫩，吃起來不會有豬腥味，
調味也很棒，不太需要沾醬就很好吃！😋
【焙茶提拉米蘇】$250
帶有濃郁焙茶的風味出現在提拉米蘇中
不止無違和感，還讓人有驚喜感，
不會過甜還很爽口，個人私心很愛！❤️
《蛋寶543》
這間讓人吃飯不滑手機的餐酒吧真的不一樣！
【THE FLOW餐酒館】
餐點與氛圍都有超乎期待的感覺，
$2,000的人均消費，成功打入年輕人社交地盤，
菜單與酒單都算精簡，讓人想2訪去刷菜單！
來這的網美很多，在餐酒的催化下，忙著拍照、品嚐、與朋友交流，
似乎暫時了脫離了手機的屠毒，包括我也是！
酒水嘛，4杯喝起來的主軸都是偏酸的氣泡雞尾酒飲感，
不過不太濃厚的酒精卻更易於日常中實現，
唯一缺點是高腳椅其實不太好坐，坐不住的我吃飽只想趕快離開！
其他食物、酒水、氛圍、服務都讓人滿意！
100%會回訪，推薦給大家！💕
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