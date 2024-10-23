台北餐酒館 中山區美食

【THE FLOW】

是一間台北新開幕的酒吧 餐酒館，

店如其名有著「Flow的流動感」

在年輕世代間走紅蠻快速的，

食物美好，份量精緻，適合2-4人分食，

再點杯Draft Land雞尾酒佐餐，

餐酒氣氛非常好！

【THE FLOW】

▼目前開放訂位的一樓，

都是吧台式高腳椅座位，

一邊面向開放式廚房吧台，

一邊面壁看畫。

▼餐廳如名，充滿著「流動的線條」，

波浪狀的餐桌與旋轉樓梯，

處處釋放著放鬆的波流氛圍

也呼應著店名「The Flow」給人的感受。

The FLOW 的創辦人 鄒斯傑 (Angus Zou)，

同時也是Draft Land的創辦人，

有著Draft Land的成功經驗讓他想跨足餐飲的結合，

請來了Fine Dining體系的廚藝團隊，

再將創新的調酒理念融入餐廳的飲品單中，

形成獨特的飲食體驗。

▼THE FLOW有兩層樓的用餐空間，

中間的旋轉樓梯可通往2樓，

但2樓是VIP或老闆朋友才能預定的座位。

▼Draft Land Cocktails on Tap的調酒風格,

也深深影響了THE FLOW的酒單。

【THE FLOW 菜單】

冷前菜、熱前菜、Carbs澱粉類、主餐、甜點…等，

Draftland調酒、紅白酒，$200~$300/杯

酒水低消：$500/人+10%

需另加10%服務費

▶️(THE FLOW菜單)

Draft Land Cocktails on Tap的調酒風格,

也深深影響了 THE FLOW 的酒單。

【季節絲稠乳酪】$280

口感滑順濃郁，帶有淡淡的奶香，

搭配杏桃果味平衡完美，

做為開胃菜很推薦！

【Gin Ricky】$200

【氣泡茶】$200

沒有華麗的裝飾，只有實質的酒精,

喝起來都是氣泡感偏酸。

【炭烤青花椰菜/夏威夷果仁/松子醬】$300

青花椰菜帶著碳烤焦香，

搭配果仁的脆感和松子醬的濃郁風味。

看似平凡，但吃起來不簡單，

▼【Midsummer's Dream】$200

【碳烤東北角小卷/阿根廷青醬/水田芥】$350

一端上桌就被那迷人炭火烤氣給吸引，

青醬酸爽清新，小卷鮮嫩，

熟度掌握很棒，水水潤潤，必點！

【金針菇/日本胡麻豆腐/松露/日式醬汁】$300

沒啥記憶點……😅

【胭脂蝦/蟹汁/萊姆/義大利陳年米】$420

米飯帶點米芯的硬度我很喜歡，

而燉飯的醬汁有著超級濃郁蝦膏蟹醬海鮮味，

(可是太濃稠了亦有些腥、苦味)

但萊姆的酸味稍微提升了整體味道，

且胭脂蝦真的是好吃！

▼【Yo Yo Check't out】$250/17%

【牛肝菌菇/蘑菇/雞腿/鳥巢麵】$400

整盤充滿蕈菇味，雞腿肉藏在其中，

鳥巢麵的Q彈力度驚人😂，

增加了額外的口感層次！👍

【葛瑪蘭帶骨豬排/酸種麵包醬汁】$720

看似普通，但一口就會被收服的那種！

帶骨豬排肉質鮮嫩，吃起來不會有豬腥味，

調味也很棒，不太需要沾醬就很好吃！😋

【焙茶提拉米蘇】$250

帶有濃郁焙茶的風味出現在提拉米蘇中

不止無違和感，還讓人有驚喜感，

不會過甜還很爽口，個人私心很愛！ ❤️

《蛋寶543》

這間讓人吃飯不滑手機的餐酒吧真的不一樣！

【THE FLOW餐酒館】

餐點與氛圍都有超乎期待的感覺，

$2,000的人均消費，成功打入年輕人社交地盤，

菜單與酒單都算精簡，讓人想2訪去刷菜單！

來這的網美很多，在餐酒的催化下，忙著拍照、品嚐、與朋友交流，

似乎暫時了脫離了手機的屠毒，包括我也是！

酒水嘛，4杯喝起來的主軸都是偏酸的氣泡雞尾酒飲感，

不過不太濃厚的酒精卻更易於日常中實現，

唯一缺點是高腳椅其實不太好坐，坐不住的我吃飽只想趕快離開！

其他食物、酒水、氛圍、服務都讓人滿意！

100%會回訪，推薦給大家！💕

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