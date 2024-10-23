兒子是屬於超級麵控，每天的主食都是麵條，幾乎不太吃白米飯，對我來說也是很困擾，尤其在外用餐我都要特別找好吃的麵店。

這天跟先生帶兒子去東海附近玩，結束後想說在中港路美食戰區找一下，結果就發現了這間——墨竹亭 燃麵本家，今天就一起來看看吧 :)

墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店

407台中市西屯區台灣大道四段810號

0424639088

網站｜｜三公里內500元可外送｜五公里內800元可外送

位於台中中港附近美食的墨竹亭，附近有秋紅谷廣場、台中歌劇院、JMall跟分子藥局等景點，逛完景點來這用餐恰到好處呢！

而店外使用了很可愛的藍色招牌，非常的顯眼！

大面的落地窗看起來很乾淨很舒服。

室內環境也很舒適，不會感到擁擠不說，店內的整潔度也很高！

點餐的方式比較特別，是自行掃QRCode的方式。

走到櫃檯的時候可以發現，臺面的玻璃櫃裡面有滿滿的小菜！

每一樣看起來都超級好吃不說， 擺放的方式也讓人眼睛一亮，超級可愛，而且每一盤看起來都擺盤的好美🧡

皮蛋秘醬拌麵

我自己是皮蛋的擁護者，看到這道一定要點一下的， 拌勻的過程裡面就可以聞到肉燥與皮蛋的香氣，一口吃下那麻辣的味道真的很讓人心動。

麵體是屬於比較細的，吃起來的口感也很好。

豪華雙饗燃麵

這道我先生期待很久，因為他本身是酸豆角的粉絲，只要看到菜單的照片有，必須要點一下（笑）

這晚的配料著實豐富，除了 有酸豆角之外，還有黑木耳、抄手、肉片等食材，一起拌勻後可以聞到店家的獨家酸辣紅油香氣，吃起來的辣度與麻度完全不同凡響，口味上也是超滿意的！

炙燒煎餃子

外層煎到酥酥脆脆的餃子，一口咬下裡面的湯汁滿出來，簡簡單單的吃就覺得很美味，不需要額外的講料也好吃！

口水雞

麻辣香一體的口水雞也是我的最愛，使用的雞腿肉不會太過油膩，吃起來的負擔感很低。

醬汁的部分調配的很好，麻辣感十足！

花生粉米血糕

喜歡米血糕且喜歡帶有一點甜味的一定要點，口感軟糯的很讓人喜歡不說， 花生粉香氣也很足，不同於以往印象中的鹹度，墨竹亭的帶有一點甜甜的，很好吃。

五香豆乾

但有一點辣度的豆乾，有著香辣且帶有蒜香的味覺，很開胃。

涼拌百香青木瓜

切成小片的 青木瓜搭配上當季的百香果 ，酸甜的口感吃起來非常的解膩。

飲品的部分有無糖綠茶跟自釀酸梅湯，我自己兩者比較下來，我更推薦酸梅湯，味道上來說很濃郁且不膩口，對於吃辣的時候解辣效果還不錯~

最後說說心得啦！整體來說我覺得很喜歡，尤其是餐點上的設計跟調配來說，醬汁都很用心，是我跟先生未來有機會，會想要再訪的店家~

墨竹亭｜燃麵本家 台中中港店

407台中市西屯區台灣大道四段810號

0424639088

網站｜