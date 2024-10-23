2元水餃店…哪有可能，從PAPA第一次來這裡吃水餃店內價格就是-2元，超過40年的老牌水餃店『向上水餃』，至今調漲3元一顆，而招牌酸辣湯25元，老闆超貼心的張貼出顆數價格表，我猜是老闆要看的!! 闆 OS… 不，真的不需要，我們算帳的速度絕對快得不得了
向上水餃 3元
- 地址：台中市西區中美街183號
- 電話: (04 )2305 0365
- 營業時間: 10:30–22:00
空間環境
向上水餃就位於中美街，距離向上市場入口處不遠紅色的招牌非常顯眼，用餐時間這邊都會排隊，翻桌的速度很快等候一下就會有位子!!
飛快捏和手上的餃子皮，一顆顆渾圓餃子就出爐了光是包餃子就需要四位人員..看的出來用量很大，剛剛那爐子裡的水餃數量也不少
MENU : 水餃/滷味價格
10顆水餃 $30元依此類推，價位表單直接拉長到145顆….肯定是大胃王才能吃上145顆，想吃滷味的朋友就往後面走，滷味一份就是15~30元
想吃幾顆水餃直接點，先付款，店家會端著水餃問…XX顆(一酸) ?滷味會直接在切好滷味上夾號碼牌，醬料在這裡，辣椒/醬油/蒜末等等
10顆水餃VS酸辣湯$25
吆喝的10顆水餃是誰的? PA馬上回應 還有一碗酸辣湯(前前後後不到2分鐘就上桌了)
水餃大小剛好一口一個，肉餡鮮甜帶著淡淡胡椒味，口味與價格整體來說保證超乎預期。
酸辣湯給滿胡椒粉(粗顆粒胡椒) 屬於重勾芡，用料實在，我個人偏愛辣一點，酸一點所以後來自己加辣椒跟烏醋!
一碗酸辣湯25元，這樣用料誠意滿滿!
向上水餃在台中超過40年，是不少資深台中人推薦平價美食，吃過的朋友都說吃完水餃一定要順便來上一杯前面古早味紅茶冰(小攤車) ，才叫經典近幾年向上紅茶冰茶味變淡了很多很多很多…最近比較愛喝老賴紅茶 XD
PAPA 當天點了10顆水餃後，老闆再三確認 !!看我點頭就收了錢…直到後來從我身邊陸續端出的水餃數量都是 20+30 20 25 30+滷味 …我回家一定好好叫我的胃袋去面壁反省!!向上水餃旁邊的那家歐風早午餐店也很推薦- 默知 做往前走的魷魚羹麵也是排隊老店，市場周邊美食很多，如果想吃一輪市場美食保證只會吃撐!!
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