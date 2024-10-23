內容目錄

高雄27年老字號江浙料理，高雄福華大飯店「江南春」全新改裝開幕囉！道地滋味傳承江浙菜與上海菜的真味細活，全新裝潢溫馨又精緻，輕隔間帷幕更有隱私性，用餐環境非常舒服。江南春必點招牌菜「掛爐一品鴨」，還有許多特色江浙菜，水晶肴肉、蜜汁火腿、寧式鱔糊、酸菜白肉鍋等等，馬上跟著我一起去高雄福華江南春聚餐吧！高雄合菜首選、家庭聚餐、公司聚會推薦！

高雄福華江南春｜27年老字號江浙料理

高雄在地人推薦，27年老字號江浙料理江南春，這間是高雄聚餐、聚會首選推薦，福華大飯店斥資重金改裝，全新裝潢從壁畫到座位規劃都很用心，還有超多包廂提供，不愧是五星級大飯店，真的太華麗了！

想吃烤鴨、酸菜白肉鍋等上海菜、江浙料理，那絕對不能錯過江南春，餐點道道經典、道道都能吃出師傅的手藝，真的是我近期吃過，最好吃的江浙菜！逢年過節家庭聚餐、尾牙餐會就選江南春吧！

高雄福華江南春｜用餐環境、包廂開箱

江南春全新裝潢走溫馨、明亮設計，可以看到牆面有許多圍爐團員的插畫，希望客人都可以來江南春用餐，開開心心團團圓圓。

用餐空間設計許多屏風、帷幕，半開放式包廂設計讓用餐體驗更有隱私。

高雄福華江南春設有多種包廂，大包廂可容納16-20人，最大的超大包廂還有專屬進出通道、專屬廁所，很適合政商名流聚餐宴客，包廂低消從10,000 – 45,000元，依各包廂不同，熱門節慶日期建議提前訂位。

各大企業尾牙可以來到江南春，提供會議室空間，也可用於新人宴客使用，可容納20桌，詳情請洽江南春。

高雄福華江南春｜招牌必點「掛爐一品鴨」

掛爐一品鴨

高雄福華江南春的招牌菜「掛爐一品鴨」，主廚現場表演「片皮鴨」，成為全桌的焦點，大家紛紛拿出手機拍照，那現烤的烤鴨真的太香了～看著那酥脆的鴨皮、肥嫩的鴨肉，一片一片美美的放在盤上，真的口水都快滴下來了呀！

江南春的掛爐一品鴨，每隻都嚴選2.5斤以上的肥鴨，遵循烤鴨古法製作，當天現烤的烤鴨，外皮油亮呈金黃色澤，皮香酥脆，真的超美💛

片皮鴨一份包含鴨皮、鴨肉、餅皮、配料，還有靈魂醬汁特調桂花甜麵醬，上桌的鴨皮每一片連皮帶肉削成超薄片，入口酥酥脆脆完全不油膩，不敢吃皮的人也一定要試試！

餅皮塗上特調桂花甜麵醬，鹹甜滋味超美味，再放上烤鴨皮、鴨肉、香蔥，捲起來一起享用，可以吃到鴨肉肉質細嫩，鴨皮酥脆口感，靈魂醬汁香甜滋味，真的很有層次，令人回味無窮！

掛爐一品鴨採預約制，訂位時記得要預約一隻烤鴨唷！除了片皮鴨之外，推薦一定要選擇「一鴨三吃」才划算，加一吃$599元、加二吃$699元，等於多兩道菜只要699元，很划算唷！

生菜鴨鬆

第一吃我推薦生菜鴨鬆，生菜包著鴨鬆一起享用，清爽口感很解膩。另外第二吃可以選擇蜜汁鴨骨或醬爆鴨骨，兩種口味都很涮嘴，會讓人一口接著一口啃骨頭～

蜜汁鴨骨

醬爆鴨骨

高雄福華江南春｜道地江浙料理推薦

江南春的茶資是一人60元，提供烏龍、香片、鐵觀音、普洱菊花茶，另有提供台灣手工茶葉，一人茶資150元，所謂一分錢一分貨，阿里山茶葉真的入口滑順會回甘、風味有層次很豐富。

蔥油雞

冷盤第一道推薦「蔥油雞」，低溫烹調方式使雞肉軟嫩不乾柴，蔥油醃漬入味鹹香，是一道經典的冷盤。

無錫脆鱔

非常特別的一道冷盤，「無錫脆鱔」是江浙菜的經典冷盤，經過油炸後的鱔魚，再裹上一層蜜汁，入口酥脆、蜜汁甜蜜入口，真的超級好吃呀！

鎮江肴肉

江蘇鎮江的一款名菜，也是國宴第一料理，「鎮江肴肉」看起來晶瑩剔透，入口Ｑ彈細緻的豬肉凍，搭配薑絲及鎮江醋是靈魂所在，很特別大家一定要點來試試，外面很難吃到的名菜。

寧式鱔糊

來到江南春可以吃到許多江浙經典老菜，在外面很難得能吃到道地的口味，「寧式鱔糊」是蘇式菜肴中膾炙人口傳統名菜，現場澆淋熱香油爆其滋味，桌邊服務將靈魂細條薑絲融入攪拌，多重香氣油然而生。

蟹粉豆腐煲

這是我私心推薦超下飯的料理，小朋友超愛吃的「蟹粉豆腐煲」，只要來一份蟹粉豆腐煲，我可以吃兩碗白飯！

蟹粉豆腐煲的醬汁是使用新鮮螃蟹製作，蟹肉、蟹管肉、蟹膏和主廚特製醬汁熬煮4小時而成，酥炸過的雞蛋豆腐裹滿了濃郁醬汁，如口軟嫩滑順，醬汁鹹香超下飯。

手工蔥油餅

「手工蔥油餅」必點喔！江南春的蔥油餅可不是普通的蔥油餅，主廚手工製作的蔥油餅，每一片都很厚實，中間包著大量的翠綠蔥花，入口餅皮超酥脆，面皮帶有嚼勁，中間的蔥花好香，濃濃的蔥味好過癮！

蜜汁火腿

我本身就超愛吃蜜汁火腿，江南春的「蜜汁火腿」是我吃過最好吃的，肥瘦適中的蜜汁火腿，裹滿了桂花蜜汁醬汁，再配上畫龍點睛的蓮子，搭配餅皮一起享用，入口層次豐富，鹹甜風味迷人，真的超好吃呀！

上海菜飯

上海有名的「上海菜飯」，每一口都能吃到青菜和火腿的香氣，選用新鮮青江菜、金華火腿與白米悶煮，吃起來軟糯美味，香氣十足。

東坡肉

江南春的「東坡肉」很特別，竟然是一甕一甕上桌，是一人一小份，打開可以看到Ｑ彈入味的東坡肉，以豬肉加醬油、冰糖、紹酒等調料慢火紅燒而成，肉質軟嫩，入口即化！

雪菜魚片

鮮嫩的「雪菜魚片」完全沒有腥味，肉質非常軟嫩，與雪裡紅一起烹調，每一口都是滿滿的雪裡紅香氣唷！

酸菜白肉鍋

圍爐、團圓、聚餐怎麼可以少了一個鍋呢！？

推薦一定要點「酸菜白肉鍋」，以正宗酸菜慢火熬製而成湯底，酸菜也是主廚製作，湯頭酸甜溫潤不會過酸，會讓人想要多來幾碗，裡面的餡料超豐盛，有五花肉片、鮮蝦、蛤蠣、凍豆腐、蛋餃、魚丸等等唷！

酒釀湯圓

最後的甜點我們點了一份「酒釀湯圓」，我本身不太喜歡酒釀的味道，但是他們家的酒釀湯圓超好吃，酒釀酸甜香氣很順口，不敢吃酒釀的朋友也一定要試試，湯圓很大顆，皮Ｑ餡多，裹著酒釀一起享用很美味。

高雄聚餐推薦「高雄福華江南春」，江浙料理很道地很美味，掛爐一品鴨、酸菜白肉鍋、蜜汁火腿等等都是經典必點菜色，全新改裝後的裝潢精緻溫馨，絕對是聚餐、聚會首選唷！

高雄福華江南春｜店家資訊＆線上訂位