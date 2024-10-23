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桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：11
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窩客好文

YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1174篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 蘆竹區

造訪商家：

大明星頂流涮涮鍋
phone03 -311 5999
place桃園市蘆竹區桃園市蘆竹區南崁路265號3樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋( 

桃園南崁火鍋推薦！南崁路超人氣熱門美食推薦、頂級活體海鮮鍋物、桃園市蘆竹區必吃美食

如果你正在尋找桃園最頂級的火鍋體驗 那麼大明星頂流涮涮鍋絕對是最佳選擇

這家預約制的高級火鍋餐廳佔地超過200坪 提供雅緻而舒適的用餐環境 幾乎媲美私人招待所

超過200個座位 並有20人獨立大包廂 非常適合家庭聚會或商務宴請 嚴選頂級食材 不管是A5日本和牛、活體波士頓龍蝦、鮑魚、伊比利豬...等美味

每人僅需790元起 即可品嚐到主廚精心設計的十幾道豪華料理  每道菜都令人驚艷 絕對滿足味蕾與視覺雙重享受

原文:大明星頂流涮涮鍋｜痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起。菜單價位(桃園南崁火鍋)

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大明星頂流涮涮鍋在哪裡?怎麼去?

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桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(大明星頂流涮涮鍋電話:03-311-5999

桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(大明星頂流涮涮鍋營業時間:週二至週五11:30-16:00/17:00-22:30週六、週日11:30-22:30 週一公休

桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(大明星頂流涮涮鍋訂位:桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(點我

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備註：文章皆有時效性，如有修正皆以大明星頂流涮涮鍋為主

文章內有大明星頂流涮涮鍋地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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「大明星頂流涮涮鍋」位於桃園市蘆竹區南崁路265號3樓 樓下即是World Gym和錢櫃KTV

交通非常方便 開車的小夥伴們可以直接將車停在B3的收費停車場 然後搭乘電梯前往3樓用餐

目前無停車折抵優惠 目前無停車折抵優惠 九月底前用餐還能享有九折優惠 這麼高檔的火鍋體驗加上優惠 真的很吸引人！ 桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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「大明星頂流涮涮鍋」整體設計以典雅的紫色為主調 讓人一進入就感受到高貴與舒適的氛圍

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用餐區設計細緻 木質餐桌中間內嵌電磁爐 搭配上白色皮質座椅

營造出優雅舒適的氛圍 餐廳內共有約200個座位 大部分為四人、六人座

並提供一般座位區與包廂 能滿足各種聚會需求 無論是家庭聚餐還是商務宴請都非常適合

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「大明星頂流涮涮鍋」還提供16人、20人和26人的包廂 最低消費為20,000元

由於包廂數量有限 建議想要包廂的小夥伴們記得提前打電話預約   訂位:桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(點我      桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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記憶已更新「大明星頂流涮涮鍋」在每個細節上都展現了極致的用心 從高級食材到環境設計

甚至連洗手間也令人印象深刻 提供的貼心備品如牙線、漱口水、淨味噴霧....等 讓顧客吃完火鍋後能隨時清潔口腔

且不擔心身上沾染火鍋味 此外 還有寶格麗的洗手乳與護手霜、迪奧香皂與去味劑

搭配韓劇《鬼怪》同款的2S蠟燭和Hince護手霜 整體氛圍奢華又舒適 讓每一位顧客倍感寵愛 是約會或聚餐的首選

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「大明星頂流涮涮鍋」以低調沉穩的奢華風格著稱 就連餐盤器皿都是老闆親自精挑細選   展現了對質感的極致要求

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大明星頂流涮涮鍋菜單價位   訂位:桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(點我

每人低消：500 元 開瓶費：500 元 服務費：另收 10%

套餐形式：每份套餐包括迎賓熱茶、暖心雞湯、前菜、時令迎賓菜、御廚手工滑、

食事、御膳甜品、御廚湯品、開胃飲冰沙、御廚秘醬、飲品、時令圓滿水果盤

價格依主餐有所不同 約在790~2980元

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入座後 會送上一壺現泡熱茶 提供香片和烏龍兩種選擇

YUNO選擇的是香片茶湯帶有淡淡的花香 入口回甘不澀        桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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「大明星頂流涮涮鍋」在醬料設計上也展現了高度的用心

提供三款特製醬料   每款都獨具特色 適合搭配不同的食材

焙煎頂流胡麻醬香氣濃厚 與肉類和蔬菜搭配非常夠味

鮮榨青檸桔醬用屏東無籽檸檬及農契作金桔加上御廚醬汁調製而成   清爽解膩 超適合搭配海鮮

御廚秘製沙茶醬則是重口味愛好者的最愛

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還提供蔥花、辣椒和玫瑰鹽   讓顧客可以根據個人喜好自行調整醬料的風味   桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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一入座就會送上兩款開胃小菜

梅汁番茄：酸酸甜甜的好滋味 清爽解膩

鹽味毛豆：色澤鮮綠、清爽鮮甜 相當開胃

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「大明星頂流涮涮鍋」為喜愛小酌的客人提供多種酒品選擇

多款啤酒、義大利進口紅白酒到高級威士忌

讓食與美酒完美結合   讓用餐變得更加有儀式感

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

喝酒不開車 開車不喝酒桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

飲酒過量有害身心健康桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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還有頂級餐廳才有的「秀菜環節」大明星頂流涮涮鍋會將高檔食材端上盤展示給客人

活體海鮮如南非鮑魚和波士頓龍蝦會先上桌供客人拍照 用手機和相機先「食」

活跳跳的新鮮食材 不僅讓人感受到視覺上的震撼 也保證了食材的鮮度   桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(大明星頂流涮涮鍋｜龍蔘蟲草御膳雞精

正式上菜前 服務人員會為每位客人奉上一碗「龍蔘蟲草御膳雞精」 這道湯品使用老母雞、人蔘及多種中藥材熬煮三天三夜

提取其珍貴精華 湯頭甘醇濃郁 卻不膩口 結合了人蔘的香氣與雞湯的鮮甜 為接下來的豐盛大餐做了完美的暖胃準備 為用餐體驗揭開序幕

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桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(大明星頂流涮涮鍋｜御品鮮鮑沙拉

開胃前菜4選1 御品鮮鮑沙拉、極鮮北海道鮭魚卵蟹肉蛋豆腐、極品泰風海鮮沙拉+69元升級、日式和風鱈魚肝+69元升級

Q彈的鮑魚以秘製醬汁煮一小時後再醃漬四小時 口感富有嚼勁且十分入味

生菜新鮮脆口 搭配酸甜不膩的胡麻沙拉醬 十分清爽開胃

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滑嫩的雞蛋豆腐搭配日本北海道的鮭魚卵 再配上秋葵和玉米筍 淋上香濃的胡麻醬

口感相當豐富 特別適合在炎熱的夏日享用 豆腐的滑嫩、鮭魚卵的爽口與胡麻醬的香濃完美融合 讓人食慾大開的絕佳選擇

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青翠生菜搭配泰式酸辣醬汁加上鮮蝦和花枝...等海鮮 讓人一口接一口

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鱈魚肝以清爽的日式和風柚子醬搭配切絲洋蔥作為底部 香氣四溢且層次豐富

鱈魚肝入口即化 軟綿香甜 加上洋蔥更為解膩

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時令迎賓菜(依當天菜色擇一出餐，不可挑選)

這天吃到的是北海道鮭卵干貝佐松露   使用生食級的北海道干貝 兩面煎至金黃後搭配鮭魚卵 一旁還有蜂蜜芥末醬和黑松露

讓整道料理充滿法餐風格 干貝鮮甜搭配上濃郁的松露醬 香氣和口感豐富 絕對是一道極具層次的美味享受      桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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如點《澳洲M9和牛翼板、日本A5和牛霜降、日本A5和牛肋眼、極鮮頂流海鮮饗宴、時令海鮮活龍蝦盛合》

會附一份「南非活鮑魚佐松露」 堪稱奢華之選 彈牙的南非鮑魚煎至金黃 搭配魚子醬和黑松露 每一口都充滿滿滿的幸福感

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如點《澳洲M9和牛翼板、日本A5和牛霜降、日本A5和牛肋眼、極鮮頂流海鮮饗宴、時令海鮮活龍蝦盛合》

附一份「時令綜合生魚片」以新鮮的胭脂蝦、鮭魚和鮪魚為主 食材新鮮度十足 只需簡單沾上芥末醬油就已經非常美味

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桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(大明星頂流涮涮鍋｜金黃蟲草澄清湯

有三款湯頭提供選擇 分別為：「金黃蟲草澄清湯」、「關東壽喜燒」、「十三全何首烏不老藥膳湯

湯底加入了冬蟲夏草 不僅滋補養身 還能提升吃鍋的享受

湯頭清甜順口 帶有冬蟲夏草獨特的尾韻 用來煮時蔬、海鮮特別適合 既健康又美味 毫無負擔      桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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在金黃蟲草澄清湯的基礎上加入了13種中藥材 經過慢火熬煮

湯頭清爽不寒不燥 不僅滋味清潤 還能補充身體所需的營養 非常適合注重健康與養生的食客    桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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壽喜燒湯頭鹹甜適中 不僅不死鹹 吃完也不會口乾 特別適合用來燙牛肉      桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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蔬菜盤不僅營養豐富 還充滿視覺美感 盤中有十幾種來自台灣小農的優質蔬菜

像是高麗菜、大白菜、玉米、絲瓜、南瓜、木耳、豆腐和各類菇類 全都沒有任何加工火鍋料   非常健康無負擔     桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(大明星頂流涮涮鍋｜御廚手工滑

這款「御廚手工滑」真的別具創意 將手工蝦漿和花枝漿做成丸子放在湯匙上 上面還放著一隻可愛的小章魚

湯匙可掛在鍋邊烹煮 等到滑料和湯匙脫離時就可以享用了 口感Q彈鮮甜 滿滿的鮮味 讓人一口接一口      桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(大明星頂流涮涮鍋｜青梅沁心醋飲

在主餐上桌前 服務人員會送上「青梅沁心醋飲」這款酸甜的冰沙飲品非常開胃

特別適合在炎熱的天氣享用 不僅能消暑 還能幫助解膩 喝起來清爽冰涼

讓人在大口吃肉之後 口腔變得更加清新 而且這款飲品可以無限續   超讚      桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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超豐富的海鮮盛宴 包括活波士頓龍蝦、北海道生干貝和五顆蛤蠣 龍蝦殼已經事先剝開 方便烹煮和食用

龍蝦頭還可用來熬湯 最後免費升級成「龍蔘蟲草御膳海鮮粥」 並加入龍蝦膏 真的一點都不浪費   入口時滿滿的幸福感 絕對是浮誇宴客的頂級選擇     桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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滿滿一大盆的海鮮 包括明蝦、大草蝦、北海道干貝、大扇貝、小鮑魚、花枝、鮭魚菲力和鱸魚菲力

既新鮮又份量十足 特別是巨大草蝦和澎湖直送的船凍小卷  讓喜愛海鮮的食客們大呼過癮 CP值相當高！      桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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A5和牛油花美得令人目不轉睛 只需稍微涮個3~5秒

肉質便呈現漂亮的粉紅色 肉質細緻軟嫩   油脂豐富卻不油膩  

不需要額外調味 單靠本身的鮮甜就能帶來極致的幸福感   桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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油花與瘦肉比例完美 肉質色澤也非常出色 一大盤單點只要390元

性價比相當高 燙熟後的豬肉特別Q彈 只有自然的甜味 沒有任何豬腥味 油脂豐富但不油膩 讓人吃了還想再吃      桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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食事五選一：日本越光米飯、日式鮭卵雙醬烏龍麵、北海道鮭魚卵越光飯、極品海為真理飯+189元升級、龍蔘蟲草御膳海鮮粥+399元升級

這款極品海味真理飯 海鮮內容超級豐富 包括胭脂蝦、北海道鮭魚卵、魚子醬和蝦卵 完全不輸高級日本料理的丼飯 份量足夠2-3人分享 非常值得一試

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使用日本越光米搭配進口北海道鮭魚卵 每顆鮭魚卵晶瑩剔透 入口即爆漿 口感豐富、味道濃郁

搭配上海苔的搭配 為這道邪惡的美味增添更多層次感       桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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以Q軟有勁的烏龍麵為基底 搭配店內招牌的御廚秘製沙茶醬 香味濃郁

鮭魚卵和海苔絲的加入 為這道麵食增添了更多層次 攪拌均勻後 每一口都讓人食指大動 忍不住一口接一口吃光   桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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主廚招待菜   每次不一定相同 以當天供應為主

這天YUNO吃到的是深海大草蝦明太子、現煎牛排佐松露醬

深海大草蝦明太子   主廚將草蝦肉中間填入明太子 鮮甜交織 層次豐富

讓人每一口都感受到雙重的美味 是一道令人驚喜的料理

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牛排煎得外酥內嫩 香氣四溢 搭配濃郁的松露醬

牛排的油脂與松露的香氣相互交織   讓每一口都充滿豐富的風味層次

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豪華的海鮮粥當然也不能錯過 由人蔘雞湯加入越光米熬煮 配有鮑魚片、龍蝦膏、鮮蚵、花枝、蝦肉和雞蛋

並提供專人桌邊服務 這道粥可以加價399元享用 或點日本A5和牛肋眼、時令海鮮活龍蝦盛合套餐 內含龍蔘蟲草御膳海鮮粥(不用加價)

經過5到10分鐘的熬煮 粥此時變得更加香濃 還可依喜好加入豆棗及海鮮..等配料 讓整體風味更上一層樓

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濃縮了雞湯與海鮮的精華 粥體金黃濃稠 最後加入雞蛋、海苔絲和蔥花 讓人忍不住大快朵頤

YUNO更推薦可以加上波士頓龍蝦 將這道粥升級為浮誇版 味道更加鮮美 讓整體價值翻倍 是痛風級的極致享受

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御膳甜品5選1 分別有蜜桃杏仁露豆腐、雲朵紫米紅豆湯、日式黑糖蕨餅冰淇淋、韓國超人氣可頌冰淇淋(每日限量)、爆款巴斯克蛋糕(每日限量)

不得不說    沒想到連甜點都如此用心   YUNO特別推薦「棉花糖紫米紅豆」和「蜜桃杏仁露豆腐」

棉花糖搭配紫米紅豆粥 半融的口感意外地療癒 甜而不膩 而「蜜桃杏仁露豆腐」則使用南杏和北杏黃金比例製作

杏仁香氣濃郁 再加上酸甜蜜桃 整體味道驚豔 是不可錯過的甜品    讓人一試成主顧      桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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時令水果有鳳梨、芭樂、番茄  在清爽甜美的果香中完美結束這一餐

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「大明星頂流涮涮鍋」是一家結合高級食材與精緻環境的火鍋餐廳 提供多樣化的套餐選擇 最低只需790元起

餐廳設計雅緻 氛圍適合情侶約會、家庭聚餐 並且以私人招待所的高規格標準提供頂級海陸饗宴 從波士頓龍蝦到A5和牛

從創意甜品到專人桌邊服務的海鮮粥 每一道餐點都體現出餐廳的用心 這裡不僅是火鍋控的天堂 更是一場視覺與味覺的雙重饗宴 絕對值得一試   桃園市蘆竹區痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起｜大明星頂流涮涮鍋(

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