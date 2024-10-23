桃園南崁火鍋推薦！南崁路超人氣熱門美食推薦、頂級活體海鮮鍋物、桃園市蘆竹區必吃美食

如果你正在尋找桃園最頂級的火鍋體驗 那麼「大明星頂流涮涮鍋」絕對是最佳選擇

這家預約制的高級火鍋餐廳佔地超過200坪 提供雅緻而舒適的用餐環境 幾乎媲美私人招待所

超過200個座位 並有20人獨立大包廂 非常適合家庭聚會或商務宴請 嚴選頂級食材 不管是A5日本和牛、活體波士頓龍蝦、鮑魚、伊比利豬...等美味

每人僅需790元起 即可品嚐到主廚精心設計的十幾道豪華料理 每道菜都令人驚艷 絕對滿足味蕾與視覺雙重享受

原文:大明星頂流涮涮鍋｜痛風朋友不要看！預約制私廚級火鍋套餐 無敵活體生猛海鮮、A5和牛奢華食材 只要790元起。菜單價位(桃園南崁火鍋)



大明星頂流涮涮鍋在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:大明星頂流涮涮鍋

大明星頂流涮涮鍋電話:03-311-5999

大明星頂流涮涮鍋營業時間:週二至週五11:30-16:00/17:00-22:30週六、週日11:30-22:30 週一公休

大明星頂流涮涮鍋訂位: 點我

大明星頂流涮涮鍋ＦＢ: 點我

大明星頂流涮涮鍋地址:桃園市蘆竹區南崁路265號3樓

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以大明星頂流涮涮鍋為主

文章內有大明星頂流涮涮鍋地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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「大明星頂流涮涮鍋」位於桃園市蘆竹區南崁路265號3樓 樓下即是World Gym和錢櫃KTV

交通非常方便 開車的小夥伴們可以直接將車停在B3的收費停車場 然後搭乘電梯前往3樓用餐

目前無停車折抵優惠 目前無停車折抵優惠 九月底前用餐還能享有九折優惠 這麼高檔的火鍋體驗加上優惠 真的很吸引人！

「大明星頂流涮涮鍋」整體設計以典雅的紫色為主調 讓人一進入就感受到高貴與舒適的氛圍

用餐區設計細緻 木質餐桌中間內嵌電磁爐 搭配上白色皮質座椅

營造出優雅舒適的氛圍 餐廳內共有約200個座位 大部分為四人、六人座

並提供一般座位區與包廂 能滿足各種聚會需求 無論是家庭聚餐還是商務宴請都非常適合

「大明星頂流涮涮鍋」還提供16人、20人和26人的包廂 最低消費為20,000元

由於包廂數量有限 建議想要包廂的小夥伴們記得提前打電話預約 訂位: 點我

記憶已更新「大明星頂流涮涮鍋」在每個細節上都展現了極致的用心 從高級食材到環境設計

甚至連洗手間也令人印象深刻 提供的貼心備品如牙線、漱口水、淨味噴霧....等 讓顧客吃完火鍋後能隨時清潔口腔

且不擔心身上沾染火鍋味 此外 還有寶格麗的洗手乳與護手霜、迪奧香皂與去味劑

搭配韓劇《鬼怪》同款的2S蠟燭和Hince護手霜 整體氛圍奢華又舒適 讓每一位顧客倍感寵愛 是約會或聚餐的首選

「大明星頂流涮涮鍋」以低調沉穩的奢華風格著稱 就連餐盤器皿都是老闆親自精挑細選 展現了對質感的極致要求

大明星頂流涮涮鍋菜單價位 訂位: 點我

每人低消：500 元 開瓶費：500 元 服務費：另收 10%

套餐形式：每份套餐包括迎賓熱茶、暖心雞湯、前菜、時令迎賓菜、御廚手工滑、

食事、御膳甜品、御廚湯品、開胃飲冰沙、御廚秘醬、飲品、時令圓滿水果盤

價格依主餐有所不同 約在790~2980元

入座後 會送上一壺現泡熱茶 提供香片和烏龍兩種選擇

YUNO選擇的是香片茶湯帶有淡淡的花香 入口回甘不澀

「大明星頂流涮涮鍋」在醬料設計上也展現了高度的用心

提供三款特製醬料 每款都獨具特色 適合搭配不同的食材

焙煎頂流胡麻醬香氣濃厚 與肉類和蔬菜搭配非常夠味

鮮榨青檸桔醬用屏東無籽檸檬及農契作金桔加上御廚醬汁調製而成 清爽解膩 超適合搭配海鮮

御廚秘製沙茶醬則是重口味愛好者的最愛

還提供蔥花、辣椒和玫瑰鹽 讓顧客可以根據個人喜好自行調整醬料的風味

一入座就會送上兩款開胃小菜

梅汁番茄：酸酸甜甜的好滋味 清爽解膩

鹽味毛豆：色澤鮮綠、清爽鮮甜 相當開胃

「大明星頂流涮涮鍋」為喜愛小酌的客人提供多種酒品選擇

從多款啤酒、義大利進口紅白酒到高級威士忌

讓食與美酒完美結合 讓用餐變得更加有儀式感

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

還有頂級餐廳才有的「秀菜環節」大明星頂流涮涮鍋會將高檔食材端上盤展示給客人

活體海鮮如南非鮑魚和波士頓龍蝦會先上桌供客人拍照 用手機和相機先「食」

活跳跳的新鮮食材 不僅讓人感受到視覺上的震撼 也保證了食材的鮮度

大明星頂流涮涮鍋｜龍蔘蟲草御膳雞精

正式上菜前 服務人員會為每位客人奉上一碗「龍蔘蟲草御膳雞精」 這道湯品使用老母雞、人蔘及多種中藥材熬煮三天三夜

提取其珍貴精華 湯頭甘醇濃郁 卻不膩口 結合了人蔘的香氣與雞湯的鮮甜 為接下來的豐盛大餐做了完美的暖胃準備 為用餐體驗揭開序幕

大明星頂流涮涮鍋｜御品鮮鮑沙拉

開胃前菜4選1 御品鮮鮑沙拉、極鮮北海道鮭魚卵蟹肉蛋豆腐、極品泰風海鮮沙拉+69元升級、日式和風鱈魚肝+69元升級

Q彈的鮑魚以秘製醬汁煮一小時後再醃漬四小時 口感富有嚼勁且十分入味

生菜新鮮脆口 搭配酸甜不膩的胡麻沙拉醬 十分清爽開胃

大明星頂流涮涮鍋｜極鮮北海道鮭魚卵蟹肉蛋豆腐

滑嫩的雞蛋豆腐搭配日本北海道的鮭魚卵 再配上秋葵和玉米筍 淋上香濃的胡麻醬

口感相當豐富 特別適合在炎熱的夏日享用 豆腐的滑嫩、鮭魚卵的爽口與胡麻醬的香濃完美融合 讓人食慾大開的絕佳選擇

大明星頂流涮涮鍋｜極品泰風海鮮沙拉

青翠生菜搭配泰式酸辣醬汁加上鮮蝦和花枝...等海鮮 讓人一口接一口

大明星頂流涮涮鍋｜日式和風鱈魚肝

鱈魚肝以清爽的日式和風柚子醬搭配切絲洋蔥作為底部 香氣四溢且層次豐富

鱈魚肝入口即化 軟綿香甜 加上洋蔥更為解膩

大明星頂流涮涮鍋｜北海道鮭卵干貝佐松露

時令迎賓菜(依當天菜色擇一出餐，不可挑選)

這天吃到的是北海道鮭卵干貝佐松露 使用生食級的北海道干貝 兩面煎至金黃後搭配鮭魚卵 一旁還有蜂蜜芥末醬和黑松露

讓整道料理充滿法餐風格 干貝鮮甜搭配上濃郁的松露醬 香氣和口感豐富 絕對是一道極具層次的美味享受

大明星頂流涮涮鍋｜南非活鮑魚佐松露

如點《澳洲M9和牛翼板、日本A5和牛霜降、日本A5和牛肋眼、極鮮頂流海鮮饗宴、時令海鮮活龍蝦盛合》

會附一份「南非活鮑魚佐松露」 堪稱奢華之選 彈牙的南非鮑魚煎至金黃 搭配魚子醬和黑松露 每一口都充滿滿滿的幸福感

大明星頂流涮涮鍋｜時令綜合生魚片

如點《澳洲M9和牛翼板、日本A5和牛霜降、日本A5和牛肋眼、極鮮頂流海鮮饗宴、時令海鮮活龍蝦盛合》

會附一份「時令綜合生魚片」以新鮮的胭脂蝦、鮭魚和鮪魚為主 食材新鮮度十足 只需簡單沾上芥末醬油就已經非常美味

大明星頂流涮涮鍋｜金黃蟲草澄清湯

有三款湯頭提供選擇 分別為：「金黃蟲草澄清湯」、「關東壽喜燒」、「十三全何首烏不老藥膳湯」

湯底加入了冬蟲夏草 不僅滋補養身 還能提升吃鍋的享受

湯頭清甜順口 帶有冬蟲夏草獨特的尾韻 用來煮時蔬、海鮮特別適合 既健康又美味 毫無負擔

大明星頂流涮涮鍋｜十三全何首烏不老藥膳湯

在金黃蟲草澄清湯的基礎上加入了13種中藥材 經過慢火熬煮

湯頭清爽不寒不燥 不僅滋味清潤 還能補充身體所需的營養 非常適合注重健康與養生的食客

大明星頂流涮涮鍋｜關東壽喜燒

壽喜燒湯頭鹹甜適中 不僅不死鹹 吃完也不會口乾 特別適合用來燙牛肉

大明星頂流涮涮鍋｜日光花園盛合

蔬菜盤不僅營養豐富 還充滿視覺美感 盤中有十幾種來自台灣小農的優質蔬菜

像是高麗菜、大白菜、玉米、絲瓜、南瓜、木耳、豆腐和各類菇類 全都沒有任何加工火鍋料 非常健康無負擔

大明星頂流涮涮鍋｜御廚手工滑

這款「御廚手工滑」真的別具創意 將手工蝦漿和花枝漿做成丸子放在湯匙上 上面還放著一隻可愛的小章魚

湯匙可掛在鍋邊烹煮 等到滑料和湯匙脫離時就可以享用了 口感Q彈鮮甜 滿滿的鮮味 讓人一口接一口

大明星頂流涮涮鍋｜青梅沁心醋飲

在主餐上桌前 服務人員會送上「青梅沁心醋飲」這款酸甜的冰沙飲品非常開胃

特別適合在炎熱的天氣享用 不僅能消暑 還能幫助解膩 喝起來清爽冰涼

讓人在大口吃肉之後 口腔變得更加清新 而且這款飲品可以無限續 超讚

大明星頂流涮涮鍋｜時令海鮮龍蝦盛合2980元(單點$2550元)

超豐富的海鮮盛宴 包括活波士頓龍蝦、北海道生干貝和五顆蛤蠣 龍蝦殼已經事先剝開 方便烹煮和食用

龍蝦頭還可用來熬湯 最後免費升級成「龍蔘蟲草御膳海鮮粥」 並加入龍蝦膏 真的一點都不浪費 入口時滿滿的幸福感 絕對是浮誇宴客的頂級選擇

大明星頂流涮涮鍋｜極鮮海鮮盛合1080元(單點780元)

滿滿一大盆的海鮮 包括明蝦、大草蝦、北海道干貝、大扇貝、小鮑魚、花枝、鮭魚菲力和鱸魚菲力

既新鮮又份量十足 特別是巨大草蝦和澎湖直送的船凍小卷 讓喜愛海鮮的食客們大呼過癮 CP值相當高！

大明星頂流涮涮鍋｜日本A5霜降和牛$1850元(單點$1550元)

A5和牛油花美得令人目不轉睛 只需稍微涮個3~5秒

肉質便呈現漂亮的粉紅色 肉質細緻軟嫩 油脂豐富卻不油膩

不需要額外調味 單靠本身的鮮甜就能帶來極致的幸福感

大明星頂流涮涮鍋｜本產安心豚套餐$790元(單點$390元)

油花與瘦肉比例完美 肉質色澤也非常出色 一大盤單點只要390元

性價比相當高 燙熟後的豬肉特別Q彈 只有自然的甜味 沒有任何豬腥味 油脂豐富但不油膩 讓人吃了還想再吃

大明星頂流涮涮鍋｜ 單點-極品海味真理飯249元

食事五選一：日本越光米飯、日式鮭卵雙醬烏龍麵、北海道鮭魚卵越光飯、極品海為真理飯+189元升級、龍蔘蟲草御膳海鮮粥+399元升級

這款極品海味真理飯 海鮮內容超級豐富 包括胭脂蝦、北海道鮭魚卵、魚子醬和蝦卵 完全不輸高級日本料理的丼飯 份量足夠2-3人分享 非常值得一試

大明星頂流涮涮鍋｜ 北海道鮭魚卵越光飯

使用日本越光米搭配進口北海道鮭魚卵 每顆鮭魚卵晶瑩剔透 入口即爆漿 口感豐富、味道濃郁

搭配上海苔的搭配 為這道邪惡的美味增添更多層次感

大明星頂流涮涮鍋｜日式鮭卵雙醬烏龍麵

以Q軟有勁的烏龍麵為基底 搭配店內招牌的御廚秘製沙茶醬 香味濃郁

鮭魚卵和海苔絲的加入 為這道麵食增添了更多層次 攪拌均勻後 每一口都讓人食指大動 忍不住一口接一口吃光

大明星頂流涮涮鍋｜主廚招待菜-深海大草蝦明太子

主廚招待菜 每次不一定相同 以當天供應為主

這天YUNO吃到的是深海大草蝦明太子、現煎牛排佐松露醬

深海大草蝦明太子 主廚將草蝦肉中間填入明太子 鮮甜交織 層次豐富

讓人每一口都感受到雙重的美味 是一道令人驚喜的料理

大明星頂流涮涮鍋｜主廚招待菜-現煎牛排佐松露醬

牛排煎得外酥內嫩 香氣四溢 搭配濃郁的松露醬

牛排的油脂與松露的香氣相互交織 讓每一口都充滿豐富的風味層次

大明星頂流涮涮鍋｜龍蔘蟲草御膳海鮮粥+399元(可供3~4人享用)

豪華的海鮮粥當然也不能錯過 由人蔘雞湯加入越光米熬煮 配有鮑魚片、龍蝦膏、鮮蚵、花枝、蝦肉和雞蛋

並提供專人桌邊服務 這道粥可以加價399元享用 或點日本A5和牛肋眼、時令海鮮活龍蝦盛合套餐 內含龍蔘蟲草御膳海鮮粥(不用加價)

經過5到10分鐘的熬煮 粥此時變得更加香濃 還可依喜好加入豆棗及海鮮..等配料 讓整體風味更上一層樓

濃縮了雞湯與海鮮的精華 粥體金黃濃稠 最後加入雞蛋、海苔絲和蔥花 讓人忍不住大快朵頤

YUNO更推薦可以加上波士頓龍蝦 將這道粥升級為浮誇版 味道更加鮮美 讓整體價值翻倍 是痛風級的極致享受

大明星頂流涮涮鍋｜御膳甜品

御膳甜品5選1 分別有蜜桃杏仁露豆腐、雲朵紫米紅豆湯、日式黑糖蕨餅冰淇淋、韓國超人氣可頌冰淇淋(每日限量)、爆款巴斯克蛋糕(每日限量)

不得不說 沒想到連甜點都如此用心 YUNO特別推薦「棉花糖紫米紅豆」和「蜜桃杏仁露豆腐」

棉花糖搭配紫米紅豆粥 半融的口感意外地療癒 甜而不膩 而「蜜桃杏仁露豆腐」則使用南杏和北杏黃金比例製作

杏仁香氣濃郁 再加上酸甜蜜桃 整體味道驚豔 是不可錯過的甜品 讓人一試成主顧

大明星頂流涮涮鍋｜當季水果拼盤

時令水果有鳳梨、芭樂、番茄 在清爽甜美的果香中完美結束這一餐

「大明星頂流涮涮鍋」是一家結合高級食材與精緻環境的火鍋餐廳 提供多樣化的套餐選擇 最低只需790元起

餐廳設計雅緻 氛圍適合情侶約會、家庭聚餐 並且以私人招待所的高規格標準提供頂級海陸饗宴 從波士頓龍蝦到A5和牛

從創意甜品到專人桌邊服務的海鮮粥 每一道餐點都體現出餐廳的用心 這裡不僅是火鍋控的天堂 更是一場視覺與味覺的雙重饗宴 絕對值得一試