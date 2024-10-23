《沙鹿肉圓福》介紹來了！才剛介紹完沙鹿肉圓清，立刻轉頭就介紹沙鹿肉圓福會不會太過分？其實不會！因為阿偉也是一天吃兩間，原本是打算一次通關三間沙鹿肉圓，達成沙鹿旅遊攻略的必吃沙鹿美食小成就，但沙鹿肉圓春中午就休息了…看了”春”營業時間，根本就沙鹿早餐店啊！好在還有兩間台中海線美食可以大吃特吃，重點都在沙鹿車站附近，不用走很遠就能大吃大喝，這點真的讚～

沙鹿肉圓福

《沙鹿肉圓福》比起沙鹿肉圓清，傳承更是久了一點點，開業至今快百年了！位在沙鹿車站旁，地點好找好停車，也是《沙鹿肉圓福》這間台中沙鹿美食人氣不輸另外兩間沙鹿肉圓的原因之一，沙鹿肉圓清、沙鹿肉圓福跟沙鹿肉圓春彼此間的關係就不去管了，好吃才最重要的！這次吃了《沙鹿肉圓福》跟沙鹿肉圓清，清的肉圓皮更Q彈，《沙鹿肉圓福》的肉口感呈現更厲害點，再來就是醬料特點有些不一樣，基本上跟台中肉圓有很大不同，但是也很好吃！來沙鹿旅遊可以來吃～

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沙鹿肉圓福資訊

電話：0426624418

時間：08:00–17:00

地址：433台中市沙鹿區鎮南路二段636號 / 地圖

沙鹿肉圓福在哪

沙鹿肉圓福就位在沙鹿車站前的鎮南路上，從車站走路約5分鐘，隔壁就是寶雅，位置鄉道好找，如果多走幾分鐘，還可以吃到另一間沙鹿美食沙鹿肉圓清。

《沙鹿肉圓福》門口人潮跟車潮非常多，雖然旁邊有停車場，但常常都是停滿狀況，建議大家停到還稍遠的沙鹿麥當勞對面或沙鹿車站旁會比較方便些。

《沙鹿肉圓福》招牌很大很顯眼，白底紅字在白天也格外醒目。

店門口也是沙鹿肉圓福的工作區，每道料理、湯品都在這現煮，對了點餐也在這裡！

沙鹿肉圓福菜單

沙鹿肉圓福菜單在門口右手邊桌上，有分成內用菜單跟外帶菜單，顏色差異性很大，辨識度很高。

我點的是《沙鹿肉圓福》經典組合，就是肉圓加上肉羹湯，這是很多在地人最常點的組合，跟著吃準沒錯！要相信在地人😂

沙鹿肉圓福 / 內用空間

沙鹿肉圓福空間環境雖然蠻復古的，但整潔度很過關，地板、桌子都不會黏黏的。

沙鹿肉圓福 / 招牌肉圓

肉圓的份量跟台中肉圓差不多，醬料給很多還放了香菜，端上來就聞到誘人香味。

肉圓皮相當的Q彈，厚度也很剛好，吃起來不會太厚。

《沙鹿肉圓福》的肉塊蠻大的，吃起來很有口感，吃到筍子的時候，脆口滋味讓口感大大的升華。

沙鹿肉圓福 / 肉羹湯

《沙鹿肉圓福》的招牌組合就是肉圓+肉羹湯，肉羹湯跟台北太祖肉羹不一樣，是喝起來更清爽的清湯肉羹系列。

沙鹿肉圓福的肉羹裹了淡淡的粉，吃起來口感不錯，不會乾硬老柴，也沒有腥味，很讚！

湯裡面加了很多蘿蔔絲，喝起來清甜又清爽。

沙鹿肉圓福評價

《沙鹿肉圓福》招牌肉圓的肉餡口感呈現比沙鹿肉圓清還棒一點！醬料就是各有特色，雖然3間沙鹿肉圓沒全部吃過一輪，但光沙鹿肉圓福跟沙鹿肉圓清的美味，就很夠吃了~

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