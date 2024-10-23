為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

捲毛阿偉 人氣：20
share
窩客好文

捲毛阿偉

發表篇數：98篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 沙鹿區

造訪商家：

沙鹿肉圓福
phone04-2662-4418
place台中市沙鹿區鎮南路二段636號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章

《沙鹿肉圓福》介紹來了！才剛介紹完沙鹿肉圓清，立刻轉頭就介紹沙鹿肉圓福會不會太過分？其實不會！因為阿偉也是一天吃兩間，原本是打算一次通關三間沙鹿肉圓，達成沙鹿旅遊攻略的必吃沙鹿美食小成就，但沙鹿肉圓春中午就休息了…看了”春”營業時間，根本就沙鹿早餐店啊！好在還有兩間台中海線美食可以大吃特吃，重點都在沙鹿車站附近，不用走很遠就能大吃大喝，這點真的讚～

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

快搶！全台最新景點【Xpark】優惠票這邊買，沒預約去不了

沙鹿肉圓福

《沙鹿肉圓福》比起沙鹿肉圓清，傳承更是久了一點點，開業至今快百年了！位在沙鹿車站旁，地點好找好停車，也是《沙鹿肉圓福》這間台中沙鹿美食人氣不輸另外兩間沙鹿肉圓的原因之一，沙鹿肉圓清沙鹿肉圓福沙鹿肉圓春彼此間的關係就不去管了，好吃才最重要的！這次吃了《沙鹿肉圓福》沙鹿肉圓清，清的肉圓皮更Q彈，《沙鹿肉圓福》的肉口感呈現更厲害點，再來就是醬料特點有些不一樣，基本上跟台中肉圓有很大不同，但是也很好吃！來沙鹿旅遊可以來吃～

台中租車推薦

是阿偉國內旅遊、國外旅遊必用APP，裡面可以搞定台中交通台中住宿跟包套的台中旅遊行程，價格上也有點感受度，當然最多的是勝在安心，有預約不怕臨時沒車可租😂如果很短暫停留台中的話，Go share會是你的好朋友，雖然換算整天車資會更貴些，但只是騎一下，到是還OK～

台中租車(租汽車、租機車)這邊有連結可以預訂，價格公開透明，條件跟規範也是明明白白，當然領車時也要先拍照錄影，這是保護自己錢包的好習慣～

沙鹿肉圓福資訊

電話：0426624418

時間：08:00–17:00

地址：433台中市沙鹿區鎮南路二段636號 / 地圖

沙鹿肉圓福在哪

沙鹿肉圓福就位在沙鹿車站前的鎮南路上，從車站走路約5分鐘，隔壁就是寶雅，位置鄉道好找，如果多走幾分鐘，還可以吃到另一間沙鹿美食沙鹿肉圓清

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

《沙鹿肉圓福》門口人潮跟車潮非常多，雖然旁邊有停車場，但常常都是停滿狀況，建議大家停到還稍遠的沙鹿麥當勞對面或沙鹿車站旁會比較方便些。

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

《沙鹿肉圓福》招牌很大很顯眼，白底紅字在白天也格外醒目。

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

店門口也是沙鹿肉圓福的工作區，每道料理、湯品都在這現煮，對了點餐也在這裡！

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

沙鹿肉圓福菜單

沙鹿肉圓福菜單在門口右手邊桌上，有分成內用菜單跟外帶菜單，顏色差異性很大，辨識度很高。

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

我點的是《沙鹿肉圓福》經典組合，就是肉圓加上肉羹湯，這是很多在地人最常點的組合，跟著吃準沒錯！要相信在地人😂

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

沙鹿肉圓福 / 內用空間

沙鹿肉圓福空間環境雖然蠻復古的，但整潔度很過關，地板、桌子都不會黏黏的。

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

沙鹿肉圓福 / 招牌肉圓

肉圓的份量跟台中肉圓差不多，醬料給很多還放了香菜，端上來就聞到誘人香味。

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

肉圓皮相當的Q彈，厚度也很剛好，吃起來不會太厚。

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

《沙鹿肉圓福》的肉塊蠻大的，吃起來很有口感，吃到筍子的時候，脆口滋味讓口感大大的升華。

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

沙鹿肉圓福 / 肉羹湯

《沙鹿肉圓福》的招牌組合就是肉圓+肉羹湯，肉羹湯跟台北太祖肉羹不一樣，是喝起來更清爽的清湯肉羹系列。

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

沙鹿肉圓福的肉羹裹了淡淡的粉，吃起來口感不錯，不會乾硬老柴，也沒有腥味，很讚！

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

湯裡面加了很多蘿蔔絲，喝起來清甜又清爽。

台中市沙鹿區沙鹿肉圓福 | 台中沙鹿百年老店，古早味肉圓征服海線在地人~

沙鹿肉圓福評價

《沙鹿肉圓福》招牌肉圓的肉餡口感呈現比沙鹿肉圓清還棒一點！醬料就是各有特色，雖然3間沙鹿肉圓沒全部吃過一輪，但光沙鹿肉圓福沙鹿肉圓清的美味，就很夠吃了~

台中景點美食懶人包

台中旅遊資訊小彙整！很多懶人包文章會陸續整理更新上來～

  • 旱溪夜市美食｜台中不可不逛的夜市景點，美食太多幾乎間間有故事，超狂人潮無視四季👉旱溪夜市這幾攤真的大推～
  • 一中街美食｜歷久不衰的台中經典商圈，還是阿偉心中第一的商圈夜市👉一中商圈美食懶人包
  • 逢甲夜市美食｜近年來才去熟悉的逢甲夜市，美食真的很多，吃透難度也太高👉逢甲夜市懶人包
  • 大里美食｜台中美食新據點！從大里出發的台中美食太多了，還有很多在地人還偷偷吃著的👉大里美食懶人包
  • 審計新村｜拍照打卡好地方，台中美食也超多👉審計新村景點、美食看這篇～
  • 勤美綠園道｜假日休閒好去處、好拍也有好多美食！👉這邊有整理好的勤美綠園道景點介紹跟勤美美食懶人包
  • 向上市場美食｜主打俗擱大碗平價美食，在地美食去哪吃？👉去向上市場轉一轉就有收穫～
  • 廟東夜市｜台中豐原必逛景點，必吃美食老店不可不知👉快看這篇廟東夜市懶人包

台中吃到飽懶人包


延伸閱讀

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

屏東縣恆春鎮伯虎在二樓|恆春老街必訪計時咖啡

台中市西區禮想紅茶烏龍專販所|台中西區科博館

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up