



藏身於地下美食街中最美的餐酒館，你來過了嗎？

最適合約會、聚餐，想要小酌也可以的餐廳，你有口袋名單嗎？

全高雄最有福氣、最chill、微笑度最高的迎賓，你有遇過嗎？

現在就跟著我一起來蘼樂餐酒感受一下吧～

關於蘼樂餐酒環境

店名：

地址：高雄市前金區成功一路266-1號（漢神本館B3）

電話：07-5576188

營業時間：11:30-14:30 17:30 -00:00

粉絲專頁：蘼樂餐酒

線上訂位

位於漢神百貨(成功路)地下美食街，擁有獨立的用餐空間，格外愜意

與四周圍的商家瀰漫著些許不同的氛圍；它可以是高雅的，也可以是輕鬆的；可以感受帶有台灣農業特色的飲品、也可以感受來自不同國家的美酒

結合復古與時尚，創造中西菜式不同的美味

同時蘼樂餐酒也是高雄知名無菜單料理＂雅樂廚苑＂打造的第二品牌

多念蘼樂餐酒這個名字幾次，你會發現與門口迎賓者環環相扣（笑）

是不是沒見過這麼和善、微笑、帶有福氣的接待呢？！

利用燈光點綴，多麼浪漫，找喜歡的人來這邊約會，達標率高達99.9%

還有小包廂區帶有點小隱私，可以與朋友在這邊一起聚餐～超舒適





吧台中不僅有許多特色的酒品，也有專業的服務人員可以為我們介紹分享～









酒牆上紅白酒交互展示，品名細項都寫得相當清楚，若是興致來了，想開一罐酒也是沒問題的

＊喝酒不開車，開車不喝酒

高腳杯高掛牆上，儼然也是一種裝飾

整體環境真的讓人覺得太舒適了，被稱作地下街最美的餐酒館完全適合

蘼樂餐酒菜色分享

蘼樂餐酒線上菜單請按我

菜單依照店家提供的為主唷！會依季節做變動～

很喜歡蘼樂餐酒的一個特色就是會有西式的菜色，但是又不乏中式的特色；有創新的玩意吃法，也有復古的精隨存在，常常來吃也不覺得膩

今天跟老公兩個說好一起來品味美食生活、順便修補夫妻感情XD（平常被孩子消磨掉了）

特別點了雙人套餐來做品嚐～再加點一些特色料理、點杯紅酒，真的感情加溫許多

雙人分享餐。1500元

凱薩沙拉。

蘼樂餐酒的凱薩沙拉分量多也豐富

新鮮的蔬菜與水果，在配色上十分講究；搭配麵包丁、水煮蛋以及生火腿，層次帶有滿滿的豐富性

最後撒上乳酪絲～還沒吃我就覺得這道凱薩沙拉真的是太厲害了

前一天才自己買了超商的沙拉，吃起來超沒有感覺～當我吃到這凱薩沙拉直呼對了

濃郁的沙拉醬提點了蔬菜的鮮脆與甜味

搭配上微鹹的生火腿與乳酪，恰恰好爽口

這道開胃沙拉，非常推薦～





今日湯品Ｘ２。地瓜濃湯+麵包

非常濃郁的濃湯，微溫的溫度喝起來恰好入口

麵包單吃有麵粉與烤過的焦香氣，在口感上會較為偏有嚼勁；沾著濃湯吃之後，較為軟綿

燻鴨賞起司脆餅。

酥香脆口的薄皮脆餅夾著一塊塊厚實又大塊的燻鴨賞，每一口都能吃的到那燻香

搭配著Ｑ彈的起司與菇類、脆口而不嗆辣的洋蔥，層次度十足

肯瓊薩索雞翅。

選用法國最高等級的薩索紅標土雞，佐以肯瓊香料下去烤，有夠香又吮指，完美享受

波隆那肉醬麵。

寬扁麵小麥的香氣與筋性都能在一次次的吸吮之間感受的到

也因為它的寬厚，而帶有著唇齒間的咀嚼口感

不能忽視的是真材實料的波隆那肉醬，不僅肉多、又大塊彈牙，那酸中太甜的滋味，讓人越吃越著迷！

豔夏清檸。

蘼樂餐酒的飲料也是走一種非常具有在地特色卻又浮誇的路線

帶點微酸的酸甜滋味，好似戀愛般的感覺～洛神花的香氣越喝越好喝，沁涼好消暑





搭配上蝶豆花愛心冰磚、果乾等不同排列的視覺享受，約會告白一級棒

誕蘼樂。

快要消失在我生活中的懷舊飲品蛋蜜汁在蘼樂餐酒也能喝得到！

巧妙地掩蓋了蛋的腥味，反倒留下屬於蛋蜜汁的那種醇厚感～帶有著香橙的香甜，每一口喝起來都對味！

流星黑金手工刈包。200元

千萬不要以為它是一般的刈包，吃起來真的會讓人驚豔！

以天然竹炭下去製成的麵皮，扎實帶Ｑ

裡面以手撕豬肉搭配自製的BBQ醬做醃製，不僅豬肉肉質細緻，帶點香辣之夠味爽口

為了要增添層次，其中一定要加上洋蔥來增添口感上的層次與風味的豐富度

一口咬下去那層層的強勁夠味享受，完全顛覆我們對刈包的傳統印象

根本就是台灣小吃屆的ＢＢＱ豬肉超滿足漢堡呀

最奢華的莫過於是那撒上日本金星粉～黑中帶金最氣派

紙包龍虎石斑。730元

我說蘼樂餐酒最特別的是結合在地食材創造出非凡的風味！而這一道則取自林園的龍膽石斑搭配著風乾番茄，用紙包雞的方式來包魚，將新鮮完全鎖在於其中

細緻的魚肉帶著鮮甜、嫩口，佐以檸檬～毫無腥味吃起來最對味

搭配蛤蠣、菇類與風乾的番茄，我必須說整體吃起來就是非常的鮮甜

利用義式風味粉更是將鮮味提點到最高

單杯葡萄酒HOUSE WINE。220元

當你在餐酒館開紅白酒通常都是以支作為單位，但蘼樂餐酒則每日有提供一支紅酒、一支白酒作為可單杯點用，讓人淺嚐、增加用餐的情趣

店內最後點餐到20:30，酒品可以享用至深夜12點

蘼樂餐酒會桌邊倒酒的服務，由專業的人員於桌邊為我們一邊解說一邊倒酒



平常習慣喝甜紅酒的我對於蘼樂餐酒這支紅酒感到非常驚豔；不屬於甜紅酒、甚至帶點微酸度，但是不澀反倒順口、好入喉

厚實醇香的口感在嘴中包覆著，在品嚐食物上反倒有另外一番加分的感受

身邊總是不乏朋友問我慶生要去哪裡慶生？有沒有推薦的告白餐廳？要帶老婆去哪裡慶祝紀念日？

我現在可以非常有自信地跟大家推薦蘼樂餐酒

不僅食物新鮮豐富又好吃，而且還有美食、美酒各種特調飲品，帶身邊的另一伴、好朋友好姊妹們，絕對是非常適合的聚餐餐廳

跟大家分享蘼樂餐酒