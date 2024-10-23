台中東勢客家文化園區美食！台中市東勢區必吃美食

隨著大家越來越注重健康飲食「舒食提案-澆蓋飯」餐點使用新鮮食材 營養豐富

主打少鹽少油 味道清爽 保留食材的原汁原味搭配特製醬汁

肉汁和醬汁完美交織 讓每一口都有鮮甜鹹香的美味

讓人天天吃都不會膩的澆蓋飯 相當適合忙碌的上班族或外食族

原文: 舒食提案-澆蓋飯｜低GI少鹽少油餐盒 食材新鮮用料實在 外食族便當首選。菜單價位(台中東勢美食)

舒食提案-澆蓋飯在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:舒食提案-澆蓋飯-台中東勢店

舒食提案-澆蓋飯電話:04-2577-1756 LINE：@854peufz

舒食提案-澆蓋飯營業時間: 平日 11:00~13:30 17:00~19:30 假日 11:00~14:00 (公休每月另外公布) 詳見官網或google商家資訊

舒食提案-澆蓋飯ＦＢ: 點我

舒食提案-澆蓋飯ＩＧ: 點我

舒食提案-澆蓋飯地址:423台中市東勢區中山路48號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以舒食提案-澆蓋飯為主

文章內有舒食提案-澆蓋飯地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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舒食提案-澆蓋飯位於台中市東勢區中山路48號 鄰近東勢客家文化園區

兩層樓建築相當吸睛 等外帶便當時側邊還有椅子可以稍坐等候 人氣很夯 更是附近上班族、學生或年輕人的最愛

櫃檯門面充滿木質文青風格 路過還以為是哪間手搖飲料店還是甜點咖啡廳 相當有質感

店內共有兩層樓的內用座位 環境寬敞並配有冷氣 讓用餐更加舒適 還提供兒童椅

無論是一個人來或是全家一起用餐都非常方便 另外 也提供外帶與外送服務 滿足不同需求

舒食提案-澆蓋飯菜單價位

主打澆蓋飯 即是：將美味醬汁「淋」在香噴噴的飯上然後大口頤朵一番！

餐點選擇非常豐富 包括飯肉菜、純肉飯、純飯菜、烏龍麵....等多種搭配

還有配菜刨絲生菜（附胡麻醬）和炒季節時蔬 三種肉類和四種口味的組合

天天吃也不會覺得膩 變化多樣 可滿足不同口味需求 另外還有冷泡茶跟單點

舒食提案-澆蓋飯提供掃描QR Code線上點餐的服務

點完餐後再到櫃檯結帳即可 支援LINE PAY付款

餐盒都是現點現做 無論是主餐還是配菜 視覺上都十分精緻 色彩鮮豔 香氣撲鼻 讓人食慾大開

舒食提案-澆蓋飯｜王道泡菜烏龍冷麵

牛五花使用舒食提案-澆蓋飯獨家調製的醬汁調味 肉質軟嫩多汁

鹹香的醬汁中帶有洋蔥的甜味 完美提升口感 一口麵配上一口肉和泡菜

完美的味蕾享受 尤其適合炎熱的天氣下享用 讓人一口接一口 根本停不下來！

多種配菜不僅配色好看、營養均衡 保留蔬菜的自然風味跟脆度

吃起來很鮮甜 一整個吃下來超有飽足感

舒食提案-澆蓋飯還提供蔬菜清雞湯 裡面有豐富的蔬菜

湯品喝起來清爽順口 完全不油膩 是一個非常適合搭配主餐的好選擇 喝完可續

舒食提案-澆蓋飯｜韓式辣炒年糕雞片

將軟糯的年糕與嫩滑的雞片一起拌炒 搭配濃郁的韓式辣醬 辣中帶甜 味道層次相當豐富

每一口都能感受到年糕的Q彈和雞片的鮮嫩 讓人忍不住一口接一口 非常下飯

喜歡韓式料理的小夥伴們絕對不能錯過這道經典美食！

舒食提案-澆蓋飯｜阿里山高山冷泡茶

冷泡茶喝起來清爽 茶香四溢 回甘滋味悠長與餐盒的美味相得益彰

這家位於東勢的舒食提案-澆蓋飯 以少鹽少油、低卡高纖的無負擔餐盒為特色 提供多樣化的主餐與配菜選擇

享受美味的同時也兼顧營養 店內用餐環境舒適、服務便捷 還提供外送服務 特別適合忙碌的上班族或外食族

從現點現做的精緻餐盒 到清爽的蔬菜雞湯 再搭配阿里山高山冷泡茶 整餐讓人既滿足又無負擔 天天吃也不會膩！

經過附近時不妨也來舒食提案-澆蓋飯嘗嘗看吧!!