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前陣子桃園的同事推薦了企鵝一間桃園後火車站的人氣早餐｜大林水煎。說這間是在地桃園人才會知道的獨家滋味，來桃園車站就是要吃這一間！而且每天來買都要排隊XD

那因為企鵝平常都在中壢出沒，其實對於桃園車站這邊不是很熟🤣 聽到對方這樣分享，於是也很心動的早早起來排隊去買~

桃園火車站早餐推薦 ｜大林水煎包

大林水煎包是許多桃園人的美食回憶，小時候從10元一顆吃到15元一顆再吃到現在的22元一顆。

他們家的水煎包以現點現做為主打，加上豐盛多汁的內餡，身受桃園人的喜愛！ 下次經過火車站時不妨來看看這間桃園在地水煎包。

大林水煎包 店面資訊

大林水煎包的地址為桃園市桃園區桃鶯路215號，靠近桃園火車站後站，如果步行前往大概會需要10-15分鐘~可以的話建議大家騎車，店門可有空位都可以臨停哦

因為這間水煎包沒有內用，只有外帶~所以只能買回家吃或邊走邊吃哦

大林水煎包 菜單

大林水煎包每一顆都是22元，滿幾顆乘以幾~然後豆漿飲料一杯就是20元，大家可以先自己算好準備好零錢哦~

因為有時候人很多加上數字不太好算，企鵝就有遇到店員算錯的時候🤣

如果要買豆漿飲料的話要自己先去櫃檯旁邊拿好哦~再去跟水煎包一起結帳，店員不會準備好豆漿給你🤣

大林水煎包 水煎包介紹

他們家水煎包的魔力就是每顆都是現點現包然後現煎，讓每一位消費者都能吃到熱騰騰的早餐！

也因為這樣所以才會常常排隊XD 每一輪都有固定的數量，賣完了就要等新的水煎包煎好~

拿到水煎包後，如果需要醬料也要自己裝哦~大林水煎包有提供辣椒粉、蒜蓉醬油膏、辣油糕、豆瓣醬等等…… 大家可以依照自己的需求加料哦❤️企鵝是加了蒜蓉醬又加了辣椒哈哈，味道很濃郁😆

他們家的水煎包真的是很大顆，感覺有一個拳頭大！ 原本想說買兩顆嚐嚐鮮，結果有點吃不下😂

我覺得以女生或胃口比較小的朋友來說一顆比較剛好~吃得巧又不會太飽！

大林水煎包的內餡是清脆蔬菜加上絞肉~外皮帶著焦香，整體吃起來屬於軟嫩多層次的口感😋

搭配著辣醬和蒜蓉醬是還滿不錯的~但從照片看內餡好像沒有完全得滿到餅皮裡哈哈，雖然是吃很飽但感覺也沒有很特殊🤣 可能因為企鵝據住在桃園車站這邊的人

大林水煎包 評價

以價格和口感來說吃起來還不錯，可能因為現包現煎的關係，吃起來香氣特別的重🤤也有比較明顯的層次感~ 但是好像也沒必要一定要來吃🤣 尤其有時候人多一等可能要等半小時哈哈~夏天很熱的時候我可能會崩潰

聽桃園同事分享這間就是阿嬤阿公經典的回憶，畢竟從小吃到大，有時候吃這些小吃可能是在吃一種回憶~如果家裡有長輩的還是很推薦大家過來買給他們吃哦❤️

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大林水煎包 店面、營業資訊

🏠店名：大林水煎包

📍地址：桃園市桃園區桃鶯路215號

🅿️停車：路邊停車格

☎️電話：03 366 9768

📩粉絲團：大林水煎包粉絲團

⏰營業時間：06:00-11:00 (週一週二週五公休)

💰付款方式：現金