新北/新店 ｜光明街美食推薦！【北鴨鴨肉羹】 奧運金牌選手王齊麟也愛吃！新北市美食票選第二名！(內有菜單)

說到新店美食，你會想到什麼？

我第一個想到的就是【新店北鴨鴨肉羹】～每到用餐時間，店內人潮總是絡繹不絕，

為的就是想要品嚐這家鴨肉羹～從鴨肉挑選到製作，店家用心地把關每一個環節，

只為了滿足饕客們的味蕾～



【新店北鴨鴨肉羹】地址在光明街，在北新路上也有入口很方便，

如果外帶的朋友可以臨停在黃線，重點車內要有人。

位於新店區光明街上的【北鴨鴨肉羹】 ，是在地人都知道的名店，

鄰近捷運新店站，離碧潭風景區也不遠，如果有來碧潭可以順道來吃喔~



連奧運金牌選手王齊麟也愛吃！ 從學生時期吃到奪金牌！

餐具醬料自取、用餐完畢拿至回收處分類。

有自助點餐機很方便~再叫號取餐即可。

堅持提供高品質與標準處理程序的肉品，品質嚴格把關。

加羹也好酷~

店內的招牌餐點就是鴨肉羹，【新店北鴨鴨肉羹】賣的品項很單純，

就是鴨肉羹、鴨肉飯，鴨肉羹可以另外加麵、飯、米粉、粄條。

價格也是銅板價~

經過慢火精燉而成，鴨肉精華完整釋放，即使外食也能讓顧客吃得安心又美味～

鴨肉給得很多不手軟，而且不柴保有嫩度~

鴨肉羹羹湯很濃郁，裡頭還有筍絲、洋蔥，讓口感層次更豐富~

帶著微微蒜香，湯頭調味偏南部微甜。

敢吃辣的朋友超推他們家的辣粉~

腦公說比三重的好吃~色調也沒那麼紅，不用擔心有食安問題。

吃了一口真的有被辣到~

麵條即使泡在裏頭有一下下也沒有變軟爛，還有Q度~

鴨肉飯才$50超佛~

鴨肉飯搭配粒粒分明的米粒，再淋上紅蔥頭酥，很噴香~

還有鴨肉原汁，鴨肉也是大方地給，會讓人一口又一口大口扒飯~

還沒吃過的朋友們，來到新店不妨親自來這裡品嚐看看吧！

【店家資訊】

【北鴨鴨肉羹】

新北市新店區光明街169號

02-2910-4565

營業時間:11:00-20:30( 週三休)