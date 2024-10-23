新北/新店 ｜光明街美食推薦！【北鴨鴨肉羹】 奧運金牌選手王齊麟也愛吃！新北市美食票選第二名！(內有菜單)
說到新店美食，你會想到什麼？
我第一個想到的就是【新店北鴨鴨肉羹】～每到用餐時間，店內人潮總是絡繹不絕，
為的就是想要品嚐這家鴨肉羹～從鴨肉挑選到製作，店家用心地把關每一個環節，
只為了滿足饕客們的味蕾～
【新店北鴨鴨肉羹】地址在光明街，在北新路上也有入口很方便，
如果外帶的朋友可以臨停在黃線，重點車內要有人。
位於新店區光明街上的【北鴨鴨肉羹】 ，是在地人都知道的名店，
鄰近捷運新店站，離碧潭風景區也不遠，如果有來碧潭可以順道來吃喔~
連奧運金牌選手王齊麟也愛吃！從學生時期吃到奪金牌！
餐具醬料自取、用餐完畢拿至回收處分類。
有自助點餐機很方便~再叫號取餐即可。
堅持提供高品質與標準處理程序的肉品，品質嚴格把關。
加羹也好酷~
店內的招牌餐點就是鴨肉羹，【新店北鴨鴨肉羹】賣的品項很單純，
就是鴨肉羹、鴨肉飯，鴨肉羹可以另外加麵、飯、米粉、粄條。
價格也是銅板價~
經過慢火精燉而成，鴨肉精華完整釋放，即使外食也能讓顧客吃得安心又美味～
鴨肉給得很多不手軟，而且不柴保有嫩度~
鴨肉羹羹湯很濃郁，裡頭還有筍絲、洋蔥，讓口感層次更豐富~
帶著微微蒜香，湯頭調味偏南部微甜。
敢吃辣的朋友超推他們家的辣粉~
腦公說比三重的好吃~色調也沒那麼紅，不用擔心有食安問題。
吃了一口真的有被辣到~
麵條即使泡在裏頭有一下下也沒有變軟爛，還有Q度~
鴨肉飯才$50超佛~
鴨肉飯搭配粒粒分明的米粒，再淋上紅蔥頭酥，很噴香~
還有鴨肉原汁，鴨肉也是大方地給，會讓人一口又一口大口扒飯~
還沒吃過的朋友們，來到新店不妨親自來這裡品嚐看看吧！
【店家資訊】
【北鴨鴨肉羹】
新北市新店區光明街169號
營業時間:11:00-20:30( 週三休)