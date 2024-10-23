吃心絕對 2024 年 9 月 17 日 在〈高雄美食 x 嗑肉石鍋小港店 | 全台20家門市 / 60多種食材 / 泰國冰淇淋/韓國霜淇淋/新加坡飲料/日本UCC/台灣經典飲品/法國果露〉中留言功能已關閉

關於嗑肉石鍋小港店的兩三事

中秋前夕來小港跟朋友聚餐，嗑肉石鍋小港店的自助吧超過60種食材，有我最愛的各式蔬菜，泰國冰淇淋，韓國霜淇淋，新加坡飲料，日本UCC咖啡，台灣經典飲品，法國果露選擇好多種呀！

餐廳以其豐富的自助吧和高品質的肉品著稱，提供多種特色湯底和豐富的副食選擇。無論是朋友聚餐還是家庭聚會，這裡都是一個不錯的選擇。全台有超過20間嗑肉石鍋門市，歡迎到就近的分店用餐。

嗑肉石鍋小港店短影片

🎵背景音樂

《晚餐歌》by tuki.

現年15歲

她在2023年9月以單曲《晩餐歌》出道

迅速在日本樂壇崛起

這首歌在2024年1月登上了Billboard Japan Hot 100榜首

成為該榜單歷史上最年輕的冠軍得主

13歲時開始自學吉他

並在TikTok上分享她的彈唱視頻

逐漸獲得關注

她的音樂風格融合了青澀與成熟

歌詞充滿情感和深度

特別是在愛情主題上展現了她獨特的見解

🎶 https://www.youtube.com/watch?v=oZpYEEcvu5I

🔗 https://khguide.com/chew-meats

嗑肉石鍋小港店位置與環境

▲嗑肉石鍋小港店位於高雄市小港區高松路12之25號。



▲營業時間是每天上午11點到凌晨2點，最後收客時間是凌晨0點30分。



▲店家門口的裝置藝術，肉肉石中劍的概念，真可愛！



▲▼旁邊是一間7-11，店家的後面備有免費停車場，7-11旁邊彎進去備有停車場。

環境特色

▲▼店內裝潢現代且舒適，採用大量木質元素和暖色調燈光，營造出溫馨的用餐氛圍。請注意：每家店的擺設商品不會完全一樣哦。

座位安排

提供多種座位，包括適合小團體的包廂和適合大團體的長桌，滿足不同用餐需求。

自助吧區域設計寬敞，食材擺放整齊，方便顧客自取各種火鍋料、蔬菜、飲料和甜點。

嗑肉石鍋小港店菜單



▲第一次來，店員介紹的很詳細，詳細菜單請參考官方網站：https://www.meatshotpot.com/s/files/menu/menu_2024_0701.pdf

menu_2024_0701 (1)

嗑肉石鍋小港店消費方式

每人基本費用：

*身高 141cm以上 基本費用 $288元（例假日、國定假日需點368元以上套餐系列）

*身高 121~140cm 基本費用 $168元

*身高 101~120cm 基本費用 $68元

*身高 100（含）以下 無基本費用

以上依人頭，皆須的收30元清潔費

襁褓手抱、僅能坐婴兒推車、無須獨立座位者免收清潔費

每位大人以1位100cm(含)以下之幼兒共食為限，若超過則每位酌收30元清潔費

嗑肉石鍋小港店自助吧介紹

蔬菜火鍋料區



▲▼這裡的蔬菜種類豐富且新鮮，有青江菜、香菇、菠菜、娃娃菜、豆腐、金針菇、玉米等等。

醬料區

歐式卡卡醬



▲源自於法國，運用多種香料提煉，香味撲鼻！

泡菜胡麻醬



▲結合了韓式泡菜和日式胡麻醬的獨特調味醬。醬料使用發酵的韓式泡菜和濃郁的芝麻醬混合而成，帶有微辣和濃郁的芝麻香氣。它非常適合搭配牛肉、豬肉和蔬菜，能夠提升食材的風味。

飲料區



▲飲料區有台灣的經典飲料、、日式無糖綠茶、文山包種烏龍茶、蘋果汁、柳橙汁、冰沙等等。



▲新加坡品牌的飲料耶，很少見，有麝香葡萄、卡曼橘果汁(很像金桔汁)、低糖薏仁、纖採蔬果汁、無糖紫米茶等等。



▲法國糖漿，可以加氣泡水，變成氣泡飲料！



▲▼泰國

嗑肉副餐淋醬



▲▼有椒麻淋醬、泰式打拋豬、嗑製咖哩、嗑製肉燥等中外醬料搭配。

椒麻淋醬

椒麻淋醬帶有濃郁的花椒香氣和微辣的口感，非常適合搭配白飯或麵食，讓每一口都充滿麻辣的刺激。

泰式打拋豬

泰式打拋豬是一道經典的泰式料理，使用豬絞肉、九層塔、辣椒和蒜頭等食材炒製而成，口感鹹香微辣，非常下飯。

嗑製咖哩

嗑製咖哩偏向日式風味，咖哩香氣濃郁，帶有微甜的尾韻，內含馬鈴薯和紅蘿蔔，讓咖哩飯更加美味。

嗑製肉燥

嗑製肉燥是店裡的人氣王，滷汁香氣飽滿，帶有一點膠質感，搭配白飯非常美味，是許多顧客的最愛。

韓國霜淇淋

有四種風格可以選擇，牛奶、抹茶、哈蜜瓜、葡萄~

嗑肉石鍋小港店餐點介紹

十多種湯底可以選擇

今天就各選愛的

老婆點基本款的

#紫魚昆布湯底

我選

#玄米抹茶湯底

愛吃辣的就點

#川味麻辣湯底



▲店家都很清楚的列出湯頭成份，吃起來好安心呀！



▲當月壽星禮有牛、豬、湯底擇一免費贈送哦！



▲肉品的產地也都清楚的列出來，真是良心企業呀！

✅ 王之雙拼 💰498 (五選二 / 雪花小羔羊+安格琪頂級雪花牛)

這道菜提供五種肉品選擇，你可以從中選擇兩種搭配。推薦的組合是：

雪花小羔羊：肉質細嫩，油花分布均勻，口感鮮美。



▲▼安格斯頂級雪花牛以其豐富的油花和柔嫩的口感著稱，非常適合涮煮火鍋。

✅ 級。海陸超值雙人套餐 💰1299

這是一份豐盛的雙人套餐，包含多種海鮮和肉類，適合與朋友或家人共享。



▲頂級培根牛是一種高品質的牛肉，油脂豐厚且分布均勻，通常採用薄切的方式呈現。這種牛肉口感柔軟多汁，非常適合涮煮火鍋。與一般的牛五花肉相似，但更為軟嫩甜美。



▲國寶梅花豬來自丹麥，這些豬隻以大麥和豆類等天然穀物為食，自然生長。其肉質口感絕佳，帶有濃郁的肉汁，油花分布均勻且軟嫩細緻，適合各種烹調方式。



▲海鮮拼盤是一道豐富的海鮮盛宴，包含多種新鮮的海鮮，有蝦、魚、扇貝、蛤蠣等。這些海鮮經過精心挑選和處理，保證新鮮美味。拼盤中的每一種海鮮都能帶來不同的口感和風味，非常適合與朋友或家人共享。

蝦子



▲▼口感新鮮、肉質Q彈，富含蛋白質。



▲⊿扇貝鮮甜味美，還帶有內臟獨特的風味，我很喜歡。

蛤蠣

▲鮮甜多汁，風味絕佳。

鮑魚

鱸魚

干貝

透抽

這是什麼魚肉？

✅ 紫魚昆布湯底 💰0

這款湯底是免費提供的，使用昆布和紫魚熬製而成，湯頭清淡鮮美，非常適合搭配各種食材。

✅ 玄米抹茶湯底 💰49

這是一款非常特別的湯底，將玄米和抹茶結合，湯頭帶有淡淡的茶香和玄米的香氣，適合涮煮蔬菜和肉類。

✅ 川味麻辣湯底 💰99

這款湯底以其麻辣的口感和濃郁的香氣著稱，使用多種中藥材和辣椒熬製而成，適合喜歡重口味的食客。



▲湯底的麻辣鴨血非常入味！



▲豆皮煮麻辣鍋也很適合。

嗑肉石鍋小港店營業資訊

地址：小港區高松路12之25號

營業時間： 11:00-凌晨02:00(最後收客時間00:30)

電話號碼： 07 963 8877

inline線上訂位：https://bit.ly/3Z7eByO

官方網站：https://www.meatshotpot.com