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台中市南屯區【台中南屯｜美食】太陽百匯(潮港城國際美食館)。釜山海鮮季，台中海鮮直送，10/01~11/30四人同行送巨無霸

Jason's Life 人氣：11
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Jason's Life

發表篇數：868篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 南屯區

造訪商家：

潮港城國際美食館{太陽百匯}
phone04-2386-3222
place台中市南屯區環中路四段2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中人氣吃到飽推薦

潮港城新鮮魚市場漁貨直上餐桌，現正推出釜山海鮮季

帆立貝、海鮮煎餅、深海輪魚、五花肉，鐵板料理現場製作最新鮮

整條鮭魚現切生魚片，還有各種海鮮當日魚貨

10/01~11/30推出四人同行送巨無霸檸檬泰國蝦

使用香茅、檸檬等香料去醃製，夠味又開胃

【太陽百匯(潮港城國際美食館)】

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文章段落

太陽百匯(潮港城國際美食館)影片

太陽百匯(潮港城國際美食館)介紹

潮港城身為台中人應該都知道，從1990年創立就立起了辦桌的霸主稱號

結合了婚宴宴館及餐廳，就連我們公司的尾牙也曾經在這辦理

交通滿便利就位在南屯交流道附近，停車也方便

而且最特別的是，一樓就是台中魚市場，當日開市新鮮漁獲直接會送進廚房

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太陽百匯位在潮港城國際美食館的二樓

以高CP值著稱的『太陽百匯』，擁有豐富海鮮料理及世界各地寰宇美食

每個餐期皆有百道佳餚美食供賓客品嚐，豐富賓客的味蕾體驗

而最近推出釜山海鮮季也是令人期待

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太陽百匯Buffet價格說明

週一～週五

午餐時段 11:30～13:40 定價$788（+10%服務費）

晚餐時段 17:30～20:40 定價$888（+10%服務費）

​週六～週日（含國定假日）

午餐時段     11:15～13:15 定價$968（+10%服務費）

下午茶時段 14:00～16:00 定價$968（+10%服務費）

晚餐時段     17:30～20:40 定價$968（+10%服務費）

太陽百匯 國定例假日及特殊節慶依假日收費，營業時間依實際開放餐期為主

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太陽百匯用餐環境

餐廳的一邊使用整片的落地窗，自然採光下擁有對外的視野景觀

桌與桌的用餐空間算是寬敞舒適，走道也不會與他桌太接近

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在取餐區，以分區概念規劃出取餐動線，迎著客人的第一排

則是太陽百匯最令人期待也是最受歡迎的鐵板料理區

新鮮食材現場料理，安全衛生看得見

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太陽百匯四人同行送泰國蝦

活動1：「四人同行送巨無霸檸檬泰國蝦」（價值1500元）

優惠期間：113/10/01-11/30

活動規範：贈送的餐點僅限現場食用，不可外帶

兌換時段：

週一至五平日午餐、晚餐時段：直接向太陽百匯電話或網路預訂成功者，帶位時獲得兌換券

週六日下午茶時段（14:00-16:00），透過以下方式獲得泰國蝦兌換券

四種獲得管道如下：

食尚玩家APP直接領取（限量2000張）

福瑞堂-云深茶館：消費滿300元送 1 張兌換券

豬在瘋 豬腳專賣店（麗寶店）：消費滿300元送 1 張兌換券

港港潮鍋：消費滿500元送 1 張兌換券

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每隻個頭超大的泰國蝦，搭配清爽檸檬汁、蒜末和香茅製作而成

剝蝦的同時感受到飽滿多汁，因為事先有處理過

所以味道已經都入味，吃起來口味清爽開胃，肉質也很飽滿

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活動2：用餐送「關係企業招待券」

活動期間：113/10/01-12/31

優惠內容：在太陽百匯用餐就送兌換券一張，可至以下品牌消費後免費兌換。

福瑞堂/微光曼曼：消費滿$300用兌換券，可以兌換「福ク冰淇淋（香草/巧克力）」一份（價值118元）

豬在瘋-豬腳專賣店：消費任一金額即可使用兌換券，免費兌換「$50以下餐點」一份

港港潮鍋：消費滿$500可使用兌換券，兌換「梅花豬100g」或「雪花牛100g」一份（價值150元）

活動3：「當月壽星享8折」

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太陽百匯釜山海鮮季

鐵板料理

太陽百匯的重頭戲最有看頭的就是鐵板料理

配合釜山海鮮季，把韓國釜山在地的料理方式搬上鐵板

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帆立貝

只要去過釜山，應該知道在青沙埔一帶有烤貝一條街

現在在太陽百匯，一次給你滿滿的帆立貝

在鐵板上滋滋煎烤，散發出香味，在這可以吃得過癮

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海鮮煎餅

在釜山因為靠海，所以造訪釜山的美食目標之一，一定是海鮮

街口小吃，就可以看到阿珠媽推著攤車在路上煎起煎餅

利用高麗菜麵糊上加進了蝦仁、花枝、干貝等海鮮

表面煎的有點焦黃，非常好吃

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五花肉

講到韓國的經典美食，一定不能錯過生菜包五花肉了吧

鐵板上反覆煎著五花肉，逼出油質

再來就是使用生菜包進韓國小菜，有泡菜、黃豆芽等等

捲一捲送進口中，多層次的口感很過癮

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深海輪切魚

潮港城有著很好的優勢就是樓下魚市場新鮮魚貨

可以直接上樓料理，深海魚使用輪切方式

一塊塊厚實的魚肉，非常紮實，也很大氣

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14道釜山在地美食小吃

不只海鮮，在現場有融入韓國在地小吃及料理餐點

散在各區中，整理出比較有韓式的餐點給大家

韓式小菜

去到韓國餐廳，一定會附上一些無限供應的小菜

來到這既然是釜山祭，韓式泡菜、黃豆芽、海帶是必備的吧

這些都可以和現有的熟食食材去互相搭配，增加一些口感趣味

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釜山料理小吃

辣炒年糕

韓國平名小吃辣炒年糕這裡也吃得到

年糕與魚糕和韓式辣椒醬一起拌炒

香香辣辣的，可以感受年糕軟Q的口感

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辣炒春雞

春雞的肉質較為細緻軟嫩，辣炒春雞也是曾經在台灣瘋狂一時

現在直接經典重現，春雞與香辣的韓式辣椒醬、蒜末和洋蔥一同炒製

辣味濃郁，很過癮

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韓式辣炒蟹

選用新鮮蟹肉搭配韓式辣椒醬一同炒製，直到醬汁巴附在螃蟹上

邊吃邊吸吮螃蟹的肉汁的同時，就會感受到韓式辣醬的滋味

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韓式辣湯

櫃台前直接展現新鮮的白帶魚，使用白帶魚、豆腐、蘿蔔等食材

使用韓式辣椒醬為基底去熬出帶點辣味的湯底

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韓式飲品

韓國的國民飲品就是玉米鬚茶啦，就連超商都隨處可見

這裡直接敖給你喝，喝起來清爽無負擔，很適合跟吃到飽放一起

解膩可以吃更多

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太陽百匯台中魚市場漁貨直上餐桌

經典必吃

鮭魚生魚片

在日料的生魚片區域，有許多新鮮的生魚片魚種

也是台灣人來Buffet最受歡迎的料理之一

畢竟在外面要吃生魚片，也是滿昂貴的，吃一片賺一片

喜愛生食不容錯過的美味

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太陽百匯比較特別的是，有機會可以目睹到師父處理整尾的鮭魚切片秀

從整尾鮭魚處理到拔魚刺，直接呈現在顧客眼前

那鮭魚生魚片的色澤和油脂，光是看就令人垂涎三尺

搭配醬油和芥末，呈現鮭魚的油脂甜美

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另外一區，還有現場的握壽司

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蒸魚

每天樓下魚市場新鮮的鮮魚直接上餐桌

只加入簡單的薑片、蔥段和少許調味

清蒸就是新鮮保證的料理方式，感受肉鮮嫩滑口

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炸蝦

講到日料，最經典的炸物應該就是炸蝦了

一定都會先嗑個兩隻

看著師傅現場使用大蝦裹上脆脆的麵包屑和粉漿後直接下鍋油炸

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每一隻炸蝦都有15公分以上

一咬下去先感受到麵衣的酥脆，再感受到蝦肉的鮮美

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牛肉湯

牛肉湯不管在日本或台灣，都是很經典的料理

在韓國牛肉算是比較昂貴的食材

在台灣最有名的當然就是現沖牛肉湯

感受牛肉的軟嫩滋味和湯頭的鮮甜

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中港日台多國料理應有盡有

太陽百匯現場有超過百道的料理，無法一一說明菜色及口感

只好用照片轟炸各位了，看如此多的料理，直接到現場吃一波吧

海鮮區

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潮興百宴大排檔

有許多道熟食可以立馬享用，有中式和韓式料理

糖醋魚片、辣炒春雞、炸蚵酥、炒飯等等

而且菜色隨時會更換新的，滿有誠意

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港式美饌佳餚

經典的港式港點區，有燒賣、鳳爪、奶皇包、蘿蔔糕等等

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炸物區

炸物區就有小朋友最喜歡的雞塊

另外還有韓式的炸海苔捲、年糕

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維多利亞沙拉

這區有沙拉、優格、酥皮濃湯、起司和一些冷盤

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太陽酒吧

這裡有提供一些酒水飲料和果汁，另一邊有甜點區和水果區

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酒精性飲品無限暢飲

未成年請勿飲酒，喝酒不開車

Buffet中提供了紅酒及生啤酒無限暢飲服務

紅酒使用【貝爾第紅酒】

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啤酒則是【金車柏克金】【Batavia巴達維亞生啤酒】

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水果區

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甜點區

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冰淇淋區

使用塔拉朵義式冰淇淋、明治冰淇淋

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太陽百匯(潮港城國際美食館)評價

如果以平常日不用千元，就可以享用海鮮、各國料理的美食

CP值是滿高的，而且可以吃到當日新鮮漁獲和生魚片

如果10月~11月再揪一下朋友來個四人同行

又送一大盤的泰國蝦，真的很划算，如果想要制霸吃到飽

一定要來一下太陽百匯，推薦給大家

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太陽百匯(潮港城國際美食館)餐廳資訊

官網：https://www.ckcgroup.com.tw/service-detail/ckc_food_buffet/

FB：https://www.facebook.com/ckcfood/

IG：https://www.instagram.com/buffet_ckc/

營業時間：

週一至週五 11:30–13:40, 17:30–20:40

週六、週日 11:15–13:15, 14:00–16:00, 17:30–20:40

地址：台中市南屯區環中路四段2號（位在建築物2樓）

電話：04-2386-3322

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交通資訊


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