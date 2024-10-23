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台中人氣吃到飽推薦

潮港城新鮮魚市場漁貨直上餐桌，現正推出釜山海鮮季

帆立貝、海鮮煎餅、深海輪魚、五花肉，鐵板料理現場製作最新鮮

整條鮭魚現切生魚片，還有各種海鮮當日魚貨

10/01~11/30推出四人同行送巨無霸檸檬泰國蝦

使用香茅、檸檬等香料去醃製，夠味又開胃

【太陽百匯(潮港城國際美食館)】

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太陽百匯(潮港城國際美食館)影片

太陽百匯(潮港城國際美食館)介紹

潮港城身為台中人應該都知道，從1990年創立就立起了辦桌的霸主稱號

結合了婚宴宴館及餐廳，就連我們公司的尾牙也曾經在這辦理

交通滿便利就位在南屯交流道附近，停車也方便

而且最特別的是，一樓就是台中魚市場，當日開市新鮮漁獲直接會送進廚房

太陽百匯位在潮港城國際美食館的二樓

以高CP值著稱的『太陽百匯』，擁有豐富海鮮料理及世界各地寰宇美食

每個餐期皆有百道佳餚美食供賓客品嚐，豐富賓客的味蕾體驗

而最近推出釜山海鮮季也是令人期待

太陽百匯Buffet價格說明

​ 週一～週五

午餐時段 11:30～13:40 定價$788（+10%服務費）

晚餐時段 17:30～20:40 定價$888（+10%服務費）

​週六～週日（含國定假日）

午餐時段 11:15～13:15 定價$968（+10%服務費）

下午茶時段 14:00～16:00 定價$968（+10%服務費）

晚餐時段 17:30～20:40 定價$968（+10%服務費）​​

太陽百匯 國定例假日及特殊節慶依假日收費，營業時間依實際開放餐期為主

太陽百匯用餐環境

餐廳的一邊使用整片的落地窗，自然採光下擁有對外的視野景觀

桌與桌的用餐空間算是寬敞舒適，走道也不會與他桌太接近

在取餐區，以分區概念規劃出取餐動線，迎著客人的第一排

則是太陽百匯最令人期待也是最受歡迎的鐵板料理區

新鮮食材現場料理，安全衛生看得見

太陽百匯四人同行送泰國蝦

活動1：「四人同行送巨無霸檸檬泰國蝦」（價值1500元）

優惠期間：113/10/01-11/30

活動規範：贈送的餐點僅限現場食用，不可外帶

兌換時段：

週一至五平日午餐、晚餐時段：直接向太陽百匯電話或網路預訂成功者，帶位時獲得兌換券

週六日下午茶時段（14:00-16:00），透過以下方式獲得泰國蝦兌換券

四種獲得管道如下：

食尚玩家APP直接領取（限量2000張）

福瑞堂-云深茶館：消費滿300元送 1 張兌換券

豬在瘋 豬腳專賣店（麗寶店）：消費滿300元送 1 張兌換券

港港潮鍋：消費滿500元送 1 張兌換券

每隻個頭超大的泰國蝦，搭配清爽檸檬汁、蒜末和香茅製作而成

剝蝦的同時感受到飽滿多汁，因為事先有處理過

所以味道已經都入味，吃起來口味清爽開胃，肉質也很飽滿

活動2：用餐送「關係企業招待券」

活動期間：113/10/01-12/31

優惠內容：在太陽百匯用餐就送兌換券一張，可至以下品牌消費後免費兌換。

福瑞堂/微光曼曼：消費滿$300用兌換券，可以兌換「福ク冰淇淋（香草/巧克力）」一份（價值118元）

豬在瘋-豬腳專賣店：消費任一金額即可使用兌換券，免費兌換「$50以下餐點」一份

港港潮鍋：消費滿$500可使用兌換券，兌換「梅花豬100g」或「雪花牛100g」一份（價值150元）

活動3：「當月壽星享8折」

太陽百匯釜山海鮮季

鐵板料理

太陽百匯的重頭戲最有看頭的就是鐵板料理

配合釜山海鮮季，把韓國釜山在地的料理方式搬上鐵板

帆立貝

只要去過釜山，應該知道在青沙埔一帶有烤貝一條街

現在在太陽百匯，一次給你滿滿的帆立貝

在鐵板上滋滋煎烤，散發出香味，在這可以吃得過癮

海鮮煎餅

在釜山因為靠海，所以造訪釜山的美食目標之一，一定是海鮮

街口小吃，就可以看到阿珠媽推著攤車在路上煎起煎餅

利用高麗菜麵糊上加進了蝦仁、花枝、干貝等海鮮

表面煎的有點焦黃，非常好吃

五花肉

講到韓國的經典美食，一定不能錯過生菜包五花肉了吧

鐵板上反覆煎著五花肉，逼出油質

再來就是使用生菜包進韓國小菜，有泡菜、黃豆芽等等

捲一捲送進口中，多層次的口感很過癮

深海輪切魚

潮港城有著很好的優勢就是樓下魚市場新鮮魚貨

可以直接上樓料理，深海魚使用輪切方式

一塊塊厚實的魚肉，非常紮實，也很大氣

14道釜山在地美食小吃

不只海鮮，在現場有融入韓國在地小吃及料理餐點

散在各區中，整理出比較有韓式的餐點給大家

韓式小菜

去到韓國餐廳，一定會附上一些無限供應的小菜

來到這既然是釜山祭，韓式泡菜、黃豆芽、海帶是必備的吧

這些都可以和現有的熟食食材去互相搭配，增加一些口感趣味

釜山料理小吃

辣炒年糕

韓國平名小吃辣炒年糕這裡也吃得到

年糕與魚糕和韓式辣椒醬一起拌炒

香香辣辣的，可以感受年糕軟Q的口感

辣炒春雞

春雞的肉質較為細緻軟嫩，辣炒春雞也是曾經在台灣瘋狂一時

現在直接經典重現，春雞與香辣的韓式辣椒醬、蒜末和洋蔥一同炒製

辣味濃郁，很過癮

韓式辣炒蟹

選用新鮮蟹肉搭配韓式辣椒醬一同炒製，直到醬汁巴附在螃蟹上

邊吃邊吸吮螃蟹的肉汁的同時，就會感受到韓式辣醬的滋味

韓式辣湯

櫃台前直接展現新鮮的白帶魚，使用白帶魚、豆腐、蘿蔔等食材

使用韓式辣椒醬為基底去熬出帶點辣味的湯底

韓式飲品

韓國的國民飲品就是玉米鬚茶啦，就連超商都隨處可見

這裡直接敖給你喝，喝起來清爽無負擔，很適合跟吃到飽放一起

解膩可以吃更多

太陽百匯台中魚市場漁貨直上餐桌

經典必吃

鮭魚生魚片

在日料的生魚片區域，有許多新鮮的生魚片魚種

也是台灣人來Buffet最受歡迎的料理之一

畢竟在外面要吃生魚片，也是滿昂貴的，吃一片賺一片

喜愛生食不容錯過的美味

太陽百匯比較特別的是，有機會可以目睹到師父處理整尾的鮭魚切片秀

從整尾鮭魚處理到拔魚刺，直接呈現在顧客眼前

那鮭魚生魚片的色澤和油脂，光是看就令人垂涎三尺

搭配醬油和芥末，呈現鮭魚的油脂甜美

另外一區，還有現場的握壽司

蒸魚

每天樓下魚市場新鮮的鮮魚直接上餐桌

只加入簡單的薑片、蔥段和少許調味

清蒸就是新鮮保證的料理方式，感受肉鮮嫩滑口

炸蝦

講到日料，最經典的炸物應該就是炸蝦了

一定都會先嗑個兩隻

看著師傅現場使用大蝦裹上脆脆的麵包屑和粉漿後直接下鍋油炸

每一隻炸蝦都有15公分以上

一咬下去先感受到麵衣的酥脆，再感受到蝦肉的鮮美

牛肉湯

牛肉湯不管在日本或台灣，都是很經典的料理

在韓國牛肉算是比較昂貴的食材

在台灣最有名的當然就是現沖牛肉湯

感受牛肉的軟嫩滋味和湯頭的鮮甜

中港日台多國料理應有盡有

太陽百匯現場有超過百道的料理，無法一一說明菜色及口感

只好用照片轟炸各位了，看如此多的料理，直接到現場吃一波吧

海鮮區

潮興百宴大排檔

有許多道熟食可以立馬享用，有中式和韓式料理

糖醋魚片、辣炒春雞、炸蚵酥、炒飯等等

而且菜色隨時會更換新的，滿有誠意

港式美饌佳餚

經典的港式港點區，有燒賣、鳳爪、奶皇包、蘿蔔糕等等

炸物區

炸物區就有小朋友最喜歡的雞塊

另外還有韓式的炸海苔捲、年糕

維多利亞沙拉

這區有沙拉、優格、酥皮濃湯、起司和一些冷盤

太陽酒吧

這裡有提供一些酒水飲料和果汁，另一邊有甜點區和水果區

酒精性飲品無限暢飲

未成年請勿飲酒，喝酒不開車

Buffet中提供了紅酒及生啤酒無限暢飲服務

紅酒使用【貝爾第紅酒】

啤酒則是【金車柏克金】和【Batavia巴達維亞生啤酒】

水果區

甜點區

冰淇淋區

使用塔拉朵義式冰淇淋、明治冰淇淋

太陽百匯(潮港城國際美食館)評價

如果以平常日不用千元，就可以享用海鮮、各國料理的美食

CP值是滿高的，而且可以吃到當日新鮮漁獲和生魚片

如果10月~11月再揪一下朋友來個四人同行

又送一大盤的泰國蝦，真的很划算，如果想要制霸吃到飽

一定要來一下太陽百匯，推薦給大家

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太陽百匯(潮港城國際美食館)餐廳資訊

官網：https://www.ckcgroup.com.tw/service-detail/ckc_food_buffet/

FB：https://www.facebook.com/ckcfood/

IG：https://www.instagram.com/buffet_ckc/

營業時間：

週一至週五 11:30–13:40, 17:30–20:40

週六、週日 11:15–13:15, 14:00–16:00, 17:30–20:40

地址：台中市南屯區環中路四段2號（位在建築物2樓）

電話：04-2386-3322

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交通資訊

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