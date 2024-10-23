好久沒有跟姐妹們聚餐囉!

今天約在隱身在西門町的巷弄2樓的

JAI宅 西門店

以為餐廳空間應該不大

但實際上空間相當寬敞

在店租貴到不行的西門町，桌與桌之間的桌距也不會太窄

很難得喔!

靠窗邊有森林玻璃屋的感覺

我們則被安排在大路燈底下的桌位

哈~好有趣!

餐具會有專人送上桌

但餐廳的生意太好~

如果有不足的地方就自己動手拿一下吧!

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可以按照個人的喜好來加價升等套餐

酥炸魚條佐塔塔醬 199元

呃...這賣相真的不太好...

外層裏的炸粉太厚、太油

裡面的魚肉雖然細嫩但帶有點土味...不是很OK耶!

法式蜂蜜芥未皮炸雞 185元

嗯~炸雞的口感就比炸魚好的太多了!

外皮炸到超酥脆、雞肉有醃製過

吃來真的是脆爽香啊!

蒜香酒香爆炸蛤蜊麵 290元

清炒蒜香算是義大利麵中熱量偏低的

灑上起司加上圍麵轉一圈的鮮蛤蜊

吃的到的鮮美

好友選的是圓直麵

圓直麵適合愛吃麵心帶硬帶Q感的人

蒜香辣味爆炸蛤蜊 290元

少了酒香多了辣味，其餘的皆不變!

蒜香辣味爆炸蛤蜊麵 345元

蛤蜊加量+55元

我這盤加量的爆炸蛤蜊麵是不是更厲害了？!

加量蛤蜊，讓我這個蛤蜊控超開森

細扁麵

麵吃來比圓直麵稍稍軟些

但更能吸附蒜香辣味的湯汁，吃來更香囉!

巴黎香謝爆炸蛤蜊麵 340元

圓直麵、蛤蜊加量+55元

簡單來說~

巴黎香謝就是用義大利麵的白醬+辣醬調製而成

醬汁的濃稠度比較高、辣度更辣更明顯

喜歡吃辣的朋友，這個很適合!

我的好友是不是都有強迫症呀？!

吃完蛤蜊一定要排的整整齊齊、美美麗麗的才可以？!

看看人家、再看看自己

唉~~~臣妾做不到啊!

台茶18紅玉紅茶 95元

哈哈哈我們都笑好友~~~不知情還以為你點了威士忌呢!

不得不說容器選的很好、裝飾100分!

糖水另用小杯裝，要無糖、微糖、半糖、全糖都可以自己調配

茶香濃厚、不澀不苦!

原味焦糖布丁 95元

布丁濃郁嫩Q、甜度略高但加上布丁的小奶蓋

綜合了整體的甜度，吃起就更順口囉!

用餐時間100分鐘，沒有客滿不會趕人

但我先說~假日很難!

一個人的低消是400元，如果你只有單純想喝個飲料

可能就要稍稍思考一下囉!

店址：台北市萬華區武昌街二段50巷10號2樓

電話：02-2371-7666

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