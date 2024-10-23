與髮型師閒聊，她的一句「到行天宮收驚」，倒提醒了我好久沒去了，左右無事，就走走吧！

捷運一搭，行天宮站，許久不見恢弘壯觀的11開間廟宇便在眼前。以紅色為主的建築外觀，恰足以突顯 關聖帝君「赤面如赤心」的崇高神格。

↓右山門。

↓左山門。

↓特別喜歡赤紅門板上明黃色的門釘，只有在供奉「帝」、「后」等級的廟宇、和過去受朝廷重視的祀典廟宇，如玉皇上帝、三官大帝、天上聖母、關聖帝君、或孔子的廟宇才有。

景物依舊，香火鼎盛如昔——自從2014年宣布撤香爐與供桌後，事實證明絲毫未減低了恩主公在信徒心目中的信仰靈力。以「道德心香」代替香線，以「虔誠心」代替供品，別的不說，顧及信眾健康便是最大功德。

「心誠則靈」，祈禱的誠心才能決定所求是否可上達天聽。更重要的，是善男信女們日常的修為，是否始終秉持著道德心、慈悲心。以修心的心態來敬神，也才是宗教上勸善的目的。

↓前殿後檐廊上的嵌字楹聯，每根柱子上的金色書法體都不盡相同。

↓簡單的老式圓鐘，倒增添了些許西式風格。

↓廟內穿著青衣(藍色修行服)的効勞生，每天虔誠為信眾「收驚」服務的畫面，是行天宮給人最深刻的印象，今日排列等待的信眾一如往常。

也無所求，來行天宮走走，自然感受正氣，如同得到庇佑，心安定許多，就是最大祝福了。

↓照例也到地下道的算命攤看看，一格格燈箱，氛圍十足。

↓行天宮附近最知名的銅板美食為何？我一直覺得最傳奇的是松江路297巷口的這家【不老客家傳統麻糬】。更有趣的是它攤頭還被「修鞋」兩字圍繞著。

↓不過就是街頭麻糬攤，怎麼能每天一開店就排隊排成這樣？有吃過的朋友麻煩來形容一下有多好吃，我對麻糬實在沒多大興趣。

↓這攤小酥餅以前買過，肉餡、芝麻和蘿蔔絲的都不錯。

除了屈臣氏、康是美，松江路這邊還開了【松本清】和【日藥本舖】兩大日系藥妝店。3C用太多了，買瓶清涼眼藥水，平安回家。

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