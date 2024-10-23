



要不是因為來看2024桃園地景藝術節的話，

我想，我們應該不會發現這間老屋冰店「慢食堂」；

一開始，我還以為是有賣些正餐，

後來才知道這裡是販售日式刨冰跟烤糰子、烤麻糬...等，

真的只賣「點心」，而沒有供應正餐，

以「食堂」命名倒是讓我有些誤會了。

Tama Tama / たまたま 慢食堂

粉絲頁：https://www.facebook.com/tamaice/

菜單：https://shop.ichefpos.com/store/tVqKDtEX/ordering

地址：桃園市桃園區鎮三街52號

電話：03-3362667

營業時間：11:00–19:00

店休日：週日、 周一公休

＊客滿時，用餐時間限制一小時＊

那日，我們在吃完午餐後，想說剛好可以來吃個冰，

沒想到中午時間，竟然已經客滿嚕

哈哈哈，大家是都不去吃午餐？

以「冰」為午餐了嗎？

入店後得知目前沒有位置，如不介意可以坐戶外的位置；

啊～～當日天氣啀炎熱，所以我們還是等等，

看在線上候位時知道我們是第4組客人，

應該不會等太...久吧？！

但沒想到，

一等就等了快一個小時.......。

這棟老房子室內裝潢的挺簡單的，

擺放有一些書籍與日本雜誌，

店內還有販售簡單的文創商品.....

不過入口倒是挺吸引人的；

我後來在網路上查資料時才知道，

原來「たまたま慢食堂」在桃園這一帶應該算是間名店呀！

且之前是從小車庫起家的，

經2次搬遷來到現在鎮三街的老宅，

有不少老客戶因為覺得慢食堂的冰品好吃，

所以就跟隨他們的腳步來到這裡。

（等待的過程有看到一些熟客打招呼，還有老太太還來外帶....)

那日我們點的是季節組合限定，

選小小冰與小布丁組合(NT170元）跟小小冰與小碗甜湯組合(NT140元）

這價格挺可愛的，裡頭的搭配組合也都有店內招牌。

小小冰與小布丁組合，我選的是店內招牌的「宇治金時」搭配布丁；

刨冰先上桌，迷你的尺寸讓人吃的剛剛好，

不會太有負擔；

裡頭有：蜜紅豆、白玉、抹茶凍、煉乳、抹茶糖漿，

熟悉的味道，不知道店內用的是哪裡的抹茶？

整體搭配起來味道剛剛好，

茶味也不會過於於苦澀。

手工焦糖布丁也還不錯吃，

口感綿密香醇，焦糖不會過於甜膩或太苦，

算是挺均衡的味道，

是個吃了會讓人覺得幸福的布丁。

小小冰與小碗甜湯組合，皮皮選的是「田舍冰」跟烤糰子，

田舍冰那日我沒有好好吃，不確定裡頭是啥味道，

記得應該有黃豆粉、抹茶凍、煉乳、紅豆....等，

這...應該也是濃濃的日本味，記得曾在京都有吃過類似的味道；

夏日消暑，味道清爽，不會過於甜膩。

搭配上招牌的醬油烤糰子還灑上了七味粉，

更添一些滋味；

入口軟Ｑ熟悉的口感，挺不錯的。





還有一杯茶，這.....真的讓人有著濃濃的日本味，

嗯，有偽出國的感覺（笑）

店內空間應該是挺舒服，

如果人少點的話，應該能讓人放鬆；

當我們吃得差不多，準備離開時，

突然發現吧檯前與外頭候位的人好多....

哈哈哈，不小心誤入了一間桃園人氣名店

記錄一下，雖說還想再嚐嚐店內其他品項，

但看到「たまたま慢食堂」店內、店外這麼多人，

我想，再訪不知會是何時了。

.............................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM，

按個讚，大家一起在全世界打卡