要不是因為來看2024桃園地景藝術節的話，
我想，我們應該不會發現這間老屋冰店「慢食堂」；
一開始，我還以為是有賣些正餐，
後來才知道這裡是販售日式刨冰跟烤糰子、烤麻糬...等，
真的只賣「點心」，而沒有供應正餐，
以「食堂」命名倒是讓我有些誤會了。
Tama Tama / たまたま 慢食堂
粉絲頁：https://www.facebook.com/tamaice/
菜單：https://shop.ichefpos.com/store/tVqKDtEX/ordering
地址：桃園市桃園區鎮三街52號
電話：03-3362667
營業時間：11:00–19:00
店休日：週日、 周一公休
＊客滿時，用餐時間限制一小時＊
那日，我們在吃完午餐後，想說剛好可以來吃個冰，
沒想到中午時間，竟然已經客滿嚕
哈哈哈，大家是都不去吃午餐？
以「冰」為午餐了嗎？
入店後得知目前沒有位置，如不介意可以坐戶外的位置；
啊～～當日天氣啀炎熱，所以我們還是等等，
看在線上候位時知道我們是第4組客人，
應該不會等太...久吧？！
但沒想到，
一等就等了快一個小時.......。
這棟老房子室內裝潢的挺簡單的，
擺放有一些書籍與日本雜誌，
店內還有販售簡單的文創商品.....
不過入口倒是挺吸引人的；
我後來在網路上查資料時才知道，
原來「たまたま慢食堂」在桃園這一帶應該算是間名店呀！
且之前是從小車庫起家的，
經2次搬遷來到現在鎮三街的老宅，
有不少老客戶因為覺得慢食堂的冰品好吃，
所以就跟隨他們的腳步來到這裡。
（等待的過程有看到一些熟客打招呼，還有老太太還來外帶....)
那日我們點的是季節組合限定，
選小小冰與小布丁組合(NT170元）跟小小冰與小碗甜湯組合(NT140元）
這價格挺可愛的，裡頭的搭配組合也都有店內招牌。
小小冰與小布丁組合，我選的是店內招牌的「宇治金時」搭配布丁；
刨冰先上桌，迷你的尺寸讓人吃的剛剛好，
不會太有負擔；
裡頭有：蜜紅豆、白玉、抹茶凍、煉乳、抹茶糖漿，
熟悉的味道，不知道店內用的是哪裡的抹茶？
整體搭配起來味道剛剛好，
茶味也不會過於於苦澀。
手工焦糖布丁也還不錯吃，
口感綿密香醇，焦糖不會過於甜膩或太苦，
算是挺均衡的味道，
是個吃了會讓人覺得幸福的布丁。
小小冰與小碗甜湯組合，皮皮選的是「田舍冰」跟烤糰子，
田舍冰那日我沒有好好吃，不確定裡頭是啥味道，
記得應該有黃豆粉、抹茶凍、煉乳、紅豆....等，
這...應該也是濃濃的日本味，記得曾在京都有吃過類似的味道；
夏日消暑，味道清爽，不會過於甜膩。
搭配上招牌的醬油烤糰子還灑上了七味粉，
更添一些滋味；
入口軟Ｑ熟悉的口感，挺不錯的。
還有一杯茶，這.....真的讓人有著濃濃的日本味，
嗯，有偽出國的感覺（笑）
店內空間應該是挺舒服，
如果人少點的話，應該能讓人放鬆；
當我們吃得差不多，準備離開時，
突然發現吧檯前與外頭候位的人好多....
哈哈哈，不小心誤入了一間桃園人氣名店
記錄一下，雖說還想再嚐嚐店內其他品項，
但看到「たまたま慢食堂」店內、店外這麼多人，
我想，再訪不知會是何時了。
.............................吃喝玩樂，沒有終點
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