桃園免費親子景點推薦 中壢五權親子館 搭五權號小火車，出發趣旅行

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中壢五權親子館一直是我們的育兒好鄰居，免費又好玩的遊戲場還有親子課程可以參加，每半年還會更新主題式我們最推薦的親子館首選 ​這裡距離我們超近在霏霏霓霓還小的時候我們就很常來這放電，那時還報名了好幾期兒童畫畫課和積木課程，這裡的遊戲區是「分區」也「分齡」的玩樂空間，讓大孩子和小寶寶來這都有屬於自己活動範圍。

這次的最新主題是『小火車一起去旅行』，設計了火車站可以當駕駛員，還把北台灣特色小吃攤都搬進來，有牛肉麵攤、蔥油餅攤和脆皮雞排攤等，來這可以滿足孩子們最愛的角色扮演體驗，桃園親子景點超推的放電選擇，趕快安排起來!

中壢五權親子館-交通資訊

地址: 桃園市中壢區正大街 55 號 (新屋交流道下1分鐘) 開放時間: 09:00-12:00 ； 14:00-17:00 ( 週一固定公休 ) 停車場: 路邊停車格或收費停車場 預約方式: https://babycare.tycg.gov.tw/?mibextid=Zxz2cZ#/home 入場規定: 0-6歲學齡前孩子皆能免費入場

中壢五權親子館-館內設施分享

五權親子館的遊戲區是「分區」也「分齡」的玩樂空間設計，讓大孩子和小寶寶來這都有屬於自己活動範圍。這次的最新主題是『搭小火車，一起去旅行』，設計了火車站和感應上下車的嗶嗶卡機，還把北台灣特色小吃攤都搬進來，有牛肉麵攤、蔥油餅攤和脆皮雞排攤等，經典好吃的小吃攤來這都可以讓孩子們體驗當小老闆。分區介紹五權親子館的遊玩設施

🌱寶寶森林浴區域 –限定0-2歲兒童進入

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這區是小小孩活動區域，有木頭球池、繪本區、大肌肉體能教具，小肌肉操作活動區等

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分齡限制進入，覺得這點超貼心也讓嫩嬰遊玩更安全!

🌱兒童遊戲區–限定學齡前孩子才能進入

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進入遊戲區都要記得穿襪子，這邊有提供置鞋區

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#開車車和加油體驗 親子館裡居然可以開車車，超狂又很大的場地

可以學習看紅綠燈和符號開車車在館內繞行還有加油站可以模擬加油

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#五權號小火車

設計了火車站和感應上下車的嗶嗶卡機，還有便當販售實在太可愛了!

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#特色在地小吃攤小屋

滷味攤、牛肉麵、蔥油餅、珍珠奶茶和炸雞排攤，孩子們都超愛角色扮演當小老闆的遊戲，超真實可以煮麵、裹粉裝袋還有桿麵團互動，非常好玩

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#動手操作創意玩

有樂高積木、磁鐵拼貼以及許多木質操作的遊具可以玩，這區學習教具選擇非常多，像是手眼協調、益智思考和創造力等，霓霓每樣都覺得很有趣全部都玩了一輪

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在玩樂區內很貼心就有設計了親子洗手間，不用出來超方便!

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童樂集點卡是這間親子館的亮點，每位孩子都有自己造訪的集點卡，只要來館玩或者參加活動就能參加集點～集滿還能換禮物，超鼓勵大家來這玩😃

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有提供一處休憩區，可以在這區飲食也有置物櫃可以免費使用

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我們玩到打烊才離開，剛好看到工作人員很認真在清潔消毒，這點覺得很加分 ​

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每個月在官方Fb上都會公告下個月的活動有哪些，親子館活動課程幾乎都是免費的居多，是一個很棒的資源，非常推薦給爸媽們多加運用

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這裡除了室內遊戲區外，戶外也有露天的遊戲場，交通很方便距離交流道1分鐘車程，旁邊也有麥當勞、肯德基、便利商店等非常的便利

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現在是小火車和角色扮演的美食攤主題，主題大約每半年就會換一次，每次來玩都覺得非常有新意又不一樣了，我們還遇過Elsa主題和太空人主題哦! 室內點不受限天氣是親子週末放電好選擇了~學齡前的孩子(國小前)都可以免費入場玩，建議先預約以免現場人太多無法入場玩喔!

桃園市中壢五權親子館 地址: 桃園市中壢區正大街55號 開放時間: 09:00-12:00；14:00-17:00 (週一固定公休) 入場規定: 0-6歲免費入場玩，現場和預約各20組 停車資訊: 週邊有付費停車場和路邊停車格 預約方式: https://babycare.tycg.gov.tw/?mibextid=Zxz2cZ#/home

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