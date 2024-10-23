員林健康輕食推薦 員濃豆漿 苜蓿芽捲

員濃豆漿 採用加拿大進口有機黃金豆，非基因改造且無添加防腐劑，每一口都可以喝的香醇的黃豆香，搭配健康的蔬食苜蓿芽捲，健康輕食無負擔。

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前言

說到中國人的早餐~豆漿是很多人的最愛，然而想要喝到真正純豆研製的豆漿，其實還真得費的功夫。相信有很家庭主婦不管是在逛超市賣場或是一般的傳統市場裡，想要找到純黃豆的製品，其實還真的有點少！

因為現在市面上有高達九成的黃豆，都是採用進口的飼料級黃豆，也就是基因改造黃豆，而不是使用真的黃豆製作而成。暫且不說基改食品是否會對人的身體造成影響，但是為了家人的健康，還是建議儘量選擇原型食物製作的商品比較好。

而今天要來分享的是使用加拿大進口的有機黃金豆，非基因改造且無添加防腐劑製作而成的員濃豆漿，目前在彰化地區已有５家門市可以買的到。

員濃豆漿

今天來到的是員濃豆漿博愛店，就位在員林人聲鼎沸的第一市場內，相信很多員林地區的煮夫煮婦們一定不陌生，別看這小小的攤子，生意可是超好的唷！

員濃豆漿（苜蓿芽捲）直營

營業時間：0630-12:00

店址：彰化縣員林市博愛路43號

訂購專線：0928-203-222

員濃豆漿博愛店主要販售非基改的豆漿之外，還有很多豆製品，更是許多人每到市場都一定會購買的品項。

攤車前方有完整的商品價目表，話說豆製品相當多，除了豆漿，還有傳統豆腐、油豆腐、生豆皮、炸豆皮、豆角、素雞、素魚、素肚、百頁豆腐，凍豆腐、白豆干、長豆皮、素捲、豆花……等等。

另外還有杏仁凍及百香果蒟蒻之外，還有泡菜呢！

而豆漿的口味也有很多種，除了有糖或無糖的原味豆漿之外，還有黑豆漿、芝麻豆漿、咖啡豆漿、巧克力豆漿可以選。

苜蓿捲

值得一提的到，就在攤子對面還有販售健康的素食苜蓿捲，更是許多人健康的早午餐還點哦！

員濃豆漿（苜蓿芽捲）直營

營業時間：0630-12:00

店址：彰化縣員林市博愛路43號

訂購專線：0928-203-222

採現點現包的苜蓿捲，都是手工捲製，而且仔細一瞧~這裡的苜蓿捲的餅皮~很不一樣哦！除了有傳統的白色餅皮之外，還多了淡淡紅的餅皮，超特別的唷！

員濃豆漿供應的苜蓿捲餅皮都是自家生產的，而且還是第一市場的排隊商品之一，餅皮有兩種分別是傳統的白色春捲皮，而呈現淡淡紅色的則是多加了紅火龍果調配而成。

傳統口味 $100/盒

瞧~只見店員雙手不停的製作苜蓿捲，而且用料也相實在又豐富，傳統口味的是會先放上海苔，再灑上素豆鬆及大量的蔬菜，像是基本的苜蓿芽、小黃瓜絲、還有山藥絲、蘋果、黑芝麻、及少量的沙拉醬。再者如果有不吃的配料也可以客製，相當方便！

水果口味 $100/盒

水果口味就是使用加了紅火龍果的餅皮，內餡除了基本的苜蓿芽及山藥絲之外，還有鳳梨、香蕉、蘋果…..等等。

綜合口味 $100/盒

就是原味再加上水果口味各一條

話說這員濃豆漿的苜蓿捲，餅皮超軟的，而且加了紅火龍果的紅色餅皮還有淡淡的清香，超特別，很適合當早餐之外，想要來來份無負擔的午餐也都超適合的唷！不過苜蓿捲每日準備的他材有一定的份量，晚到就有可能買不到唷！建議可以先電話預訂之外，也可以使用ubereat叫餐哦！

店家資訊

員濃豆漿（博愛店）直營

營業時間：0630-12:00

店址：彰化縣員林市博愛路48號

訂購專線：0928-203-222

員濃豆漿（苜蓿芽捲）直營

營業時間：0630-12:00

店址：彰化縣員林市博愛路43號

訂購專線：0928-203-222

員濃豆漿 （三民店）加盟

營業時間：6:30-12:00

店址：彰化市永安街47號

訂購專線：0926-799-794

員濃豆漿（社頭店）加盟

營業時間：6:30-12:00

店址：彰化縣社頭鄉社斗路一段88號

訂購專線：0978688536



員濃豆漿（員農店）直營

營業時間：14:00-18:30

店址：彰化縣員林市大同路一段73號

訂購專線：0928-203-222

員濃豆漿（二林店）(苜蓿芽捲專賣) 直營

營業時間：06:30-12:30

店址：彰化縣二林鎮中正路119號

訂購專線：0928-203-222