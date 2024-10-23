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前陣子約朋友一起來新北永和用餐，但朋友問我說要吃甚麼時~我就回答說都可以，CP值高就好🤣

朋友想想分享了一間位於永和鬧區的拉麵餐廳，在他們家內用除了有免費續碗的拉麵外還提供甜品吃到飽😍

而且價格還不貴，最低只要145元就可以無限加麵 😲😲根本就是學生和上班族的福音啊！

於是企鵝就請在地的朋友帶路來品嘗這間永和人氣拉麵｜何家拉麵

新北永和美食推薦｜何家拉麵

何家拉麵甜品吃到飽永和店的地址為新北市永和區中正路31號，這邊在永和商圈是個小鬧區~

附近有著各式各樣的店舖，而且距離捷運站景平也不遠~搭捷運或搭公車都算方便！

除了這間永和店之外，在中和和板橋都有分店，有興趣的朋友也可以去這兩間用餐哦❤️

👉點我查看更多何家拉麵分店

何家拉麵 菜單

一到現場的時候企鵝和朋友就發現滿多人在排隊的🤣 看來這間真的是在地人很愛吃的一間餐廳

用餐尖峰建議大家提早來，才不會等太久哦

何家拉麵 的點餐方式為機器自助點餐，抵達的朋友可以先前往機檯點餐~

然後店員會根據內用座位狀況依序叫號~ 等人數齊了就可以入座。

他們家的餐點就是以拉麵為主，口味分別為雞白豚骨拉麵、地獄豚骨拉麵(辣)和永和限定版味噌豚骨拉麵~

雖然口味的選擇不多，但親民的價格加上提供的無限續麵服務和甜品吃到飽，讓這間拉麵店成為學生和上班族最喜歡的餐廳之一！

何家拉麵 用餐環境

何家拉麵的用餐座位有吧檯也有兩人桌和四人桌，今天自己一個人來吃或是帶朋友家人來吃都ok！

而且店員收拾桌面的速度也很快~通常有人吃完就會馬上過去收拾了👍

入座後店員也會再次確認餐點，確認完之後會提供甜點專用碗~就可以用這個碗來裝想吃的甜品了哦

他們家的甜品不但有豆花、仙草可以選，還有額外提供綠豆、紅豆、糖水都配料~

想吃多少都可以自己裝！還可以自由控制整碗甜品的甜度，非常的特別！

這樣的設計其實也蠻適合帶小朋友來這邊用餐，可以讓他們自己DIY體驗並學會掌握裝取的份量👍

在甜點旁邊也有提供蒜泥和辣椒的佐醬~有需要的朋友也可以自行取用哦！

何家拉麵 餐點分享

企鵝這次和朋友各點了一份拉麵來享用，湯頭口味分別是雞白豚骨拉麵和地獄豚骨拉麵~

一端上桌的時候就可以聞到他們家湯頭散發出陣陣香味，非常的誘人！

而且每一份拉麵都含有店家特製的四片叉燒，加上甜點吃到飽，滿滿的份量，難怪大家都這間是CP值最高的拉麵店😆

雞白豚骨拉麵

平常喜歡喝雞湯和比較單純風味的的朋友建議點這碗雞白豚骨拉麵，整體口感溫潤滑順~

不油不膩簡單而厚實！天冷時來一碗超級滿足！

湯頭喝起來則是細滑中帶著濃郁香氣，湯中的油脂恰到好處，既不過重又帶有豚骨的鮮香與雞湯的溫和，溫潤好喝還很暖胃😋

拉麵麵條較為中細，吸滿了湯汁卻仍保有彈牙的口感，吃起來滑順不黏糊又帶著嚼勁。我也很喜歡這種軟中帶硬，硬中帶著彈牙的多層次口感

何家拉麵的叉燒更是特別！嚴選豬五花製成，堅持職人手工捲製，搭配秘製醬油使其散發出特特香氣，吃起來軟嫩甘甜又帶著炙烤的香氣，每一口都能吃到專屬肉香！很好吃🤤

地獄豚骨拉麵

喜歡吃辣的朋友就是要點這碗地獄豚骨拉麵🍜地獄豚骨拉麵的湯頭基底依然是濃郁的豚骨湯，但加入了大量辣椒和辛香料調味，使整個湯頭呈現出火紅的色澤。

雖然從外表看看似很酷辣，但其實喝起來還帶有濃厚的豚骨香味，讓整體的口感比較溫潤！

口感變化較雞白豚骨拉麵的湯頭豐富~ 可以搭配著叉燒或麵條一起吃

這碗的竹筍吃起來味道也很讚！ 竹筍吸飽了湯汁後，吃起來鮮脆多汁又帶著微辣的刺激😋 搭配著湯頭一吃味道更濃厚！

麵條吃起來的口感也比雞白豚骨拉麵更濃郁點，香辣中帶著微微的香氣，但又不會太厚重辛辣！平常吃小辣的朋友也可以嘗試看看這個口味哦❤️

甜品吃到飽

他們家提供的甜品也不馬虎~恰到好處的甜味很適合拿來當作餐後甜點！

企鵝和朋友都蠻喜歡他們的豆花，吃起來口感不錯~再搭配各自喜歡的配料😆

紅豆吃起來比較偏軟嫩甜香，甜味比較重一點，味道也比較濃郁~

綠豆則是帶有清新的豆香，顆粒感比較明顯~在炎熱的夏天吃有著清涼消暑的感覺🥰

何家拉麵 評價

他們家的拉麵吃起來味道很剛好，不會太重太鹹或油膩~吃完之後還有種清爽感！ 就算是夏天吃也很適合☺️

而且也因為何家拉麵的湯頭屬於比較溫潤滑順的口感，企鵝還看到很多家會長帶小朋友或長輩來一起用餐，大口吃拉麵也不用擔心會造成身體的負擔👍

另外還有飯前或飯後甜點可以搭配，以價格和餐點品質來說整體的用餐體驗很滿意！

喜歡吃拉麵的朋友記得收藏起來，或也可以邀請身邊的大胃王朋友一起來這間吃辣麵哦❤️

何家拉麵 店面、停車資訊

🏠店名：何家拉麵

📍地址：新北市永和區中正路31號

📍轉乘資訊：

頂溪站二號出口轉公車 214 262 304 624 智光商職下

景安捷運站出口 步行約10分鐘

環狀景平站出口 步行約8分鐘

🅿️停車：民治停車場

📩粉絲團：何家拉麵粉絲團

⏰營業時間：11:30–15:00, 17:00–22:30

💰付款方式：現金

何家拉麵其他分店資訊：

🏠店名：何家拉麵 板橋三民店

📍地址：新北市板橋區三民路二段203-3號

⏰營業時間：11:30–15:00, 17:00–22:30

🏠店名：何家拉麵 中和新生店

📍地址：新北市中和區新生街223號

⏰營業時間：11:30–15:00, 17:00–22:30