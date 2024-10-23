台中科博館附近這間飲料店的《禮想紅茶》喝過了沒？上次要去勤美綠園道找朋友，阿偉在路過這間禮想紅茶時，目光被門口的人潮給吸引，反正剛好有需求，所以就停車下來買看看，《禮想紅茶》完整店名是禮想紅茶烏龍專販所，說真的蠻～長的，但禮想同音理想，恰好人在迷茫買哪家台中飲料，不如就買來喝看看～

禮想紅茶烏龍販賣所

《禮想紅茶》這間台中飲料還真的不錯！上次去勤美綠園道找朋友敘舊，眼看天氣熱得太誇張，於是在快到之前決定找間台中飲料店退退火，剛經過台中科博館就看到這間禮想紅茶很多人排隊，當下就像小智一樣，就決定是這間了《禮想紅茶》～

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禮想紅茶資訊

禮想紅茶IG

電話：0423292655

時間：10:00–19:00

地址：403台中市西區博館路101號

禮想紅茶在哪

《禮想紅茶》就在台中科博館停車場方向，禮想紅茶門市地點開在轉角處，非常好找。

剛停好機車，回頭發現人潮好像變更多了😅

禮想紅茶菜單

禮想紅茶菜單就設立在窗口旁，超大尺寸菜單，就算前面有人，稍微站側身就能繼續看菜單。

喝過《禮想紅茶》金萱茶後，下次會想喝看看升級版的果茶系列，蘋果、青檸看起來都很不錯。

周末科博館人很多的時候，禮想紅茶現場排隊人潮真的超多，不想等可以先電話訂，不然就只能慢慢排隊了。

這天到了台中科博館附近找朋友，雙手空空去有點不好意思，於是在路上看到這間人氣不錯的《禮想紅茶》，天氣這麼熱，買來解解渴剛剛好～

追求健康體態，大家都一起喝無糖剛剛好😂(其實有先電話問過拉～

杯裝設計相當簡潔乾淨，顏色搭配也非常棒，說真的，阿偉我是非常喜歡！

精神小語很簡潔，就算工很再忙碌，偶爾瞄到一點，也覺得被注入一股精神力量。

禮想紅茶 / 金萱茶王

金萱茶王喝起來很清爽，茶澀感沒有太強烈，無糖好喝！

禮想紅茶評價

先說！禮想紅茶阿偉只喝過基底原茶系列的金萱茶王，調和茶、果茶、奶茶都沒喝過，但原茶水準不錯，可以期待《禮想紅茶》其他品項都應該不錯～

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店家/景點資訊

店家名稱：禮想紅茶烏龍專販所-博館所

所在地址：403臺灣台中市西區博館路101號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-19:00

店家電話：0423292655

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