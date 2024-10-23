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舊松倉家住宅 介紹舊松倉家住宅位在羽州街道和酒田街道匯合處，這一帶以往稱為舊馬口勞町，位在久保田城下外町南方，江戶時代這一帶曾是馬市，距離碼頭也不遠，是貨真價實的交通要道。剛才說過舊松倉家住宅距離民俗藝能傳承館不遠，還附設有停車場，所以交通非常方便。 舊松倉家住宅椅前的主人是賣油起家的，到了明治時代已經跨足米糧買賣，把賺來的錢不斷拿來改建屋子，所以現在的主屋是明治時代1906年落成，後來周邊又陸續增建米藏、文庫藏、覆屋，到明治末年舊松倉家住宅已經成為秋田市內首屈一指的豪宅。
舞妓介紹在日語中，「妓」字保留了傳統漢語的用法，代表女性藝術表演者。古時舞妓一般從10歲之前就開始學藝，一直訓練到16歲左右才逐漸升為藝妓。現在則必須中學校畢業（即14、15歲左右）才可以開始學藝。舞妓化妝也十分講究，濃妝的施用有特殊的程序，用料也以傳統原料為主。最醒目的是，舞妓會用一種液狀的白色化妝品均勻塗滿臉部、頸項，因此看起來猶如雕飾華美的人偶一般。
舞妓表演以前只有隔著螢幕看過日本舞妓表演，這次能夠近距離欣賞到舞妓表演真的是非常難得的體驗，而且表演前舞妓還會先手涮抹茶，再搭配精緻的小點，讓賓客可以邊用茶點邊欣賞舞妓表演。 老實說第一次親眼看到舞妓時我超驚艷，秋田美人真的名不虛傳，她們的一舉一動都極其優雅，輕聲細語身形纖細。舞妓在表演時眼神專注，將抽象的文字或季節透過表演與歌聲的方式演繹出來，這真的是一種藝術。 表演結束後還能跟舞妓合照，站在她們身邊都覺得自己矮了一截，非常佩服她們對於舞妓這個表演的專注度。有機會搭乘台灣虎航直飛秋田，建議可以安排看舞妓表演，近距離欣賞真的會讓你眼界大開。
抽獎活動 參加抽獎期間：2024/09/23~2024/09/30 獎項：1位-秋田小禮物。 參加辦法：請於 秋田舞妓表演 抽獎活動 FB貼文 1.【按讚】+ 2.【Tag 1位好友】+ 3.【留言回答 小佳這次搭乘哪家航空去秋田看舞妓表演?】+ 4.【公開分享】，完成上面4點，即可參加抽獎。 ※將於2024/10/01抽出得獎人，公告於 秋田舞妓表演 抽獎活動 FB貼文 留言處及此文末。得獎人請於6日內私訊小佳粉絲團，逾期視同放棄 (隔週重抽)。 【注意事項】為避免抽獎糾紛，小佳保留活動最終解釋權。
抽獎公布 2024/10/01 抽獎得獎人：Kevin C 請於2024/10/07最後領獎日期前私訊小佳粉絲團，逾期視同放棄(隔週重抽)。