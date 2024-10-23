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日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合

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小佳

發表篇數：118篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

舊松倉家住宅建於1749年，2017年被指定為秋田縣的有形文化財產，氣派的老宅邸如今變身為經常舉辦藝文活動的地點，將和室或米倉等開放租借、一部分亦設為自由空間，供各式各樣的活動舉辦，平常也開放給遊客免費參觀。這次因為台灣虎航直飛秋田，所以我們其中一個點規劃了到民俗藝能傳承館參觀秋田竿燈祭跟體驗撐竿燈，之後就到附近的舊松倉家住宅欣賞秋田舞妓表演，這兩個行程結合了傳統文化與藝術，是很棒的秋田旅遊行程推薦。 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合

文章目錄

舊松倉家住宅 介紹

舊松倉家住宅位在羽州街道和酒田街道匯合處，這一帶以往稱為舊馬口勞町，位在久保田城下外町南方，江戶時代這一帶曾是馬市，距離碼頭也不遠，是貨真價實的交通要道。剛才說過舊松倉家住宅距離民俗藝能傳承館不遠，還附設有停車場，所以交通非常方便。 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 舊松倉家住宅椅前的主人是賣油起家的，到了明治時代已經跨足米糧買賣，把賺來的錢不斷拿來改建屋子，所以現在的主屋是明治時代1906年落成，後來周邊又陸續增建米藏、文庫藏、覆屋，到明治末年舊松倉家住宅已經成為秋田市內首屈一指的豪宅。 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合  

舞妓介紹

在日語中，「妓」字保留了傳統漢語的用法，代表女性藝術表演者。古時舞妓一般從10歲之前就開始學藝，一直訓練到16歲左右才逐漸升為藝妓。現在則必須中學校畢業（即14、15歲左右）才可以開始學藝。舞妓化妝也十分講究，濃妝的施用有特殊的程序，用料也以傳統原料為主。最醒目的是，舞妓會用一種液狀的白色化妝品均勻塗滿臉部、頸項，因此看起來猶如雕飾華美的人偶一般。 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合  

舞妓表演

以前只有隔著螢幕看過日本舞妓表演，這次能夠近距離欣賞到舞妓表演真的是非常難得的體驗，而且表演前舞妓還會先手涮抹茶，再搭配精緻的小點，讓賓客可以邊用茶點邊欣賞舞妓表演。 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 老實說第一次親眼看到舞妓時我超驚艷，秋田美人真的名不虛傳，她們的一舉一動都極其優雅，輕聲細語身形纖細。舞妓在表演時眼神專注，將抽象的文字或季節透過表演與歌聲的方式演繹出來，這真的是一種藝術。 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 表演結束後還能跟舞妓合照，站在她們身邊都覺得自己矮了一截，非常佩服她們對於舞妓這個表演的專注度。有機會搭乘台灣虎航直飛秋田，建議可以安排看舞妓表演，近距離欣賞真的會讓你眼界大開。 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合  
抽獎活動 參加抽獎期間：2024/09/23~2024/09/30 獎項：1位-秋田小禮物。 參加辦法：請於 秋田舞妓表演 抽獎活動 FB貼文   1.【按讚】+ 2.【Tag 1位好友】+ 3.【留言回答 小佳這次搭乘哪家航空去秋田看舞妓表演?】+ 4.【公開分享】，完成上面4點，即可參加抽獎。 ※將於2024/10/01抽出得獎人，公告於 秋田舞妓表演 抽獎活動 FB貼文 留言處及此文末。得獎人請於6日內私訊小佳粉絲團，逾期視同放棄 (隔週重抽)。 【注意事項】為避免抽獎糾紛，小佳保留活動最終解釋權。
 
抽獎公布 2024/10/01 抽獎得獎人：Kevin C 請於2024/10/07最後領獎日期前私訊小佳粉絲團，逾期視同放棄(隔週重抽)。 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合 日本[秋田旅遊]舊松倉家住宅/近距離欣賞秋田美人舞妓表演/文化價值與傳統藝術的完美結合
 

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