自從愛上吃壽司之後，尋尋覓覓高雄好吃又新鮮的壽司日料專賣

在Google上面搜尋到了這一家，有著超高評價，每個吃過的人都讚不絕口

究竟是哪一家？讓我來跟大家分享

關於叁男寿司專売店

店名：叁男寿司專売店

地址：高雄市楠梓區楠都東街128號

電話：07-3556863

營業時間：11:00 -14:00 17:00-21:00

粉絲專頁：叁男寿司專売店

【活動】教師節活動 9/23-9/29期間，凡憑教師證或補教業相關證明來店內消費 滿928即可換 旗魚生魚片一份／鰻魚厚蛋漢堡一份 二擇一

滿1856再加碼擲骰子送點數

長期活動 - 多種餐盒任選 買10送1

叁男寿司專売店位於三角窗非常的明顯

大片的帆布旗幟非常吸引人目光；看著那叁男兩字，覺得帶有日本職人精神

室內以溫馨日系為主的呈現，桌數不到很多，讓師傅可以完整服務到每一位客人

很適合小家庭來這邊用餐、三五朋友來這邊聚餐，對於不論是親子還是寵物都是非常友善的餐廳唷

師傅在開放式的空間調理著一份份的餐點，做好就新鮮直送到客人的桌上

非常講究的除了食材的新鮮度外，更不能馬虎的還有擺盤的精緻度

除了菜單上呈現的料理之外，店內的板上也都會有寫著今日推薦、與特色餐點，每次來都會有不同新感受，怎麼吃都不膩！

而且份量很多，絕對是讓人吃飽吃好的一家店

關於叁男寿司專売店的餐點分享

我跟媽媽都是非常挑剔日料的人，特別是我從本來不吃魚，近兩年成長到喜歡吃新鮮嫩口的生魚片、炙燒的狂熱者

因此只要是我認證過好吃、無腥味的，真的有99.9%絕對是好吃的

叁男寿司專売店食材都是新鮮直送，看著師傅快手製作著每一份餐點，用料絲毫不手軟，讓我邊看邊垂涎三尺了我～

接著就讓我來分享我們今天吃了哪些東西吧！

鮭魚火山捲。280元

如我前面說的叁男寿司專売店用料就是實在

放滿滿的鮭魚丁非常厚實份量多，炙燒過後的香氣迷人～

從底部開始為明太子醬、鮭魚、鮭魚卵、魚子醬

非常豪華的搭配，在叁男寿司專売店以非常平價的價格提供給饕客們

一口咬下去那鮮度、鹹香度恰到好處

鮭魚肉經過炙燒過後帶有焦香卻不失去肉質的綿密嫩口感

扎實的壽司卷中藏著清爽的小黃瓜，讓整體風味吃起來真的是爽口又夠味

鮭魚卵風味茶碗蒸。130元

茶碗蒸看似很家常的料理，但是其實認真說起來細緻度是非常講究的

叁男寿司專売店的蒸蛋滑溜中帶有著綿密度，那水分與蛋液的配比非常得宜，吃的到蛋香同時帶著鮮味

蒸蛋之中鮮味的來源是蟹味棒、蛤蠣與魚肉，儘管藏身於蒸蛋之中，熟透度都恰到好處！

搭配上滿滿的鮭魚卵，鹹香度更為提升了那蛋香，每一口的滋味都超豐富

干貝風味茶碗蒸。100元

若是你問我這個與前者鮭魚卵風味茶碗蒸有何不同呢？我會告訴你我覺得干貝風味較為清爽、更加清甜

但倘若你是想要吃有層次度風味的，還是以鮭魚卵風味茶碗蒸為主推薦

干貝吃的就是原汁原味，那干貝的細嫩度絕佳

牛蒡蝦天婦羅。380元

這可以說是一道功夫菜，也是一道老日料的做法～

過去我們吃到的炸蝦總是只裹著炸粉，頂多就是炸粉上的挑選不同而已；但叁男寿司專売店採用的卻是刀功了得、細緻度十足的牛蒡蝦做法，讓人嘖嘖稱奇

我也是第一次吃到覺得有夠驚豔的

利用紫蘇葉一起伴隨牛蒡絲裹蝦，如此作法是增添了香氣與層次豐富度

特別選用草蝦，讓每一口蝦肉吃起來都特別脆嫩

同場加映的還有酥炸魚肉與地瓜，魚肉的細緻與地瓜的香甜，全被鎖在其中～不油膩的酥脆咬下去好邪惡

牛蒡蝦真的沒吃過的我要推薦你吃看看～牛蒡與紫蘇葉的香氣交疊，提點了蝦子的蝦味

外脆內嫩帶點彈牙口感，讓人喜歡

整尾蝦子不只身體可以吃，就連蝦頭也可以整個脆口咬下，盡享它的香味

真的是非常推薦點這道啊～

彩虹TACO。100元

TACO是屬於手卷類的壽司，不要以為看起來小小der，裡面也是真材實料的呈現呢！

我特愛這個彩虹TACO，一次吃的到三種魚肉刺身：旗魚、鮭魚、鮪魚，切的非常的厚實，屬於吃的到魚肉感也富有咀嚼感的

淋上鰻魚醬汁，我必須說叁男寿司專売店的鰻魚醬汁真的是超百搭～鹹甜適中之外，更是帶有濃醇的香味

不論是配肉、配魚都適合

最後你以為彩虹是巧克力？（對！我就是這樣以為）其實它是彩色的米果，從層次度來說是酥脆鮮嫩到綿密，一整個TACO吃起來是非常的特別

從特色度來說，誰能想的到米果也能加入手卷之中成為特色呢？！

鰻魚TACO。80元

經過炙燒的鰻魚就是香！

炙燒狂熱者的我真的好推薦～鰻魚的肉質細緻

再佐以鰻魚醬汁，以小黃瓜鋪底，形成一種夠味帶清爽的風味

十分好吃

新品-海陸甜蝦丼。390元

飯？你有看到飯嗎？東西鋪好鋪滿到找不到飯在哪裡，真的是滿滿的都是愛

非常大器的以1855的牛肉作為陸的部分，炙燒時那油香噴發的風味真的讓人口水直流

吃來的嫩口度更是極佳，在肉感與嫩感中拉扯，實在完美

厚實的鮭魚吃起來綿密嫩口，無腥味還帶甜味，真的好鮮美

甜蝦一尾尾，脆嫩香甜；搭配著魚卵吃我覺得剛剛好提味

干貝Ｑ嫩，好涮嘴

最終極的吃法就是渾圓的蛋黃～事先醃過味道，搭配上魚子醬，一湯匙挖下去，天啊！蛋黃流出打造更具有包覆感、醇濃感

以料多味美來說，叁男寿司專売店這道新品非常推薦，價格也非常合理實在

鮭比雙拼餐盒。420元

總不能只有我跟娘親吃大餐，而忽略了我爹爹！特別選了叁男寿司專売店：鮭比雙拼餐盒，帶回去給老爸品嘗

以便當的方式作呈現，適合外帶，精緻又大方





以鮭魚搭配比目魚的組合，炙燒得香噴噴

比目魚的油脂多而顯得入口即化

鮭魚厚度恰恰好，多了一層厚實的細緻感

更加邪惡的是分水嶺！

居然以蟹膏、清爽的小黃瓜以及逼逼波波的鮭魚卵作為分水嶺，真的是太......讓人想要一口通通扒入嘴中

濃郁的蟹膏風味，吃起來好鮮，配上醋飯真的是嘟嘟好

這樣一份帶回家吃，快樂又享受

叁男寿司專売店之所以吸引人我想從它多元化的菜單、平價個價格確有高質感的享受不難看出

每到特定的日子也都會推出特定節日的活動，如剛過的中秋節、即將到來的教師節，叁男寿司專売店深入我們生活的每個角落

【活動】教師節活動 9/23-9/29期間，凡憑教師證或補教業相關證明來店內消費 滿928即可換 旗魚生魚片一份／鰻魚厚蛋漢堡一份 二擇一

滿1856再加碼擲骰子送點數

長期活動 - 多種餐盒任選 買10送1

非常推薦想吃新鮮、好吃日料的人，叁男寿司專売店會是你很不錯的選擇喔

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