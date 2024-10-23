羅東芋頭甜品店！宜蘭羅東夜市冰品、豆花、燒仙草、紅豆湯、宜蘭縣羅東鎮民權路超人氣熱門美食推薦

芋頭控必訪的甜點天堂「山越芋頭之家」使用當季芋頭 經過長時間熬煮 口感軟綿細緻

充滿濃郁芋頭香氣 輕鬆俘獲芋頭迷的心 精心製作手工豆花 口感滑嫩 微微豆香讓人回味無窮 淋上黑糖水與精心熬煮的配料

在炎炎夏日來上一碗 真是無比滿足 價格實惠又美味 難怪吸引滿滿人潮 吃過的客人都讚不絕口

特別推薦芋頭與豆花的完美搭配 絕對是來宜蘭羅東夜市不可錯過的美食

原文:山越芋頭之家｜芋頭控的天堂！香甜綿密 入口即化 一試成主顧 冰品/豆花/燒仙草/紅豆湯。菜單價位(羅東夜市)

山越芋頭之家在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:山越芋頭之家

山越芋頭之家電話:03-953-0373

山越芋頭之家營業時間:12:30–21:30詳見官網或google商家資訊

山越芋頭之家ＦＢ: 點我

山越芋頭之家ＩＧ: 點我

山越芋頭之家地址:宜蘭縣羅東鎮民權路184號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以山越芋頭之家為主

文章內有山越芋頭之家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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《山越芋頭之家》位於宜蘭羅東熱鬧的民權路上 附近的停車位不多 開車來的話可能需要繞一下找車位

許多當地人都是騎機車來購買 三角窗門面非常顯眼 讓人一眼就能找到這間超人氣芋頭甜品店

《山越芋頭之家》營業時間是從中午12點半開始 一直營業到晚上9點半

YUNO大約在傍晚五六點到店裡吃冰 後來發現幾乎整間店都坐滿了客人 可見其人氣之高！

點完單後 老闆會馬上開始舀料 動作熟練 迅速準備好每一道甜品

配料都是當天新鮮製作 讓每一碗冰品都充滿著香甜綿密的美味 給人一種手作甜品的溫暖感受

山越芋頭之家菜單價位

有多款冰品與甜品 搭配不同的配料和價格 可以調整甜度

有招牌冰、芋頭牛奶冰、布丁牛奶冰...等選擇 每款都可以自由搭配三種配料

除此之外 還有冬季限定的熱甜品 如燒仙草和紅豆湯

想要一次全部都吃到的 建議就是直接點芋頭八寶冰 等於所有配料都有

當然也可以直接點古早味黑糖剉冰加自己想吃的料

羅東山越芋頭之家｜古早味黑糖刨冰

配料十分豐富 分量非常有誠意 兩個人吃都綽綽有餘 芋頭當然是必點的招牌配料

另外ＹＵＮＯ還點了紅豆、粉粿、仙草 每樣料都給得很大方 看起來就超級美味 讓人食慾大開！

粉粿質地Q彈、滑嫩 口感清爽 且不會過於甜膩 意外的好吃

芋頭真的是山越的招牌強項 迫不及待先夾一個來吃 熬煮得鬆軟綿密

甜度恰恰好 不會過甜也不會沒味道 真的是芋頭控必來嘗試的美味！

山越芋頭之家｜傳統豆花

ＹＵＮＯ點了芋頭、芋圓、豆花、花生用料超多

炎炎夏日來上一碗黑糖豆花就可以讓人很有飽足感了

芋圓和地瓜圓 口感相當Q彈 花生也煮得非常綿密 甜味適中 整體料多又實在 真材實料的用心製作 讓每一口都充滿滿足感

也難怪生意一直這麼好 無論是想吃剉冰、豆花還是芋頭甜湯 來山越芋頭之家絕對是個不錯的選擇 享受美味又划算的甜點

經過羅東夜市附近時不妨也來山越芋頭之家嘗嘗看吧!!