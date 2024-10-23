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宜蘭縣羅東鎮芋頭控的天堂！香甜綿密 入口即化 一試成主顧 冰品/豆花/燒仙草/紅豆湯｜山越芋頭之家(羅東夜市)

YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：22
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YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1174篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：

山越芋頭之家羅東甜品店
place宜蘭縣羅東鎮民權184號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭縣羅東鎮芋頭控的天堂！香甜綿密 入口即化 一試成主顧 冰品/豆花/燒仙草/紅豆湯｜山越芋頭之家(羅東夜市) 

羅東芋頭甜品店！宜蘭羅東夜市冰品、豆花、燒仙草、紅豆湯、宜蘭縣羅東鎮民權路超人氣熱門美食推薦

芋頭控必訪的甜點天堂山越芋頭之家使用當季芋頭 經過長時間熬煮 口感軟綿細緻

充滿濃郁芋頭香氣 輕鬆俘獲芋頭迷的心 精心製作手工豆花 口感滑嫩 微微豆香讓人回味無窮 淋上黑糖水與精心熬煮的配料

在炎炎夏日來上一碗 真是無比滿足 價格實惠又美味 難怪吸引滿滿人潮 吃過的客人都讚不絕口

特別推薦芋頭與豆花的完美搭配 絕對是來宜蘭羅東夜市不可錯過的美食

原文:山越芋頭之家｜芋頭控的天堂！香甜綿密 入口即化 一試成主顧 冰品/豆花/燒仙草/紅豆湯。菜單價位(羅東夜市)

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山越芋頭之家在哪裡?怎麼去?

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備註：文章皆有時效性，如有修正皆以山越芋頭之家為主

文章內有山越芋頭之家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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《山越芋頭之家》位於宜蘭羅東熱鬧的民權路上 附近的停車位不多 開車來的話可能需要繞一下找車位

許多當地人都是騎機車來購買 三角窗門面非常顯眼 讓人一眼就能找到這間超人氣芋頭甜品店

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《山越芋頭之家》營業時間是從中午12點半開始 一直營業到晚上9點半

YUNO大約在傍晚五六點到店裡吃冰 後來發現幾乎整間店都坐滿了客人 可見其人氣之高！

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點完單後 老闆會馬上開始舀料 動作熟練 迅速準備好每一道甜品 

配料都是當天新鮮製作 讓每一碗冰品都充滿著香甜綿密的美味 給人一種手作甜品的溫暖感受  宜蘭縣羅東鎮芋頭控的天堂！香甜綿密 入口即化 一試成主顧 冰品/豆花/燒仙草/紅豆湯｜山越芋頭之家(羅東夜市)

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山越芋頭之家菜單價位

有多款冰品與甜品 搭配不同的配料和價格 可以調整甜度

有招牌冰、芋頭牛奶冰、布丁牛奶冰...等選擇 每款都可以自由搭配三種配料

除此之外 還有冬季限定的熱甜品 如燒仙草和紅豆湯

想要一次全部都吃到的 建議就是直接點芋頭八寶冰 等於所有配料都有

當然也可以直接點古早味黑糖剉冰加自己想吃的料 

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羅東山越芋頭之家｜古早味黑糖刨冰

配料十分豐富 分量非常有誠意 兩個人吃都綽綽有餘 芋頭當然是必點的招牌配料

另外ＹＵＮＯ還點了紅豆、粉粿、仙草 每樣料都給得很大方 看起來就超級美味 讓人食慾大開！

粉粿質地Q彈、滑嫩 口感清爽 且不會過於甜膩 意外的好吃

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芋頭真的是山越的招牌強項 迫不及待先夾一個來吃 熬煮得鬆軟綿密

甜度恰恰好 不會過甜也不會沒味道 真的是芋頭控必來嘗試的美味！

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ＹＵＮＯ點了芋頭、芋圓、豆花、花生用料超多

炎炎夏日來上一碗黑糖豆花就可以讓人很有飽足感了  宜蘭縣羅東鎮芋頭控的天堂！香甜綿密 入口即化 一試成主顧 冰品/豆花/燒仙草/紅豆湯｜山越芋頭之家(羅東夜市)

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芋圓和地瓜圓 口感相當Q彈 花生也煮得非常綿密 甜味適中 整體料多又實在 真材實料的用心製作 讓每一口都充滿滿足感

也難怪生意一直這麼好 無論是想吃剉冰、豆花還是芋頭甜湯 來山越芋頭之家絕對是個不錯的選擇 享受美味又划算的甜點

經過羅東夜市附近時不妨也來山越芋頭之家嘗嘗看吧!!宜蘭縣羅東鎮芋頭控的天堂！香甜綿密 入口即化 一試成主顧 冰品/豆花/燒仙草/紅豆湯｜山越芋頭之家(羅東夜市)

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每個人的口味不盡相同 YUNO是以自身喜歡的美食作介紹

如果您跟我口味不同 也希望理性指教

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