給個讚
台灣有很多業者推出來自四川的酸菜魚。羅東美食這家「赤初小酸菜魚羅東店」以套餐式的方式，強調一個人也可以享用。 酸菜魚可是近年來紅遍全台的名菜，充滿清新果香的湯頭還有多種選擇，要酸、要辣、通通有。湯頭帶有清新的果香，讓酸菜魚吃起來更清爽不油膩。如果不吃魚的朋友，也可以用其他肉片取代哦
赤初小酸菜魚 店家資訊
- 地址：宜蘭縣羅東鎮興東路106號
- 營業時間：營業時間：11:30-22:00
- 電話：0975 762 388
赤初小酸菜魚 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入赤初小酸菜魚羅東店即可到達
- 停車場：附近有付費停車場，開車來很方便
赤初小酸菜魚 空間環境
「赤初小酸菜魚羅東店」位於車水馬龍的羅東鎮興東路上，如果開車的朋友，附近有台灣銀行前方的停車場，所以停車還算方便
自助式點餐、自助式取餐，所以店裏幾乎看不到店員招呼
進入店裏就自己找位子坐!!然後再點餐、取餐、用餐，最後再自己把餐盤拿到回收架上
因為是連鎖店，所以店裏的裝潢都標準化，走的是比較簡約路線
以清水模壁板結合木質調桌椅，用餐空間還算舒適。
我們來的時候正值用餐時間，所以店裏高朋滿座
牆面上的標語滿好玩的。邊緣人真的也能來吃這種套餐式的。
印象中的酸菜魚都是走合菜糸列的，這家業者把它個人化的滿成功的
佐料、飯、飲料、餐具自取~~
自助式點餐、取餐、用餐，最後再自己把餐盤拿到回收架上
這~~~應該也是少子化後的服務業的未來的模式吧
店裏的招牌!!
赤初小酸菜魚 菜單價位及點餐方式
店裏點餐方式有兩種
- 進來店裡先找好座位，先掃座位上的QR Code點餐，但還是要到點餐機付款拿振動器
- 或直接到自助點餐機點餐
兩種方式都很方便。
點餐時，先選擇要吃魚、牛、豬或是素食，接著選擇湯頭(七種口味)，再選擇份量大小
也可以單點黃他小菜
不管是第一、二點餐方式，點餐完畢後在機台選擇付現或者手機支付( 要先拿取振動器輸入上面的號碼)
結帳後再叫號碼取餐
赤初小酸菜魚 心得評價
金湯酸菜魚
金湯酸菜魚
這碗的用料相當豐富，裏面有寬粉、豆干絲、金針菇、筍絲青菜、木耳等等，魚肉本身也很細緻可口
重點是口味酸香迷人，湯頭滿不錯的。當然第一次品嚐的朋友一定覺得這是重口味的
但這裏的口味已經改良過來，這樣的口味比較適合我們台灣人啊
非常下飯哦!! 還好飯的部份可以免費一直吃。如果覺得口味太淡，也可以自行至醬料區調整辣度及酸度
檸檬青花牛
這盤檸檬青花牛可是比金湯酸菜魚來的更酸，但酸、麻調味也很不錯，喜歡重口味的朋友，選這道也不錯
只不過，原本照片上有四片檸檬啊，而且是加入湯裏的，這裏的檸檬片只有拿來點綴而已
牛的部份就是一般的牛肉片而已，談不上太特別，但也不錯吃啦
因為酸菜魚來自四川和螺絲粉一樣都是來自廣西一帶，都是比較重口味的食物
如果從沒吃過酸菜魚，那麼可以先來試試「赤初小酸菜魚」，如果喜歡的話，再去挑戰更夠味的
而且一個人就可以吃了，非常方便
赤初小酸菜魚 附近景點美食
- 熱門景點：羅東林場、中興文化園區、羅東運動公園、羅東養生觀光工廠、木育森林
- 必吃美食：林場肉羹、北門綠豆沙牛乳大王、廣興做粿、定置漁場三代羅東店、上福伯牛肉麵
- 羅東飯店住宿推薦
宜蘭熱門景點推薦
延伸閱讀
-
阿鳳牛肉麵》價位平實CP值高，順遊幸福候車亭泡免費溫泉足湯
-
真正香牛肉麵》紅燒牛肉麵湯鮮味美肉大塊，三寶牛肉麵超大碗
-
燾麘食館 TAO XIANG》燾麘牛肉麵湯鮮味美肉大塊 清燉紅燒都美味
-
上福伯牛肉麵》三合一牛肉麵大推薦，牛肉湯頭甘甜好入口，煎餃月餅、隱藏版大骨湯必吃
-
牛麵》預約制精燉牛肉麵推薦，頂級日本A5和牛紐約客牛肉麵，招牌湯種和麻辣奶香湯頭香醇濃郁
-
家宏牛肉麵》傳承飄香40年，獨特牛小排做成的牛肉麵