位於吉林路的SSAM燒肉是頂級八和燒肉的新品牌,主打韓式風格.超臨時在中秋前夕下著暴雨的周六要來用餐,幸好遇到有人提早用餐完畢!

SSAM的環境明亮簡潔,跟許多燒肉店昏暗跟油膩的地板很不同.可能有人說會這樣很不韓,但當你沒有良好的抽煙設備吃得一身油膩就會知道排煙系統的好處!暖白的燈光,素淨的木桌搭配很跳色可以收納的綠色椅子讓整體看起來很現代.去掉排煙管還有幾分畫廊的氛圍呢!

桌上沾醬有三種,蒜泥,胡椒麻油,蔥醬.沒想到我最喜歡的很意外的居然是蒜泥醬.醬汁鹹度適中,有蒜的香氣卻不臭,尾韻還有一點點甜.

四種小菜都可以無限續

馬鈴薯沙拉,醃漬小黃瓜,柚香大根,彩椒熱狗.

點了肉品之後會送上可以無限吃的有機萵苣,很少遇到可以無限吃生菜的燒肉店呀!除了萵苣也可以加點芝麻葉. 除小菜跟前面提到的三款沾醬,隨著萵苣上桌的還有醋漬櫻花葉.洋蔥青龍椒,秘製包菜紅醬.

點餐就會送一份熱泡菜. 熱泡菜顧名思義就是上桌後還要烤過.烤過的泡菜味道變得比較溫潤,酸度也沒那麼明顯.

豬五花NT620與松阪豬 NT720

豬五花應該是韓式燒肉中最經典的部位,也就是我們常說的三層肉.烤過皮酥肉彈一口咬下肉汁肉脂汩汩的流出來.但是比起來我更喜歡松阪豬的Q和脆!

搭配生菜熱泡菜再加上一點點紅醬,口味豐富,好吃而不膩.

扇子肉NT680

扇子肉是豬腹一個油脂很均勻也沒甚麼運動到的部位,顏色呈現淡玫瑰粉,吃起來肉質軟嫩,肉味十足.也是今天唯一沒有預烤過的品項.

海鮮煎餅 NT300

跟之前吃的煎餅比起來SSAM的煎餅比較酥脆,更像餅乾但是裡面的海鮮料很豐富.

韓式水冷麵 NT260

除了盛岡冷麵大部分的冷麵我都不是很喜歡….太細的麵還是沒有榨醬麵討我歡心!

秘醬豬皮 NT180

朋友都說在韓國吃烤肉一定要來份烤豬皮.可是在台灣吃過這麼多間店還第一次遇到!豬皮處理得很好,背後的油脂剪得很乾淨.豬皮也沒有騷味.烤過的口感介於彈與韌之間,沾上特製沾醬跟黃豆粉非常好吃.

起司蒸蛋 NT260

足足用了四顆雞蛋的韓式蒸蛋,上面放了大量的起司,蓬鬆內部濕潤在燒肉的最後吃很完美!

吃韓式燒肉真的沒辦法不來點酒,除了甜甜好喝的真露,店內特別的冰山燒啤在調好的燒酒+啤酒上面加了細碎的冰沙,更加冰涼好喝!

SSAM主打豬肉,也是全台灣唯一一間從屠宰到店全程冷鍊運輸的韓式燒肉,也就是台灣豬豬從頭到上桌前都是冷藏.這樣的做法可以確保豬肉不因為溫度的不同產生異味.的確吃起來比較新鮮.肉味鮮美不腥羶.

一開始很疑惑為什麼豬五花跟松阪上桌表面都是烤過了呢? 原來豬肉是經過傳統韓式料理手法 “稻燒”(跟日式稻禾燒差不多)讓豬肉沾上稻草與炭的香氣,也可以縮短上桌燒烤的時間.SSAM是全程桌邊代烤,這樣服務人員也可以服務比較多桌.

無限供應的生菜也是跟台灣在地小農合作,特別育種出適合包肉的生菜.畢竟SSAM在韓文就是菜包肉的意思,菜跟肉一樣的重要!

服務人員親切友善有活力,桌上沒有了小菜,沾醬,生菜不用舉手他們都好像裝了電眼馬上會補齊.烤肉過程中也會適時地跟顧客聊天,節奏的掌握也會搭配顧客的用餐速度!

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SSAM韓式燒肉專門店

地址:台北市吉林路16號1樓

營業時間: 周一~周日 17:00~23:00