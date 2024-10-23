喜愛吃麵條控的朋友，看過來 看過來 桃園置地廣場 大師兄銷魂麵舖

Q彈手工麵條 拌入蔥花及調味料，清爽不油膩，越吃越順口

尤其在這炎熱夏季，真的是超開胃的~

不敢吃辣可以選步加辣的，一樣好吃!!!

Ocard大師兄銷魂麵舖會員 加入還有入會禮

累積點數免費換精製餐點喔!!

來到桃園青埔購物商圈走走逛逛

讓你第一個想到的是哪裡呢??

乘坐機捷至 A18 高鐵桃園站或是搭乘高鐵至桃園高鐵站下車即可抵達

這裡集結購物、逛街、美食、娛樂、住宿

有華泰名品城、置地廣場、新光影城、Xpark 八景島水族館、

COZZI Blu和逸飯店桃園館、巧虎夢想樂園等等…

真的是相當豐富，滿足大人及小朋友的需求

住在這來個兩天一夜小旅行，可說是再適合不過的最佳首選呢!!!

但逛街購物、遊玩水族館、住COZZI Blu和逸飯店之餘…

填飽肚子也是相當重要~

你是麵食控嗎??

如果你跟我一樣喜歡吃麵條的朋友!!!

點麵條一定要點上大碗的朋友….

不吃麵條就會渾身…. 不舒服!!!! ….等等..這也太誇張啦!!

但我對於麵條可說相當講究，好吃的麵條我可以吃上好幾碗呢!!!

桃園置地廣場內 大師兄銷魂麵舖

主打Q彈手工麵條 拌入蔥花及調味料，微辣清爽不油膩，越吃越順口

再搭上一碗麻辣牛肉湯，可說是完美搭配最佳絕配~

不吃辣的朋友別擔心，還有清燉牛肉湯可供選擇喔!!

麵條也可以特製無辣口感喔!!!

還沒有加入會員的朋友看過來~

Ocard大師兄銷魂麵舖會員 加入還有入會禮

累積點數免費換精製餐點喔!!

現場加入就有一張小菜券可以使用兌換

立刻為自己加菜!!!

銷魂麵採套餐的方式

分別為麻辣及清燉兩種，接下來看個人湯類需求選擇

半菜半肉、牛肉片或是牛筋牛肉 三種選擇~

這手工麵條真的是相當Q彈又帶勁，拌入蔥花及調味料攪拌均勻後

鹹香微辣清爽不油膩，越吃越順口~

小辣口感對於平常不吃辣的我來說，都是可以接受的

但…真的是一點辣都不敢碰的朋友，點菜單可以選擇不加辣喔!!

不吃辣也可以選清燉半筋半肉

濃郁湯頭清爽不膩口，肉片可搭配店家特製沾醬來食用

口感味蕾更佳!!!

吃辣湯頭選麻辣就對了~

麻香微辣鹹度剛好超順口，一口麵搭上一口湯~

這樣也挺讚的!!!

隨餐附上鴨血一份~

細嫩爽滑相當好吃，微辣口感我可以接受~

另外清爽酸甜鮮脆的開胃小菜 柚子蘿蔔

必點必點!!!

湯類的牛肉入口即化、牛筋Q軟相當好吃

記得湯麵是分開吃，搭配的醬是給肉沾的喔!!!

大師兄銷魂麵舖 採套餐的方式作為供應

價格部分算是中間價格，會另外收一成服務費

現場結帳可以刷卡或是現金付款。

餐點整體CP值都是相當不錯，可說是料好實在~

麵條真的是Q彈帶勁相當好吃，調料的部分也做得相當不錯

不吃辣也可以特製化處理~就連湯頭都可以有清燉的可以選擇

讓吃辣的與不吃辣的都可以有吃有喝，可說是真的是太棒了!!

現場還有販售袋裝拌麵系列供作選擇，讓你無法出門也想覓食時

在家料理又有更多好的選擇呢!!

大師兄銷魂麵舖- 置地廣場 桃園新光影城店

桃園市中壢區春德路107號

營業時間： 11:00–20:30 (週六、周日至2:130)

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用

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