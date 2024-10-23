喜愛吃麵條控的朋友，看過來 看過來 桃園置地廣場 大師兄銷魂麵舖
Q彈手工麵條 拌入蔥花及調味料，清爽不油膩，越吃越順口
尤其在這炎熱夏季，真的是超開胃的~
不敢吃辣可以選步加辣的，一樣好吃!!!
Ocard大師兄銷魂麵舖會員 加入還有入會禮
累積點數免費換精製餐點喔!!
來到桃園青埔購物商圈走走逛逛
讓你第一個想到的是哪裡呢??
乘坐機捷至 A18 高鐵桃園站或是搭乘高鐵至桃園高鐵站下車即可抵達
這裡集結購物、逛街、美食、娛樂、住宿
有華泰名品城、置地廣場、新光影城、Xpark 八景島水族館、
COZZI Blu和逸飯店桃園館、巧虎夢想樂園等等…
真的是相當豐富，滿足大人及小朋友的需求
住在這來個兩天一夜小旅行，可說是再適合不過的最佳首選呢!!!
但逛街購物、遊玩水族館、住COZZI Blu和逸飯店之餘…
填飽肚子也是相當重要~
你是麵食控嗎??
如果你跟我一樣喜歡吃麵條的朋友!!!
點麵條一定要點上大碗的朋友….
不吃麵條就會渾身….
不舒服!!!!….等等..這也太誇張啦!!
但我對於麵條可說相當講究，好吃的麵條我可以吃上好幾碗呢!!!
桃園置地廣場內 大師兄銷魂麵舖
主打Q彈手工麵條 拌入蔥花及調味料，微辣清爽不油膩，越吃越順口
再搭上一碗麻辣牛肉湯，可說是完美搭配最佳絕配~
不吃辣的朋友別擔心，還有清燉牛肉湯可供選擇喔!!
麵條也可以特製無辣口感喔!!!
還沒有加入會員的朋友看過來~
Ocard大師兄銷魂麵舖會員 加入還有入會禮
累積點數免費換精製餐點喔!!
現場加入就有一張小菜券可以使用兌換
立刻為自己加菜!!!
銷魂麵採套餐的方式
分別為麻辣及清燉兩種，接下來看個人湯類需求選擇
半菜半肉、牛肉片或是牛筋牛肉 三種選擇~
這手工麵條真的是相當Q彈又帶勁，拌入蔥花及調味料攪拌均勻後
鹹香微辣清爽不油膩，越吃越順口~
小辣口感對於平常不吃辣的我來說，都是可以接受的
但…真的是一點辣都不敢碰的朋友，點菜單可以選擇不加辣喔!!
不吃辣也可以選清燉半筋半肉
濃郁湯頭清爽不膩口，肉片可搭配店家特製沾醬來食用
口感味蕾更佳!!!
吃辣湯頭選麻辣就對了~
麻香微辣鹹度剛好超順口，一口麵搭上一口湯~
這樣也挺讚的!!!
隨餐附上鴨血一份~
細嫩爽滑相當好吃，微辣口感我可以接受~
另外清爽酸甜鮮脆的開胃小菜 柚子蘿蔔
必點必點!!!
湯類的牛肉入口即化、牛筋Q軟相當好吃
記得湯麵是分開吃，搭配的醬是給肉沾的喔!!!
大師兄銷魂麵舖 採套餐的方式作為供應
價格部分算是中間價格，會另外收一成服務費
現場結帳可以刷卡或是現金付款。
餐點整體CP值都是相當不錯，可說是料好實在~
麵條真的是Q彈帶勁相當好吃，調料的部分也做得相當不錯
不吃辣也可以特製化處理~就連湯頭都可以有清燉的可以選擇
讓吃辣的與不吃辣的都可以有吃有喝，可說是真的是太棒了!!
現場還有販售袋裝拌麵系列供作選擇，讓你無法出門也想覓食時
在家料理又有更多好的選擇呢!!
大師兄銷魂麵舖- 置地廣場 桃園新光影城店
桃園市中壢區春德路107號
營業時間： 11:00–20:30 (週六、周日至2:130)
【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用
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