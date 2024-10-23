沒想到10幾年前的一朵簡單的拉絲緞帶花，

竟在寶寶心上埋下一顆，非到【緞帶王觀光工廠】參觀不可的熱切心願！

因緣巧合，寶寶終於來一償宿願了！

一點都沒讓寶寶失望，免門票、免費停車，

就讓寶寶走進充滿創意與傳統交織的繽紛精彩的緞帶與手作世界🏃

心中充滿無限的驚艷與讚嘆，【緞帶王觀光工廠】真的非常用心，

榮獲「優良觀光工廠」實至名歸，非常值得推薦親子同樂一日遊的鹿港網美景點！

🌿關於緞帶王觀光工廠

縉陽企業【緞帶王觀光工廠】，位於彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿港區內。

主要生產緞帶和各式織帶產品，屬於台灣傳統產業之一。

早期以代工為主，但隨著時代變遷，

2003年開始台灣越來越多傳統產業移轉大陸，縉陽企業卻決定根留台灣，

繼續堅持品質，從原始設計製造開始：整經、織造、染整、印刷、針車加工，

將織帶生產一條龍生產化，逐步地開拓外銷市場，

現在已是世界數一數二的緞帶大廠，

每年生產的緞帶量，長到可以繞地球15圈，可稱作是台灣「織」光！

🌿緞帶王觀光工廠特色

【緞帶王觀光工廠】，非常用心，竟然免門票參觀，還有專業導覽。

【緞帶王觀光工廠】創辦人吳世長董事長，希望可以打破只是賣東西的觀念，

他覺得觀光工廠在日本被稱作「見學工廠」是有其意義的，

觀光工廠，必須要有真正在運作的生產線，

讓來參觀的遊客，可以充分了解到這個產業的製造過程與發展沿革，

富含教育功能，寓教於樂，因此2011年【緞帶王觀光工廠】開幕後，

提供免門票入園、免費停車、免費導覽解說與多項免費體驗活動。

例如免費提供腳踏車，讓遊客騎乘遊鹿港（工廠在鹿港老街附近），

真是讓人由衷的敬重他的佛心與遠見！

🌿緞帶王愛心拱門 幸福隧道，就是參觀的入口。

【緞帶王觀光工廠】位於彰濱鹿港工業區內，

＊自行開車最為方便的，直接導航【緞帶王觀光工廠】，就可以抵達。

＊如果搭乘大眾運輸，則可以在台中高鐵站或者彰化高鐵站，

搭乘台灣好行鹿港祈福線到A12站下車。

鄰近的景點有鹿港老街、白蘭氏健康博物館、卷木森活館、台灣玻璃博物館等，

很適合安排一日遊或二日遊，來個暢遊彰化鹿港！

緞帶王愛心拱門前，就有超大的免費停車場，開車來不用擔心停車問題！

車子入園時，記得要先在門口跟警衛先生，領取緞帶DIY體驗禮！

竟然就是寶寶當年初見面的拉絲緞帶花，真是緞帶緣分一「線」牽！

緞帶王愛心拱門 幸福隧道，大大的愛心，通往幸福之道！

🌿緞帶王觀光工廠園區參觀建議

如果來緞帶王觀光工廠參觀，團體超過15人以上，

建議可以預約專業版解說導覽，跟著導覽員的生動解說，

才能對【緞帶王觀光工廠】有更深入，更全面性的了解，而非走馬看花！

如果喜歡自己逛的朋友，也可以下載緞帶王APP，

有線上語音導覽與AR互動遊戲喔！

🌿幸福隧道

進了愛心拱門，裏頭彎彎曲曲的有如鹿港九曲巷，

從這裡開始，我們開始見識各式各樣織帶裝飾的幸福之門。

🌿緞帶王觀光工廠經營原則

✅真正的觀光工廠

✅知識的傳達者

✅沒有雲霄飛車的迪士尼

🌿緞帶王觀光工廠參觀開始

先從2樓參觀起，【緞帶王觀光工廠】，是亞洲第一座緞帶博物館，

牆面全是由彩色織帶拼貼而成的恐龍及摩天輪，一開始就擄獲小朋友的心！

其實寶寶的童心，也被喚醒了！

🌿2樓織帶樣品珍藏室｜又稱緞帶博物館

拉開新郎新娘拼貼圖的門，就是織帶樣品的珍藏室，

只開放給事先預約導覽的客人們，這裡有【緞帶王】生產設計的每一捲織帶，

總計大約10萬種緞帶款式，根據季節/節慶/花色/顏色等排列方式。

琳瑯滿目、色彩繽紛，在視覺上非常吸精！

寶寶最喜歡的織帶！

這些織帶各具特色，有的是花色、式樣取勝，有的是具有主題特色。

🌿緞帶博物館｜創意作品1

旁邊還有萬聖節&聖誕節的主題創作，全是利用緞帶完美呈現，

連各種顏色的紗管，也可以創作出唯妙唯肖的摩托車，實在太令人讚嘆了！

🌿緞帶博物館｜創意作品2

緞帶之美，可以是童裝、髮飾、鞋材、內衣等的裝飾，

還可以用來做幸福的延續-新娘捧花，或飾精品裝置呢，超級吸睛餒！

🌿緞帶博物館1樓｜整經國術館

來到一樓只見整經國術館，心中非常狐疑，緞帶怎麼跟國術扯上關係呢？

沒關係，有什麼不懂，全世界首創的緞帶QR CODE掃進去，慢慢就可以找到答案了！

🌿緞帶販售區

剛進販賣部，櫃檯上就有拉絲緞帶花的原料。

看似平凡，經導覽先生一指導，成品很快出現。

成品原來就是10幾年前，吸引寶寶並種下非得參觀【緞帶王觀光工廠】的那朵緞帶花啊，

實在超興奮的，立即別到寶寶的背包上！

緞帶王觀光工廠也有緞帶販售區，各式各樣的織帶、DIY材料，

喜愛手作的朋友們一定會逛到欲罷不能，寶寶真的什麼都想買。

這裡的緞帶創作品更精緻更吸引寶寶，寶寶的粉紅少女心都開花了！

🌿緞帶染色體驗區

白色胚帶分別放進紅黃藍3個染缸中，大約3秒鐘拿起，用布擦乾即成。

還用鐵桿協助打出漂亮的蝴蝶結，又快又漂亮！

🌿緞帶博物館美食區｜簡單午餐

緞帶博物館美食區，寒暑假全天供應，平時只有假日供應。

香酥雞塊、香酥地瓜、香酥薯條、香酥花枝丸、酥脆甜不辣，都香酥美味。

冰淇淋是古早味冰淇淋，清爽無負擔感。

吃喝完畢稍作休息，好繼續下午的參觀活動。

🌿緞帶博物館｜整經國術館

【緞帶王觀光工廠】榮獲優良觀光工廠的殊榮。

整經國術館專治張力均勻、排列均勻、捲繞均勻。

🌿緞帶博物館｜緞帶材料材質

緞帶材料，除了傳統紗線外，各式各樣材質：特多龍、尼龍、特殊紗、片蔥紗、環保材質…

等創造出了千變萬化的織帶！

🌿織帶生產線參觀｜整經國術館

在緞帶博物館1樓可以透過玻璃牆看到整個織帶生產線作業情形，

從捻繩、整經、織造、印刷、加工、包裝等一目瞭然！

🌿AI導覽體驗

臉部掃描猜年齡，寶寶背猜是33歲，哈哈AI也會臉盲嗎？

聽說這最新AI科技，臉部掃描猜年齡，非常準餒？！

🌿織造機體會區

讓遊客自己製作緞帶，還舉辦比賽呢。

旋轉把手織造機就會慢慢的運作，接著緞帶就真的織出來了，

遊客就可以把自己織造出來的緞帶，帶回家。

寶寶超喜歡各式彩色織帶拼貼而成的圖案，還有紗管創意作品！

🌿戶外參觀

室內參觀累了，接著走向戶外，來到緞帶天使網美牆。

🌿彩虹步道童玩區

這裡提供了各式各樣的古早童玩可以玩樂!

畫牆壁、踩罐子、兩人板鞋、釣酒瓶、龍洗台…非常有趣！

🌿磚牆組織圖

龜鹿護城池裏頭這隻烏龜，據說是建造緞帶王觀光工廠開挖土地時挖到的，

於是將他好好供養在半月池中，期許守護整個工廠的平安。

半月池，是基於鹿港富有人家的善心，分一半水給牆外的鄰人取用。

🌿DIY活動

最後我們回到一樓美食區的DIY教室。

我們做了糖果筆，難度恰到好處，不但完成一支漂亮的糖果形狀的禮物筆，

還有滿滿的成就感，真的很好玩！

🌿參觀緞帶王觀光工廠心得

【緞帶王觀光工廠】，是亞洲第一座緞帶博物館，

除了免門票、免停車費，看到繽紛多彩的緞帶，以及緞帶創意作品，

更提供多款緞帶DIY，還有古早味童玩體驗，也有很多網美牆可供拍照，

知性娛樂性兼具，是到彰化鹿港旅遊不可錯過的景點！

💒店家資訊：緞帶王觀光工廠

📣粉專： 緞帶王觀光工廠

📣官網： 緞帶王觀光工廠

🏠地址：彰化縣鹿港鎮鹿工路15號（彰濱工業區鹿港區內）

🈺開放時間：每週一至週日9:30～18:00

☎電話：(04)7813366

📣門票：免門票參觀

📣停車：免費停車場