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彰化縣鹿港鎮鹿港親子一日遊推薦景點｜【緞帶王觀光工廠】，亞洲最大的緞帶博物館，免門票、免費停車，探訪千百種色彩繽

寶寶750 人氣：29
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窩客好文

寶寶750

發表篇數：398篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：彰化縣 > 鹿港鎮

彰化縣鹿港鎮鹿港親子一日遊推薦景點｜【緞帶王觀光工廠】，亞洲最大的緞帶博物館，免門票、免費停車，探訪千百種色彩繽

沒想到10幾年前的一朵簡單的拉絲緞帶花

竟在寶寶心上埋下一顆，非到【緞帶王觀光工廠】參觀不可的熱切心願

因緣巧合，寶寶終於來一償宿願

一點都沒讓寶寶失望，免門票、免費停車

就讓寶寶走進充滿創意與傳統交織繽紛精彩的緞帶與手作世🏃

心中充滿無限的驚艷與讚嘆，【緞帶王觀光工廠】真的非常用心，

榮獲「優良觀光工廠」實至名歸，非常值得推薦親子同樂一日遊的鹿港網美景點

 

彰化縣鹿港鎮鹿港親子一日遊推薦景點｜【緞帶王觀光工廠】，亞洲最大的緞帶博物館，免門票、免費停車，探訪千百種色彩繽

🌿關於緞帶王觀光工廠

縉陽企業緞帶王觀光工廠】，位於彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿港區內。

主要生產緞帶和各式織帶產品，屬於台灣傳統產業之一。

早期以代工為主，但隨著時代變遷，

2003年開始台灣越來越多傳統產業移轉大陸，縉陽企業卻決定根留台灣，

繼續堅持品質，從原始設計製造開始整經、織造、染整、印刷、針車加工

織帶生產一條龍生產化，逐步地開拓外銷市場，

現在已是世界數一數二的緞帶大廠

每年生產的緞帶量，長到可以繞地球15，可稱作是台灣「織」

 

彰化縣鹿港鎮鹿港親子一日遊推薦景點｜【緞帶王觀光工廠】，亞洲最大的緞帶博物館，免門票、免費停車，探訪千百種色彩繽

🌿緞帶王觀光工廠特色

緞帶王觀光工廠】，非常用心，竟然免門票參觀，還有專業導覽

緞帶王觀光工廠】創辦人吳世長董事長，希望可以打破只是賣東西的觀念，

他覺得觀光工廠在日本被稱作「見學工廠」是有其意義的，

觀光工廠，必須要有真正在運作的生產線，

讓來參觀的遊客，可以充分了解到這個產業的製造過程發展沿革

富含教育功能，寓教於樂，因此2011【緞帶王觀光工廠】開幕後，

提供免門票入園、免費停免費導覽解說與多項免費體驗活動

例如免費提供腳踏車，讓遊客騎乘遊鹿港（工廠在鹿港老街附近）

真是讓人由衷的敬重他的佛心與遠見

 

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🌿緞帶王愛心拱門 幸福隧道，就是參觀的入口。

緞帶王觀光工廠】位於彰濱鹿港工業區內，

自行開車最為方便的，直接導航【緞帶王觀光工廠】，就可以抵達。

如果搭乘大眾運輸，則可以在台中高鐵站或者彰化高鐵站

搭乘台灣好行鹿港祈福線A12下車。

鄰近的景點有鹿港老街白蘭氏健康博物館卷木森活館台灣玻璃博物館等，

很適合安排一日遊或二日遊，來個暢遊彰化鹿港

緞帶王愛心拱門前，就有超大的免費停車場，開車來不用擔心停車問題

車子入園時，記得要先在門口跟警衛先生，領取緞帶DIY體驗禮

竟然就是寶寶當年初見面的拉絲緞帶花，真是緞帶緣分一

緞帶王愛心拱門  幸福隧道，大大的愛心，通往幸福之道

 

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🌿緞帶王觀光工廠園區參觀建議

如果來緞帶王觀光工廠參觀，團體超過15人以上

建議可以預約專業版解說導覽，跟著導覽員的生動解說，

才能對【緞帶王觀光工廠】有更深入，更全面性的了解，而非走馬看花

如果喜歡自己逛的朋友，也可以下載緞帶王APP

有線上語音導覽AR互動遊戲

 

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🌿幸福隧道

進了愛心拱門，裏頭彎彎曲曲的有如鹿港九曲巷

從這裡開始，我們開始見識各式各樣織帶裝飾的幸福之門

 

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🌿緞帶王觀光工廠經營原則

真正的觀光工廠

知識的傳達者

沒有雲霄飛車的迪士尼

 

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🌿緞帶王觀光工廠參觀開始

先從2樓參觀起，【緞帶王觀光工廠】，是亞洲第一座緞帶博物館

牆面全是由彩色織帶拼貼而成的恐龍及摩天輪，一開始就擄獲小朋友的心！

其實寶寶的童心，也被喚醒

 

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🌿2織帶樣品珍藏室｜又稱緞帶博物館

拉開新郎新娘拼貼圖的門，就是織帶樣品的珍藏室

只開放給事先預約導覽的客人們，這裡有緞帶王生產設計的每一捲織帶，

總計大約10萬種緞帶款式，根據季節/節慶/花色/顏色等排列方式。

琳瑯滿目、色彩繽紛，在視覺上非常吸精

 

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寶寶最喜歡的織帶

這些織帶各具特色，有的是花色式樣取勝，有的是具有主題特色

 

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🌿緞帶博物館｜創意作品1

旁邊還有萬聖節&聖誕節的主題創作，全是利用緞帶完美呈現

連各種顏色的紗管，也可以創作出唯妙唯肖的摩托車，實在太令人讚嘆了

 

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🌿緞帶博物館｜創意作品2

緞帶之美，可以是童裝、髮飾、鞋材、內衣等的裝飾，

還可以用來做幸福的延續-新娘捧花，或飾精品裝置呢，超級吸睛餒！

 

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🌿緞帶博物館1樓｜整經國術館

來到一樓只見整經國術館，心中非常狐疑，緞帶怎麼跟國術扯上關係呢

沒關係，有什麼不懂，全世界首創的緞帶QR CODE掃進去，慢慢就可以找到答案了

 

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🌿緞帶販售區

剛進販賣部，櫃檯上就有拉絲緞帶花的原料。

看似平凡，經導覽先生一指導，成品很快出現

成品原來就是10幾年前，吸引寶寶並種下非得參觀【緞帶王觀光工廠】的那朵緞帶花啊，

實在超興奮的，立即別到寶寶的背包上

 

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緞帶王觀光工廠也有緞帶販售區，各式各樣的織帶、DIY材料，

喜愛手作的朋友們一定會逛到欲罷不能，寶寶真的什麼都想買

 

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這裡的緞帶創作品更精緻更吸引寶寶，寶寶的粉紅少女心都開花了

 

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🌿緞帶染色體驗區

白色胚帶分別放進紅黃藍3個染缸中，大約3秒鐘拿起，用布擦乾即成。

還用鐵桿協助打出漂亮的蝴蝶結，又快又漂亮

 

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🌿緞帶博物館美食區｜簡單午餐

緞帶博物館美食區寒暑假全天供應，平時只有假日供應

香酥雞塊、香酥地瓜香酥薯條香酥花枝丸酥脆甜不辣，都香酥美味。

冰淇淋是古早味冰淇淋，清爽無負擔感。

吃喝完畢稍作休息，好繼續下午的參觀活動

 

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🌿緞帶博物館整經國術館

緞帶王觀光工廠】榮獲優良觀光工廠的殊榮

整經國術館專治張力均勻排列均勻捲繞均勻

 

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🌿緞帶博物館緞帶材料材質

緞帶材料，除了傳統紗線外，各式各樣材質：特多龍、尼龍、特殊紗、片蔥紗、環保材質

等創造出了千變萬化的織帶

 

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🌿織帶生產線參觀｜整經國術館

緞帶博物館1可以透過玻璃牆看到整個織帶生產線作業情形

捻繩、整經、織造、印刷、加工、包裝等一目瞭然！

 

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🌿AI導覽體驗

臉部掃描猜年齡，寶寶背猜是33歲，哈哈AI也會臉盲

聽說這最新AI科技臉部掃描猜年齡，非常準餒？！

 

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🌿織造機體會區

遊客自己製作緞帶，還舉辦比賽呢。

旋轉把手織造機就會慢慢的運作，接著緞帶就真的織出來了，

遊客就可以把自己織造出來的緞帶，帶回家。

 

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寶寶超喜歡各式彩色織帶拼貼而成的圖案，還有紗管創意作品

 

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🌿戶外參觀

室內參觀累了，接著走向戶外，來到緞帶天使網美牆

 

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🌿彩虹步道童玩區

這裡提供了各式各樣的古早童玩可以玩樂!

畫牆壁、踩罐子、兩人板鞋、釣酒瓶、龍洗台…非常有趣！

 

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🌿磚牆組織圖

 

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龜鹿護城池裏頭這隻烏龜，據說是建造緞帶王觀光工廠開挖土地時挖到的，

於是將他好好供養在半月池中，期許守護整個工廠的平安

半月池，是基於鹿港富有人家的善心，分一半水給牆外的鄰人取用。

 

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🌿DIY活動

最後我們回到一樓美食區的DIY教室

我們做了糖果筆，難度恰到好處，不但完成一支漂亮的糖果形狀的禮物筆

還有滿滿的成就感，真的很好玩

 

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🌿參觀緞帶王觀光工廠心得

緞帶王觀光工廠】，是亞洲第一座緞帶博物館

除了免門票、免停車費，看到繽紛多彩的緞帶，以及緞帶創意作品

更提供多款緞帶DIY，還有古早味童玩體驗，也有很多網美牆可供拍照，

知性娛樂性兼具，是到彰化鹿港旅遊不可錯過的景點

 

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💒店家資訊緞帶王觀光工廠

📣粉專： 緞帶王觀光工廠

📣官網： 緞帶王觀光工廠

🏠地址：彰化縣鹿港鎮鹿工路15號（彰濱工業區鹿港區內）

🈺開放時間：每週一至週日9:3018:00

電話：(04)7813366

📣門票：免門票參觀

📣停車：免費停車場

 

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