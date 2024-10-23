終於又來到星期五晚上

一週的工作疲勞都在星期五下班嗶卡的時候煙消雲散!

拋開工作迎接美食的時間到了~

秋意起~

今天來吃小火鍋暖個身

丹生炊事在傑仕堡有氧酒店2樓

沉穩大氣是它給我的第一個印象

用餐環境是日式和風，用餐非常的寬敞、明亮

桌距不但寬，更巧妙的運用了木材裝橫

做出了隔間

讓用餐的人不在包廂卻有獨立空間用餐不被打擾的感覺

我真的很喜歡丹生炊事的餐廳環境

入座會送來紙本菜單

想好餐點只掃桌上QR碼線上點餐就可以了!

自助吧檯有提供飲料

用餐客人都可免費取用

冰開水/可爾必思/果汁/紅茶

除了冰開水外外，其它都是含糖的飲料

另有古早味餅乾

飯前飯後都可以當小零嘴吃

醬料和湯壺是放在一起的

湯壺上面都有寫著對應的湯底

要加湯的時候記得要看一下，不要加錯囉!

醬料的青蔥翠綠新鮮再配上這裡昆布醬油

個人很推~

十全溫熬雞湯

乳白色的湯頭裡有枸杞、黃耆、紅棗

隨湯有附一碗酒

等到湯滾的時候

再把酒加入湯裡

滾出藥膳香氣

嗯~~~是該好好的補一下!

要喝原味湯頭建議湯滾時喝，因為之後加入的並不是原湯喔!

一斤蛤蠣+99元

身為蛤蠣控的我，一斤只要99元的蛤蠣怎麼可以不加？!

不加真的是對不起我自己!

蛤蠣非常的新鮮肥美，下鍋前都還是活跳跳

下鍋後每顆都瞬間開口，沒有自閉兒!

菜滿盤

大部份都是原形蔬菜，只有豬血糕是加工食品

蔬菜的品質不錯、量感覺偏少

台梗9號米飯/寬冬粉+10元

套餐裡面除了白米飯外~其它的主食都要加價

霜降牛458元

霜降牛肉片瘦肉比偏高，吃來牛肉味較足帶有咬勁但不老不柴

個人覺得下鍋輕涮肉到7分熟及可，煮到全熟就會顯老了!

擔擔鹹豆漿

好友就是被這湯頭給吸引的，鹹豆漿湯真的很少見

湯滾開後就蛋花湯一樣

吃來就像加辣油的豆花~帶有豆味卻不濃到過了頭

無論是涮肉、涮海鮮都可搭喔!

梅花豬 318元

豬肉的瘦肥比例約9比1

份量OK、不過柴沒有豬腥味，這樣的肉質真的不錯!

綜合魚片 248元

石斑/鮭魚/鯛魚

底下有冰塊保鮮，魚片新鮮大又厚

這個價錢真的是很超值喔!

牛雜炊/豬雜炊

提供2種不同的肉

深色的是牛肉、淡色的是豬肉

不用擔心自己動手做雜炊會失敗

桌上就有說明牌

讓你一次就成功煮出一鍋好粥!

丹生炊事最大的特色之一就是用最後的湯汁

加入白飯、蛋、碎肉用小火收汁，最後灑上蔥

一碗好吃的雜炊就完成啦!

清冰

飯後沒有甜點這樣就不算完美~

丹生清冰就是小時候吃到香蕉清冰的味道

十足十的古早味喔!

一小碗吃完剛剛好滿足了甜點胃囉!

此次來丹生炊事用餐真的讓我們太喜歡了~

就衝著那1斤蛤蠣我也要再來吃一次!

店址：新北市板橋區縣民大道二段275號2樓

電話：02 -2259-2613

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