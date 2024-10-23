終於又來到星期五晚上
一週的工作疲勞都在星期五下班嗶卡的時候煙消雲散!
拋開工作迎接美食的時間到了~
秋意起~
今天來吃小火鍋暖個身
丹生炊事在傑仕堡有氧酒店2樓
沉穩大氣是它給我的第一個印象
用餐環境是日式和風，用餐非常的寬敞、明亮
桌距不但寬，更巧妙的運用了木材裝橫
做出了隔間
讓用餐的人不在包廂卻有獨立空間用餐不被打擾的感覺
我真的很喜歡丹生炊事的餐廳環境
入座會送來紙本菜單
想好餐點只掃桌上QR碼線上點餐就可以了!
自助吧檯有提供飲料
用餐客人都可免費取用
冰開水/可爾必思/果汁/紅茶
除了冰開水外外，其它都是含糖的飲料
另有古早味餅乾
飯前飯後都可以當小零嘴吃
醬料和湯壺是放在一起的
湯壺上面都有寫著對應的湯底
要加湯的時候記得要看一下，不要加錯囉!
醬料的青蔥翠綠新鮮再配上這裡昆布醬油
個人很推~
十全溫熬雞湯
乳白色的湯頭裡有枸杞、黃耆、紅棗
隨湯有附一碗酒
等到湯滾的時候
再把酒加入湯裡
滾出藥膳香氣
嗯~~~是該好好的補一下!
要喝原味湯頭建議湯滾時喝，因為之後加入的並不是原湯喔!
一斤蛤蠣+99元
身為蛤蠣控的我，一斤只要99元的蛤蠣怎麼可以不加？!
不加真的是對不起我自己!
蛤蠣非常的新鮮肥美，下鍋前都還是活跳跳
下鍋後每顆都瞬間開口，沒有自閉兒!
菜滿盤
大部份都是原形蔬菜，只有豬血糕是加工食品
蔬菜的品質不錯、量感覺偏少
台梗9號米飯/寬冬粉+10元
套餐裡面除了白米飯外~其它的主食都要加價
霜降牛458元
霜降牛肉片瘦肉比偏高，吃來牛肉味較足帶有咬勁但不老不柴
個人覺得下鍋輕涮肉到7分熟及可，煮到全熟就會顯老了!
擔擔鹹豆漿
好友就是被這湯頭給吸引的，鹹豆漿湯真的很少見
湯滾開後就蛋花湯一樣
吃來就像加辣油的豆花~帶有豆味卻不濃到過了頭
無論是涮肉、涮海鮮都可搭喔!
梅花豬 318元
豬肉的瘦肥比例約9比1
份量OK、不過柴沒有豬腥味，這樣的肉質真的不錯!
綜合魚片 248元
石斑/鮭魚/鯛魚
底下有冰塊保鮮，魚片新鮮大又厚
這個價錢真的是很超值喔!
牛雜炊/豬雜炊
提供2種不同的肉
深色的是牛肉、淡色的是豬肉
不用擔心自己動手做雜炊會失敗
桌上就有說明牌
讓你一次就成功煮出一鍋好粥!
丹生炊事最大的特色之一就是用最後的湯汁
加入白飯、蛋、碎肉用小火收汁，最後灑上蔥
一碗好吃的雜炊就完成啦!
清冰
飯後沒有甜點這樣就不算完美~
丹生清冰就是小時候吃到香蕉清冰的味道
十足十的古早味喔!
一小碗吃完剛剛好滿足了甜點胃囉!
此次來丹生炊事用餐真的讓我們太喜歡了~
就衝著那1斤蛤蠣我也要再來吃一次!
店址：新北市板橋區縣民大道二段275號2樓
電話：02 -2259-2613
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