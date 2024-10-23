台中模範街聚集了不少美食餐廳，如果想吃的是這個－台灣小吃＂炒麵＂那我會推薦這家於模範街胖媽炒麵，早上6:30 開始營業，這裡有炒麵 肉燥飯 還有各種隔間肉湯，各種經典台味料理，絕對的銅板價，內用空間冷氣開放中!( 夏天不能沒有冷氣)
胖媽炒麵 – 模範店
- 地址: 台中市西區模範街14號
- 電話: 04 2305 5517
- 營業時間: 6:30-13:30 17:30-21:00
空間環境
沒有多餘裝潢，餐具自取-餐具區挺時尚的，內用區的座位很多，隨意找了個位子就先掃描哪裡有甜辣醬，台中人怎可以吃炒麵沒有甜辣醬呢!!
店門張貼的標語值得分享…進門爆富
經典台式炒麵VS湯 再來盤滷味小菜吧！
大部分的人都會點這樣一盤炒麵+一碗湯，另外還提供醬油辣椒跟蒜泥
炒麵$35 ( 小份)，黃面上還有淋上少許肉燥很香，直接淋上辣醬，再翻攪一下就開吃，我的習慣吃到一半會再續淋一次！曾有朋友笑說我這種吃法根本是辣椒配麵!
蒜泥與醬油辣椒不夠可以跟櫃台續！完全拿捏台式美食必需的＂tempo＂
隔間肉湯 $45 ，沒想到除了隔間肉之外還有豬血!!(我愛這種配法)
雙拼滷味 $55 (可自選) 這裡的滷味小菜沒想到挺好吃的，瞧瞧這豆干氣孔超完美，下回可以直接來這裡外帶滷味回家!!
胖媽菜單MENU
沒有低消限制，想點什麼都可以，單價35元
這裡不只能點炒麵還可來個米粉麵.，愛吃飯可以點滷肉飯或是控肉飯，眼尖發現竟然還有爌肉麵，完全符合在地化的菜單!（改天來試試爌肉麵好了XD)
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