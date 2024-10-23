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台南市安平區德陽艦｜全台唯一的軍艦博物館，門票優惠、必看亮點｜台南安平定情碼頭德陽艦園區

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發表篇數：1063篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 安平區

說到台南安平大家應該都不陌生，是小時候學習台灣歷史時不斷在課本出現的重要區域，然而大家知道在這寧靜的安平港上至今還停留著一艘海上戰艦嗎？有經過安平定情碼頭德陽艦園區，一定會被這一艘雄偉的德陽戰艦吸引住而停下腳步，不但可以上船參觀，更斥資打造夢幻水母咖啡廳，是軍事迷來不能錯過的台南景點之一！

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台南市安平區德陽艦｜全台唯一的軍艦博物館，門票優惠、必看亮點｜台南安平定情碼頭德陽艦園區
圖片授權：IG@beckhamhong66
門票優惠：

重點整理：

德陽艦｜門票優惠

德陽艦門票
現場購票 全票 優待票 免票
票價 100元
（一般民眾）		 80元
（學生軍警、台南市民、65歲以上）
0 元
（身心障礙者、六歲以下孩童）
網路購票

德陽艦｜景點資訊

地址：臺南市安平區安億路115
營業時間：09:00-19:0011月-3月僅到18:00

台南市安平區德陽艦｜全台唯一的軍艦博物館，門票優惠、必看亮點｜台南安平定情碼頭德陽艦園區
照片來源：IG @hong.yu.391

德陽艦｜交通方式

開車：Google map快速連結
 搭車：由台鐵台南站搭乘市區公車19即可直達安平定情碼頭德陽艦園區。 

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照片來源：IG @minhua0420

德陽艦｜捍衛家園的德陽艦

2005年卸任的「DDG-925德陽艦」，結束了將近30年的服役期間後，在2009年將其原封不動的保留下來停入了安平港，更在 2011年轉型成戰艦博物館正式對外開放，讓我們可以親眼目睹真實的海上戰艦面貌，至今成為教育、觀光的熱門台南景點。

台南市安平區德陽艦｜全台唯一的軍艦博物館，門票優惠、必看亮點｜台南安平定情碼頭德陽艦園區
照片來源：IG @yoganma

雖然說船上部分區域如船艙等，因年久失修考量到安全部分，目前無法開放與大家見面，但軍艦上甲板區、庫房、艦長室、舵房等都可以參觀，全部都是真實非復刻版的本人喔！

台南市安平區德陽艦｜全台唯一的軍艦博物館，門票優惠、必看亮點｜台南安平定情碼頭德陽艦園區
照片來源：IG @mobbie.x
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照片來源：IG @mobbie.x

德陽艦｜必訪亮

德陽艦內部

上到德陽艦後，可以一睹平常只能在戰爭電影裡看到的軍艦設施，包含德陽艦艦艏（船首）、主砲、魚雷甲板、艦長室、干擾火箭發射座、飛行甲板等17個真實服役過的設施砲彈及空間。除了在這長達119公尺的艦艇上能感受一下他的震撼及暸解到他的豐功偉業以外，配上藍天白雲及大海的船隻，也是網美照取景的好地方喔！

台南市安平區德陽艦｜全台唯一的軍艦博物館，門票優惠、必看亮點｜台南安平定情碼頭德陽艦園區
照片來源：IG @kuoyuner

戰車及戰機

在德陽艦園區裡不只有德陽艦艇，還加入了同為曾經捍衛台灣保疆衛國的戰機以及兩台戰車。曾經偵獲共軍潛艦的S-2T反潛機，俗稱「鯊魚機」的它進退役後真的在外表漆上鯊魚的彩繪與大家見面了，另外還有M5A1 Stuart 輕戰車、M8榴彈砲車各一台，想必一定能殺光軍事迷們的底片的！

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照片來源：IG @mobbie.x
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照片來源：IG @mobbie.x

海洋空間 甲板咖啡廳

有時間的話還可以到這斥資重金打造的海洋空間休息喝杯咖啡！近期捲起的這股水母水族熱潮也吹到了德陽艦上了，一邊坐在這望著甲板上的海景，一邊看著水母水族牆喝咖啡、愜意的海洋主題軍艦咖啡廳也只有這邊才體驗得到了。

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照片來源：IG @yoganma
台南市安平區德陽艦｜全台唯一的軍艦博物館，門票優惠、必看亮點｜台南安平定情碼頭德陽艦園區
照片來源：IG @yoganma

常常來台南玩的朋友應該有很多人還沒有來過安平定情碼頭德陽艦園區，包含小編也是近期才赫然發現這裡呢！偷偷告訴大家，如果沒有要走上德陽艦的話入園是免費的喔！園區內有部分小吃攤販以及販售限定德陽艦商品的商店也是蠻好逛的，很建議將行程與安平古堡、安平老街、或是漁光島等排在一起來個半日遊，或是專程來一趟也是蠻值得的喔！

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