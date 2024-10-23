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林口聚餐首選「養心殿御膳精緻鍋物」，Google評論4.7分且多達4000則，特別推薦牛奶精力湯，是我心目中的第一名牛奶鍋，御膳麻辣湯也是我的愛，鴨血豆腐都很好吃，想吃大餐慶祝一定要來養心殿，龍蝦饗宴雙人套餐超澎湃，推薦加購活鮑魚99元，超划算喔！養心殿不只火鍋湯底用心，海鮮都非常新鮮，肉盤大份肉質又好，林口火鍋推薦👍

養心殿御膳精緻鍋物｜林口聚餐首選火鍋餐廳

養心殿林口店位於林口區文化一路上，就在佳林國中對面，店家貼心提供免費專屬停車場，可自行開車前往，遠遠就能看到，充滿人文風華與質感的大器門面設計，氣勢十足！

養心殿御膳精緻鍋物｜店內環境＆包廂空間

餐廳分為三層樓，有電梯超貼心，一樓以吧檯用餐空間為主，一人吃鍋也能很愜意，整體視覺設計以獨特東方美學貫穿於整個空間，透過柔和燈光與餐桌椅的高規格設計，打造出舒適且優雅的用餐環境。

二樓提供包廂及四人座位區，低調中透著細膩的奢華氛圍，提供半開放式包廂及具隱私性的多人獨立包廂，無論是商務聚會、親朋好友聚餐，都能享受專屬的用餐時光。

三樓是一個獨立的大包廂，可以容納16-20人，備有投影機和KTV，非常適合商務聚餐、小型尾牙、慶生包場，記得提前預訂喔！

養心殿御膳精緻鍋物｜龍蝦饗宴雙人套餐

餐點以套餐呈現，養心殿的套餐設計宛如西式套餐的起承轉合，所有套餐均包含有主餐、前菜、附餐、菜盤、甜點以及冰品，巧妙呈現風味上的變化，每次用餐都好滿足！

想吃龍蝦大餐，那就來到養心殿，龍蝦饗宴雙人套餐真的很澎湃，主餐包含整隻活龍蝦和兩種肉品～肉肉量爆表！

前菜三選一

前菜我推薦枸杞山藥細麵，以山藥刨成細絲，融合日式薄鹽醬油的甘醇以及枸杞的甜味，吃起來滑順又爽口，味道淡雅很清爽唷！

御膳麻辣湯

養心殿的湯底有昆布湯、茄紅美人湯、不老養生湯、御膳麻辣湯、牛奶精力湯，我個人的第一名是牛奶精力湯，第二名是御膳麻辣湯！

「御膳麻辣湯」以細火熬煉出很有厚度的湯頭，湯色艷紅、濃郁飽滿，用來涮肉超對味，而湯裡的鴨血跟豆腐非常軟嫩好吃，鴨血無腥味入口即化，豆腐吸飽湯汁一口咬下會爆漿！

牛奶精力湯

養心殿的「牛奶精力湯」是我吃過最最最好喝的牛奶鍋！非常濃郁好喝！撲鼻清新的奶香，入喉溫潤又滿足，煮海鮮、蔬菜，最能保留食材原本的鮮甜。

整隻活龍蝦

整隻龍蝦上桌！一上桌整個氣勢就不一樣了，使用活龍蝦而不是冷凍龍蝦，這個季節的龍蝦超級肥美、特別鮮甜，龍蝦咬起來肉質扎實、散發著海味，煮牛奶鍋很適合，鮮上加鮮超美味。

看看這美麗的螯，新鮮的龍蝦可以將殼輕鬆脫下，龍蝦肉好Ｑ彈，完全沒有腥味，煮完龍蝦的牛奶鍋會有龍蝦甜味，湯頭好鮮甜～

99元超大活鮑魚

這次用餐遇到中秋節活動活鮑魚只要99元，真的CP值超高，活鮑魚上桌竟然還在動，而且每一顆都跟我的手掌心差不多大，真的超級大顆！新鮮的鮑魚用牛奶鍋涮煮，是我吃過最鮮美的鮑魚，口感Ｑ彈又無腥味，一定要加點唷！超值得！

雙人套餐包含雞、豬、羊任選二，也可以加價雪花牛、頂級牛小排、松阪豬、香草培根豬，我推薦加價點牛肉，肉質非常好，口感很棒！

頂級牛小排

頂級雪花牛油花分布很美，帶有油花的牛肉吃起來較軟嫩，簡單地涮幾下，粉嫩的油花脂香四溢，每一口都能讓我感受到牛肉純粹的美味。

梅花豬肉

豬肉吃起來很彈牙，不需加價的肉品也是很好吃，完全不乾柴，入湯涮過鎖住鮮美，大大提升口感的層次，咬起來肉香飽滿、入口彈牙，讓人忍不住一片接一片。

澳洲小羊肩

不敢吃羊肉的我，也敢吃的澳洲小羊肩，養心殿的羊肉真的沒有腥味，涮過後，飽滿的湯韻與肉質達到平衡美味，入口鮮嫩味濃，但沒有一般羊肉的腥羶味，完美發揮小羊肩的魅力！

滑嫩鮮雞腿

滑嫩鮮雞腿好大一份，我一個人吃不完這一份，雞腿肉煮熟後很軟嫩不乾柴，煮牛奶鍋、麻辣鍋都很好吃！

必點！手工牛軋糖

手工牛軋糖是養心殿推薦必吃的隱藏美食，上桌時真的很像黑色的牛軋糖，其實牛軋糖鹹的不是甜的，而是使用墨魚汁與花枝漿結合製成，吃起來很Q彈，入口有花枝鮮甜，真的不容錯過！

新鮮野菜盤

每份套餐都包含一份野菜盤，主要以時蔬為主，火鍋料較少，蔬菜很新鮮。

養生竹炭飯

黑魯嚕的養生竹炭飯粒粒分明，松子和竹炭飯香氣十足。

兒童招待小飯糰

小朋友來用餐會招待小飯糰，很可愛的星星飯糰，海苔和白飯捏成的飯糰，小朋友很愛吃呢！

飯後甜點紫米粥＋冰淇淋

最後是飯後甜點上桌，甜點有紫米粥和紅豆牛奶冰淇淋，先喝一口軟糯的紫米粥再來一口冰淇淋，果然是滿分的ending，太完美了。

林口的朋友們，聚餐聚會千萬別錯過養心殿御膳精緻鍋物，包廂很適合慶生、家庭聚餐、尾牙聚會，大家記得提前預約唷！

養心殿御膳精緻鍋物｜最新優惠資訊

▪️加入官方LINE會員送「飲料一瓶」

▪️打卡評論送「麻油鴨肉丸或鮮蚵」

▪️生日禮送「草蝦＋小花枝 海鮮拼盤」

▪️御膳卷可免費兌換「無骨鮮雞腿或自然豬肉」

▪️每月推出不定時優惠唷💛



（優惠資訊請以店家公告為準）

壽星優惠用餐送「草蝦＋小花枝 海鮮拼盤」，養心殿好貼心，會有剝蝦殼的服務～可以優雅的吃蝦蝦。

現場打卡評論送「麻油鴨肉丸或鮮蚵」，鮮蚵真的超級大份，贈送的禮物一點都不馬乎，喜歡吃鮮蚵的朋友，一定要選鮮蚵喔！當然麻油鴨肉丸也很推薦，鴨肉玩很脆彈，吃起來還有麻油香氣，好好吃！

養心殿御膳精緻鍋物｜林口店 店家資訊