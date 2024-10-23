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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北市三重區新北/三重 有插座舒適空間咖啡廳 三重優質咖啡廳推薦！彩虹 &#127752;蜂蜜蛋糕超吸睛～【可集咖啡】cozy co

新北市三重區新北/三重 有插座舒適空間咖啡廳 三重優質咖啡廳推薦！彩虹 🌈蜂蜜蛋糕超吸睛～【可集咖啡】cozy co

♥只溶妮口不溶妮手♥ 人氣：13
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窩客好文

♥只溶妮口不溶妮手♥

發表篇數：133篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：

Cozy Coffee可集咖啡
phone02-28559525
place新北市三重區集英路19號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新北/三重 有插座舒適空間咖啡廳 三重優質咖啡廳推薦 彩虹 🌈蜂蜜蛋糕超吸睛～【可集咖啡】cozy coffee三重集英門市

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位於三重集英路的【可集咖啡】cozy coffee是新興咖啡品牌，

獨特而成功的咖啡加盟體系。

有這獨特的經營精神：「拋開外面的紛擾，到Cozy享受片刻悠閒，

試著讓心靈沉澱，幸福就是手上這杯咖啡，溫暖、簡單。」新北市三重區新北/三重 有插座舒適空間咖啡廳 三重優質咖啡廳推薦！彩虹 🌈蜂蜜蛋糕超吸睛～【可集咖啡】cozy co

 

【可集咖啡】cozy coffee店門口就有路邊停車格，幸運的話就能停到，

妮就很幸運剛好看到一格在店門口。新北市三重區新北/三重 有插座舒適空間咖啡廳 三重優質咖啡廳推薦！彩虹 🌈蜂蜜蛋糕超吸睛～【可集咖啡】cozy co

陽光新北市三重區新北/三重 有插座舒適空間咖啡廳 三重優質咖啡廳推薦！彩虹 🌈蜂蜜蛋糕超吸睛～【可集咖啡】cozy co透過大片玻璃灑進整個空間，窗明几淨，店內擺放了綠意盎然的植栽，

與木質桌椅的溫暖質感相得益彰，營造出自然清新的氛圍。新北市三重區新北/三重 有插座舒適空間咖啡廳 三重優質咖啡廳推薦！彩虹 🌈蜂蜜蛋糕超吸睛～【可集咖啡】cozy co

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除了提供明亮愉快的用餐環境外，餐點也精心製作，

每一道都展現出色彩與口感的完美結合，為午後時光增添更多的愉悅與滿足。

無論是獨自前來放鬆，或與好友共度美好時光，

這裡都是一個適合悠閒享受的好去處。

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有一、二樓的用餐空間，以大理石及藍色為基底，呈現出有質感又不失品味的裝潢。

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新北市三重區新北/三重 有插座舒適空間咖啡廳 三重優質咖啡廳推薦！彩虹 🌈蜂蜜蛋糕超吸睛～【可集咖啡】cozy co

從整體乾淨舒適的環境裝潢到器材的置入選用，

每一個環節都能感受到【可集咖啡】cozy coffee的專業與用心。

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奶酥厚片吐司$55
吐司烤ㄉㄜ剛剛好，香酥的外層，一口咬下是綿密厚實的口感，

香軟的厚片土司，均勻的抹上醬料，讓人忍不住的吃了一口又一口，

特別香甜的滋味，讓人念念不忘，這時候配上一杯香濃的紅茶拿鐵，實在是美妙至極～

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紅茶拿鐵$80
一端上桌，就聞得到這濃郁的香味，濃厚的奶香，令人著迷！

選用最優質的紅茶精萃出茶香，再加上醇厚的牛奶，兩者交織的滋味，

讓紅茶拿鐵富有層次，柔滑的順口感，來上一杯，保證心情愉悅！

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燻雞可頌$75

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醺雞可頌是一款口感豐富的店家招牌，外層的可頌經過烘烤，外酥內軟。

煙燻雞肉則為可頌增添了濃郁的煙燻風味，雞肉肉質鮮嫩，且略帶油脂，

使得每一口都滑順、香醇。搭配上新鮮蔬菜和特調醬料，

整體口感層次分明，鹹香可口，是一款完美的早午餐選擇。

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鮪魚玉米鬆餅$145

 

鬆餅外皮酥脆，咬下去時能感受到令人愉悅的酥脆感。

內部則是綿密柔軟的鬆餅體，帶有微微的濕潤感，

鮪魚玉米的鹹香味與鬆餅的柔軟相互融合，

蔬菜部分則增添了一絲清新的口感，平衡了整體的味道。

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可可綿花糖$95

上頭的綿花糖點綴很可愛～可可口感濃郁，甜度偏甜，

妮比較愛帶點苦甜的大人口感，這小朋友會很愛~

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彩虹🌈蜂蜜蛋糕$125

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彩虹蜂蜜蛋糕有很繽紛色彩，也是一道令人眼睛為之一亮的甜點！

口感濕潤，帶著蜂蜜香氣很迷人～

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德國起司布丁$115

外層酥脆的塔皮包裹著柔滑的起司布丁，令人垂涎欲滴～

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抹茶🍵波士頓$115

口感絲滑細膩，散發淡雅的抹茶香氣！新北市三重區新北/三重 有插座舒適空間咖啡廳 三重優質咖啡廳推薦！彩虹 🌈蜂蜜蛋糕超吸睛～【可集咖啡】cozy co

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用一杯好咖啡，品味生活裡的幸福當下，
偶爾停下腳步短暫喘息，會發現生活中的美好，
盡情享受悠然時刻，生活不單是遙遠的目標。

【可集咖啡】cozy coffee堅持選用頂級莊園咖啡生豆，
用態度實踐好咖啡的純萃。
用喝的時尚品味與享受質感生活。

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【可集咖啡】cozy coffee三重集英門市

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