2024.09.26

好日子韓酒館｜現代氛圍與傳統口味並存的韓式小酒館｜臺北東區韓式料理推薦

有高機率是因為自己太愛看韓劇，所以特別喜歡許多劇裡，主人公和好友、情人小聚時，最常出現的那些韓食小酒館。這樣的潛移默化，讓我覺得選擇吃韓食，就擁有一種和好友一起的溫馨陪伴感受。

因著好友推薦而認識到的好日子韓酒館，提供的料理很大程度地滿足了我的幻想：烤五花肉、韓式炒冬粉、醬蟹、炸醬麵、海鮮魚餅火鍋等，甚至是炸全雞！吃著這些食物，一邊喝著馬格利或燒啤，或是店裡融合臺日特色的康普茶燒酒。在臺北東區的微醺夜晚，便像是打上了韓劇般的暖黃燈光。

文：甩甩20240805

愛吃如我，不排斥各種形式的料理，也認為在不同的時刻，總會有最適合的料理形式，是足以催化心情與氣氛的。對我來說，韓式料理大概是在積累了一些壓力、想要藉著足夠鹹香或充滿辣勁的料理釋放時，最喜歡的選擇之一吧。

因為好友的推薦，才知道原來在東區巷弄裡，有這麼一家充滿自我風格的韓式餐酒館。入夜的轉角、暖黃的燈光，好日子韓酒館裝潢風格上，更像是西式的餐酒館，提供的料理則是道地的韓食風味，以及結合了臺韓文化的特色調酒。

轉角的小邊間，溫暖的小酒館

在東區明曜百貨後面的巷弄，位在競爭激烈的區域，這裡大多都是櫛次鱗比的建築；

而恰巧好日子韓酒館的建築，就在一排房子的最邊間，

白天時有著良好的採光，入夜之後，整體透出的暖黃燈光更加吸引人注意，忍不住想一探究竟。

好日子韓酒館內部裝潢上，有著惹眼的調酒吧檯，牆上也掛著很有現代感的畫作；

但我最喜歡的，大概是入門之後，右手邊的臥榻區設計吧，

保留了脫鞋席地而坐的傳統坐席，讓整個空間看起來更有韻味。

入門左手邊是木製大長桌和長板凳，同樣呈現出比較傳統的氛圍；

以中心的吧檯為分界，吧檯座位和整體空間後方則是比較現代的氛圍，

無論餐具擺設、桌椅的選擇、乃至於各種裝飾品，都更有西式餐酒館的影子。

最內部還有提供包廂空間，非常適合聚會。

想嚐鮮或試試傳統韓食滋味，這裡都能滿足！

雖然這次造訪和好友只有兩個人，但實在每一樣都令我們難以做出取捨，

心一橫想著：反正吃不完大不了就是打包！的心態，

最後點的這些，被店家提醒大概是三到四個人的份量啊ＸＤ

海鮮蔥餅／碳烤豬肉

先上桌的是海鮮蔥餅和碳烤豬肉。海鮮蔥餅和以前吃過較為「臺式」的海鮮煎餅不同，並不特別強調半煎炸的酥脆麵糊餅皮，而是更可以吃出海鮮蔥餅裡蔥段、魷魚、以及混著麵糊的煎雞蛋等食材的口感和香氣。

搭配附上的煎餅醬，鹹甜且微辣的滋味在一開始上桌，便舒適地將胃口打開。

碳烤豬肉是以料理好的方式上桌，豬肉油脂豐厚顯得口感軟嫩，刷上的醬料本身就已經很下飯。

底部鋪上的是淋上蘋果醋的蔥絲，一旁還有附上生菜，以及辣椒、蒜片和沾醬等，可以取一片生菜，將各部配料一起放上生菜葉上，做成菜包肉一口塞進嘴裡，滋味豐富又清爽。





韓式炒蔬菜粉絲／黑松露炸醬麵（牛肉）

如果吃韓式料理，自己私心看到有提供的話，一定會點的料理，肯定就是稱做「잡채」（Chapchae，雜菜）的韓式炒冬粉了吧！

據說在韓國更多時候是吃冷的，並且是以小皿承裝，做為小菜提供的；來到臺灣，因為飲食習慣不同，似乎更常被當作主食，一大盤的提供給客人。

不過特別愛吃韓式炒冬粉的我，卻覺得正中下懷（笑）

好日子韓酒館的韓式炒蔬菜粉絲並沒有讓我失望，裡頭切成絲的紅蘿蔔、洋蔥等蔬菜非常入味卻又不死鹹，帶著淡淡麻油香氣，且冬粉保持很好的彈牙口感，即便大盤整份吃也毫不負擔。

對韓式炸醬麵的印象，一直都是黑摸摸的，看起來似乎很重口味，但其實有著獨特的鹹香，口味大部分也比想像中清爽。不過呈現方式和調味上通常大同小異，不太會有什麼不同亮點的呈現方式。

這次吃到了好日子韓酒館的黑松露炸醬麵，倒是真的讓我感到相當有趣，在裡頭加入了松露醬，上頭放著生蛋黃，在攪拌的時候立刻能聞到撲鼻的松露香氣，這讓特別喜歡松露香氣的我，光是攪拌就已經一直在分泌唾液了。

因著蛋黃的關係，口感上也更加濃稠，整體吃起來香氣十足，是很有特色亮點的一道料理，個人很喜歡。

韓式生醃醬油蟹（兩隻）搭配海苔飯／老爸帶來的一隻炸雞

看著菜單在選擇當天的料理時，可能自己總是有點背骨性格吧，越是看見許多人推薦、或是菜單上掛上「店家推薦」的品項，好像自己就會下意識地不特地選擇它。於是先點了幾樣之後，想起推薦好日子韓酒館給我的好友的囑咐，還是乖乖地多選擇了幾樣「店家推薦」，其中，當然包括了「醬蟹」和整隻炸雞囉！

其實醬蟹本來是需要預訂的，不過因為好日子韓酒館的醬蟹非常受歡迎，有時候會多準備，抱著姑且一試的心態問問店家，幸運地還是讓我們吃到了！

這其實也是自己第一次吃醬蟹，本來擔心生的螃蟹口感會不會很奇妙，不過沒想到我自己是喜歡的！不太知道吃法，店家的服務人員也會很親切的替我們解說並且操作，主要是先把腳拆卸下來，身體部分的醃漬醬料和蟹膏，便可以將附上的海苔飯拌進去一起吃。

海苔飯帶著麻油香氣，拌進蟹膏和醃料之後，整體的鮮甜度被提至最高；且白米飯也煮得很好，米飯的澱粉甜感讓整體都顯得更誘人。

蟹腳的部分則可以用擠壓的方式將肉擠出來，有種類似果凍的質地，醃漬得相當入味，且也還是可以吃到蟹肉本身的鮮甜感，真的沒想到一吃便欲罷不能。

也難怪好友在推薦我的時候，特別囑咐如果可以，記得一定要吃吃看醬蟹，果然，很多美食還是要自己親自嚐過，才能知道箇中滋味啊。

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而另外一道「店家推薦」則是取名為「老爸帶來的一隻炸雞」，問了老闆這個取名的原由，聽起來是個有點溫馨的典故：韓國家庭的父親，會在發薪日的下班路上，買些料理回去「加菜」，最常被帶回家的，就是像這樣一整隻的炸雞，可以讓全家人大飽口福。

店內服務人員一樣會幫忙處理，不知道從何「下手」也沒關係，儘管等著吃就是了。

整隻炸雞沒有多餘的炸麵皮，而是可以吃得出原味的薄皮炸雞，服務人員替我們半隻用手剝的方式處理，另一半以剪刀分解，據說手剝是可以保留更多的肉汁，而剪刀是更加方便。不過無論如何，我都覺得炸得很不錯，且內裡雞肉的肉汁的確相當飽滿，吃起來很爽快。

一旁有附上胡椒和醃蘿蔔，吃多時更可以用來提提味蕾。

海鮮魚餅火鍋

本來想點的是好日子韓酒館更著名的、上頭放上整隻魷魚、非常吸睛的魷魚蛤蜊火鍋，不過自己更喜歡魚餅，於是便說服同行好友，一起點了這道海鮮魚餅火鍋。

但這真的是很棒的決定，我們兩個當天最喜歡的，應該就是這道火鍋了吧！

一串串的魚餅、年糕、滿滿地蔬菜、蘿蔔、蒟蒻，和裡頭的蝦、蛤蜊、魷魚等海鮮，除了用料豐富之外，讓我們頻頻稱讚的，肯定是湯頭了，釋放出了非常飽滿地海鮮甜感，在吃這些料之前，忍不住一直舀著湯喝，還要求加湯了兩次（笑）

據其他到訪過的朋友表示，魷魚蛤蜊火鍋也是如此鮮甜，可見來到這，真的不能錯過火鍋料理啊！

康普茶燒酒嗨棒

當然，來到酒館怎麼可以不喝酒搭餐呢？而在好日子韓酒館，除了常見的韓國啤酒、燒酒、馬格利酒之外，也有一些特別的自家調酒，這天我們嚐試了康普茶燒酒嗨棒。

主要是以臺灣茶葉製作的康普茶，加上韓國的燒酒，有種融合兩地文化的感覺。加上康普茶之後，燒酒原本較刺激的氣息變得溫和，更多的是茶酒的香氣及順口感，且帶有些甜感，即便是不太敢喝燒酒的人，應該也都能很好地接受。

※ 未成年請勿飲酒。開車不喝酒，飲酒請勿駕駛任何交通工具 ※

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現在自己已經越來越少邊滑著社交軟體，邊尋找新餐廳的習慣，大多都是好友們知道我仍然愛吃，主動推薦給我一些覺得不錯的店，這次因著朋友介紹而認識到的好日子韓酒館，就這麼被我收進了口袋名單。

我很喜歡這裡的氣氛，也喜歡那些保留著傳統風味，卻多加進了一勺創意的韓式料理，或許要趕快再找時間約上三五好友，再將這次沒能吃到的，菜單上的其他料理也都試試才行！

好日子韓酒館

地址：臺北市大安區敦化南路一段 233 巷 59 號 1 樓

電話：02 – 2771 – 8119

營業時間：17:30 – 22:00

週日加開 12:00 – 16:00，週二公休

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