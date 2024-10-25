不曉得大家還記不記得，去年分享過「阿倫手工蛋糕」超值又浮誇的草莓手工蛋糕？

沒想到反應太熱烈了，讓大家誤以為他們只有賣水果蛋糕 XD

其實他們本業還有超佛心價的生乳蛋糕系列！

阿倫手工蛋糕於2016年創立，堅持使用天然、扎實的食材，製作許多麵包、糕點，吃得到真材實料的好滋味

這次小米回訪特別品嚐他們人氣很高的生乳捲，原味20公分長才賣280元，雖然沒有鄉民的30公分，但用上高級材料製作，這個算超級平民價

某品牌的生乳捲12公分就要300多元了~

內餡加入瑞穗牧場純生乳製成的動物性鮮奶油，爆漿的內餡讓我們吃得非常滿足

當然水果蛋糕一樣超級好吃！

快跟著小米一起去看看吧。

購買5條生乳捲就可以免運宅配寄到家喔！

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👉閱讀很方便

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👉阿倫手工蛋糕位置

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阿倫手工蛋糕位於桃園市泰昌三街與宏昌五街交叉口。

👉阿倫手工蛋糕環境介紹

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店家於2016年創立，堅持使用天然、扎實的食材，製作許多麵包、糕點，吃得到真材實料的好滋味~

英國藍的蛋糕外盒非常有質感

去年深受大家歡迎的草莓蛋糕，12吋只要1599元！

從外面到內餡夾層應該使用了有上百顆的草莓 ＼

是不是超佛心?

內餡有新鮮草莓、手工製作的布丁及鮮奶油，鮮奶油滑順且甜而不膩，搭配酸酸甜甜的草莓，有初戀的滋味

蛋糕體口感綿密，帶有淡淡蜂蜜香，加上軟Q的布丁，一口咬下有多層次的享受~

👉阿倫手工蛋糕用餐心得分享

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他們人氣很高的生乳捲不只價格平實，內餡加入瑞穗牧場純生乳製成的動物性鮮奶油，讓人一吃難忘

老闆最新推出的水果蛋糕非常有特色！快一起看下去吧~

生乳捲有原味、草莓鹽之花、巧克力等口味，而且比市面上的生乳捲來的粗又長

（謎之聲: 小米你說的有點怪怪的….)

黑金輕奢的紙盒很有質感

紙盒內還特別製作一層保冷劑層面，刀子也放置在此處

只要購買5條生乳捲就可以免運宅配寄到家喔！

冷凍的生乳捲吃起來內餡像是冰淇淋的口感，蛋糕體口感也不會硬

冷藏解凍後，內餡吃起來有爆漿的口感，蛋糕體會變的更綿密喔~

全台獨家茶粉生乳捲(280元)，內餡使用祈門紅茶與錫蘭紅茶兩種茶葉，加入柑橘類的水果香氣調製成的格雷伯爵茶粉，搭配瑞穗牧場純生乳製成的動物性鮮奶油

壓下去爆漿的畫面是不是很邪惡？

內餡可以吃得到不同茶香層次的鮮奶油，而且減醣配方，不會太甜膩~

配上綿密的蛋糕體，喜歡茶味的朋友絕對不容錯過，解凍後一口咬下真的有爆漿的口感

巧克力生乳捲(280元)蛋糕體中加入有巧克力界愛馬仕之稱的法芙娜可可粉，有濃郁可可香氣

內餡也不簡單，以法國進口Weiss巧克力為主，結合法國進口愛樂薇動物性鮮奶油，香濃細緻的口感，大小朋友都會很喜歡~

使用如此高級的食材才賣280元，外面至少都要350元以上了！

老闆用料不手軟，滿滿的鮮奶油內餡，每一口都有爆漿的口感！ (謎之聲:別再要小彤口爆了)

好啦~別亂說，生乳捲好棒

草莓控最愛的草莓鹽之花生乳卷(280元)，不只價格平實，而且真的好好吃

喜歡冰淇淋口感的朋友，可以從冷凍拿出來後直接吃。

內餡特別選用法國Guerande頂級海鹽，此款海鹽每50平方公尺的鹽田結晶不到500公克，且以手工採收極其珍貴~

搭配上比利時進口果粒含量90%的草莓果粒餡調製而成

內餡有濃郁又酸甜草莓果香和淡淡鹽香，還吃得到果肉纖維口感，很真材實料

滑順的口感就像是奶蓋，小米一口氣吃了兩片都不膩 XD

而且一條才280元，真的超便宜的！

最後是小彤最愛的原味生乳捲(260元)，長度足足有20公分，不是短短的12公分喔

內餡選用瑞穗牧場純生乳製成的動物性鮮奶油，有濃郁的奶香，口感滑順不甜膩~

加上綿密的蛋糕體，給小朋友吃健康又美味

下午泡茶搭配生乳捲一起吃，就能享受貴婦級的下午茶喔！

這個讓我們真的很驚豔蜂巢蛋糕(550元)，小米開玩笑說好像牛肚喔 XD

被小彤打～～說是蜂巢啦

一開始小米還以為蜂巢是巧克力做的，沒想到是布丁耶！

布丁一般都是在蛋糕內餡裡，第一次看到布丁在蛋糕外，而且造型就像牛肚，打錯了…..是蜂巢啦

而且8吋才賣550元，有綜合水果、芋頭和單一水果三種口味可以選擇。

不管生乳捲和蛋糕都用料實在且價格平實，小米好羨慕桃園地區的朋友能吃到這麼便宜又好吃的蛋糕

綜合水果內餡有火龍果、草莓、奇異果，以當季水果為主，搭配減醣鮮奶油和滑溜布丁，是非常完美的搭配

滿滿的水果內餡讓愛吃水果的朋友很滿足，難怪之前小米分享完後，大家誤以為他們只有賣水果蛋糕 XD

草莓卡士達布丁蛋糕(6吋799元、8吋999元、10吋1299元、12吋1599元)，我們選的是6吋。

從外到內都有草莓，如果是其他蛋糕店應該要1000元以上了吧！老闆真的超佛心的

蛋糕上還有金黃色的糖珠裝飾，用這個蛋糕幫另外一半慶生，另外一半會超愛你的喔！

三層蛋糕體搭配布丁、草莓和卡士達內餡，特別是那個草莓卡士達內餡真的香濃順滑，有滿滿草莓果香和布丁滑順口感，甜而不膩~

從外到內都吃得到滿滿草莓，吃完心情非常好

麝香葡萄蛋糕(6吋999元、8吋1299元、10吋1599元、12吋1999元)，這是6吋的。

日本長野麝香葡萄大家應該都知道要價不菲，麝香葡萄光是一房價格就破千元了

蛋糕足足有三層，上頭還有金箔點綴，6吋只要999元，真的太誇張了，老闆有賺錢嗎?

蛋糕、鮮奶油和麝香葡萄層層堆疊很吸睛

無籽的麝香葡萄脆甜又多汁，加上甜而不膩的鮮奶油和綿密蛋糕體，買來幫最重要的人慶生非常適合~

以上是我們的心得分享，只要吃過阿倫手工蛋糕的生乳捲或水果蛋糕，都知道老闆價格超佛心的，食材高級、用料大方，重點是價格平實

如果不住在桃園的朋友，想要吃生乳捲可以宅配到府，水果蛋糕就只能到店面取啦！

喜歡吃甜點的朋友推薦給你們~

👉阿倫手工蛋糕營業時間地址

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🌟店家資訊：阿倫手工蛋糕

🏠地址：桃園市桃園區宏昌五街7號

☎電話：03 228 9036

⏰營業時間：10:00–18:30 (週日公休)

粉絲團：阿倫手工蛋糕

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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