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桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

踢小米 人氣：22
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踢小米

發表篇數：1328篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：

阿倫手工蛋糕
place桃園市桃園區宏昌五街7號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

不曉得大家還記不記得，去年分享過「阿倫手工蛋糕」超值又浮誇的草莓手工蛋糕？

沒想到反應太熱烈了，讓大家誤以為他們只有賣水果蛋糕 XD

其實他們本業還有超佛心價的生乳蛋糕系列！

阿倫手工蛋糕於2016年創立，堅持使用天然、扎實的食材，製作許多麵包、糕點，吃得到真材實料的好滋味 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

這次小米回訪特別品嚐他們人氣很高的生乳捲，原味20公分長才賣280元，雖然沒有鄉民的30公分，但用上高級材料製作，這個算超級平民價 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

某品牌的生乳捲12公分就要300多元了~

內餡加入瑞穗牧場純生乳製成的動物性鮮奶油，爆漿的內餡讓我們吃得非常滿足 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

當然水果蛋糕一樣超級好吃！

快跟著小米一起去看看吧。

購買5條生乳捲就可以免運宅配寄到家喔！

 

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合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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👉阿倫手工蛋糕位置

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阿倫手工蛋糕位於桃園市泰昌三街與宏昌五街交叉口。

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

 

👉阿倫手工蛋糕環境介紹

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店家於2016年創立，堅持使用天然、扎實的食材，製作許多麵包、糕點，吃得到真材實料的好滋味~

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

英國藍的蛋糕外盒非常有質感 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

去年深受大家歡迎的草莓蛋糕，12吋只要1599元！

從外面到內餡夾層應該使用了有上百顆的草莓 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

是不是超佛心?

 

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

內餡有新鮮草莓、手工製作的布丁及鮮奶油，鮮奶油滑順且甜而不膩，搭配酸酸甜甜的草莓，有初戀的滋味 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

蛋糕體口感綿密，帶有淡淡蜂蜜香，加上軟Q的布丁，一口咬下有多層次的享受~

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

 

👉阿倫手工蛋糕用餐心得分享

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他們人氣很高的生乳捲不只價格平實，內餡加入瑞穗牧場純生乳製成的動物性鮮奶油，讓人一吃難忘 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

老闆最新推出的水果蛋糕非常有特色！快一起看下去吧~

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

生乳捲有原味、草莓鹽之花、巧克力等口味，而且比市面上的生乳捲來的粗又長 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

（謎之聲: 小米你說的有點怪怪的….)

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

黑金輕奢的紙盒很有質感 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

紙盒內還特別製作一層保冷劑層面，刀子也放置在此處 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

只要購買5條生乳捲就可以免運宅配寄到家喔！

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冷凍的生乳捲吃起來內餡像是冰淇淋的口感，蛋糕體口感也不會硬 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

冷藏解凍後，內餡吃起來有爆漿的口感，蛋糕體會變的更綿密喔~

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

全台獨家茶粉生乳捲(280元)，內餡使用祈門紅茶與錫蘭紅茶兩種茶葉，加入柑橘類的水果香氣調製成的格雷伯爵茶粉，搭配瑞穗牧場純生乳製成的動物性鮮奶油 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

壓下去爆漿的畫面是不是很邪惡？

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

內餡可以吃得到不同茶香層次的鮮奶油，而且減醣配方，不會太甜膩~

配上綿密的蛋糕體，喜歡茶味的朋友絕對不容錯過，解凍後一口咬下真的有爆漿的口感 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

巧克力生乳捲(280元)蛋糕體中加入有巧克力界愛馬仕之稱的法芙娜可可粉，有濃郁可可香氣 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

內餡也不簡單，以法國進口Weiss巧克力為主，結合法國進口愛樂薇動物性鮮奶油，香濃細緻的口感，大小朋友都會很喜歡~

使用如此高級的食材才賣280元，外面至少都要350元以上了！

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

老闆用料不手軟，滿滿的鮮奶油內餡，每一口都有爆漿的口感！ (謎之聲:別再要小彤口爆了)

好啦~別亂說，生乳捲好棒 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

草莓控最愛的草莓鹽之花生乳卷(280元)，不只價格平實，而且真的好好吃 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

喜歡冰淇淋口感的朋友，可以從冷凍拿出來後直接吃。

內餡特別選用法國Guerande頂級海鹽，此款海鹽每50平方公尺的鹽田結晶不到500公克，且以手工採收極其珍貴~

搭配上比利時進口果粒含量90%的草莓果粒餡調製而成 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

內餡有濃郁又酸甜草莓果香和淡淡鹽香，還吃得到果肉纖維口感，很真材實料 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

滑順的口感就像是奶蓋，小米一口氣吃了兩片都不膩 XD

而且一條才280元，真的超便宜的！

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

最後是小彤最愛的原味生乳捲(260元)，長度足足有20公分，不是短短的12公分喔 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

內餡選用瑞穗牧場純生乳製成的動物性鮮奶油，有濃郁的奶香，口感滑順不甜膩~

加上綿密的蛋糕體，給小朋友吃健康又美味 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

下午泡茶搭配生乳捲一起吃，就能享受貴婦級的下午茶喔！

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

這個讓我們真的很驚豔蜂巢蛋糕(550元)，小米開玩笑說好像牛肚喔 XD

被小彤打～～說是蜂巢啦 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

一開始小米還以為蜂巢是巧克力做的，沒想到是布丁耶！

布丁一般都是在蛋糕內餡裡，第一次看到布丁在蛋糕外，而且造型就像牛肚，打錯了…..是蜂巢啦 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

而且8吋才賣550元，有綜合水果、芋頭和單一水果三種口味可以選擇。

不管生乳捲和蛋糕都用料實在且價格平實，小米好羨慕桃園地區的朋友能吃到這麼便宜又好吃的蛋糕 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

綜合水果內餡有火龍果、草莓、奇異果，以當季水果為主，搭配減醣鮮奶油和滑溜布丁，是非常完美的搭配 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

滿滿的水果內餡讓愛吃水果的朋友很滿足，難怪之前小米分享完後，大家誤以為他們只有賣水果蛋糕 XD

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

草莓卡士達布丁蛋糕(6吋799元、8吋999元、10吋1299元、12吋1599元)，我們選的是6吋。

從外到內都有草莓，如果是其他蛋糕店應該要1000元以上了吧！老闆真的超佛心的 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

蛋糕上還有金黃色的糖珠裝飾，用這個蛋糕幫另外一半慶生，另外一半會超愛你的喔！

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桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

三層蛋糕體搭配布丁、草莓和卡士達內餡，特別是那個草莓卡士達內餡真的香濃順滑，有滿滿草莓果香和布丁滑順口感，甜而不膩~

從外到內都吃得到滿滿草莓，吃完心情非常好 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

麝香葡萄蛋糕(6吋999元、8吋1299元、10吋1599元、12吋1999元)，這是6吋的。

日本長野麝香葡萄大家應該都知道要價不菲，麝香葡萄光是一房價格就破千元了 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

蛋糕足足有三層，上頭還有金箔點綴，6吋只要999元，真的太誇張了，老闆有賺錢嗎?

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

蛋糕、鮮奶油和麝香葡萄層層堆疊很吸睛 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

無籽的麝香葡萄脆甜又多汁，加上甜而不膩的鮮奶油和綿密蛋糕體，買來幫最重要的人慶生非常適合~

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

以上是我們的心得分享，只要吃過阿倫手工蛋糕的生乳捲或水果蛋糕，都知道老闆價格超佛心的，食材高級、用料大方，重點是價格平實 桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

如果不住在桃園的朋友，想要吃生乳捲可以宅配到府，水果蛋糕就只能到店面取啦！

喜歡吃甜點的朋友推薦給你們~

桃園市桃園區全台最佛心價的生乳捲和水果蛋糕店！ 20公分原味爆漿生乳捲只要260元！ 牛肚蛋糕你們看過了嗎？

 

👉阿倫手工蛋糕營業時間地址

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🌟店家資訊：阿倫手工蛋糕
🏠地址：桃園市桃園區宏昌五街7號
☎電話：03 228 9036
⏰營業時間：10:00–18:30 (週日公休)
粉絲團：阿倫手工蛋糕
➡️現金交易/無收取服務費

購買5條生乳捲就可以免運宅配寄到家喔！

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

 

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