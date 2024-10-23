位於台南市安南區土城的正統鹿耳門聖母廟，是台灣知名的媽祖廟之一，以主祀天上聖母（媽祖）而聞名

這座廟宇是當地重要的公廟，不僅在宗教信仰上有著深厚的影響力

其壯麗的建築風格更讓它擁有「台版紫禁城」的美譽，吸引了無數遊客與信眾前來朝拜與觀光

正統鹿耳門聖母廟

電話：06 257 7547

地址：台南市安南區城安路160號

開放時間：05:00~21:00

一進入正統鹿耳門聖母廟，映入眼簾的便是兩尊氣勢磅礴的神將——順風耳與千里眼

這兩尊神將高大威猛，分立於廟宇入口兩側，象徵著媽祖的左右護法，守護著聖母廟的莊嚴神聖

順風耳與千里眼不僅是神話中的傳說人物，也是信仰中重要的象徵

順風耳能聽盡世間所有的聲音，而千里眼則能看到千里之外的情況

這兩尊神將的存在，代表著媽祖能察覺信徒的需求與祈求，無論多遠都能伸出援手

當你站在他們面前，感受到他們的龐大身軀和威風凜凜的姿態，無疑會被震撼到

這種強烈的視覺衝擊和神聖的氛圍，使得每位踏入廟宇的遊客都感到肅然起敬，仿佛進入了神靈庇佑的領域

這裡的神將雕塑精細，不僅展示了工匠們的技藝，也成為廟宇不可或缺的特色，吸引著無數遊客與信徒前來參拜與欣賞

七星平安橋以七顆象徵幸運與庇佑的星辰命名，代表著在媽祖的守護下，人生之路會如星辰指引般平穩順暢

走過橋的過程中，彷彿自然的力量在耳邊低語，讓人感受到內心的平靜與踏實

來到台南正統鹿耳門聖母廟，第一眼就會被這座廟宇的雄偉建築所震撼

廟宇的結構氣勢磅礴，充滿了古典中國宮廷建築的風格，讓人不禁聯想到皇家宮殿

難怪這座廟宇常被譽為「台版紫禁城」，走進廟中，真的會有一種一秒穿越到紫禁城的感覺

廟宇的殿堂高大宏偉，雕樑畫棟、琉璃瓦頂都展現了台灣傳統廟宇的精美工藝與細膩技術

無論是色彩鮮豔的壁畫還是栩栩如生的雕塑，都讓人感受到這裡的莊嚴與神聖

在莊嚴宏偉的正統鹿耳門聖母廟裡，除了氣勢十足的建築和神像

還有兩個意外的亮點讓人眼睛一亮，那就是超可愛的聖母和孫悟空公仔

這兩尊可愛的公仔造型打破了傳統廟宇給人的嚴肅印象，讓廟宇增添了一絲俏皮與親和感

最新落成的月老殿是專門為祈求姻緣、幸福家庭而設計，殿內裝飾以溫馨浪漫為主，象徵著美好的愛情和永恆的承諾

殿內供奉的月老神像栩栩如生，吸引了眾多信徒來此祈求良緣、穩定婚姻或維護感情的長久

走進正統鹿耳門聖母廟的月老殿，最讓人驚豔的，莫過於那一整面閃耀的雷射光雕姻緣燈

這個設計實在是太特別了，整個空間被五彩繽紛的光芒所點亮

彷彿置身於浪漫的光之殿堂，讓人瞬間感受到與眾不同的魅力

大大的LOVE造景也是超好拍的

月老殿內設有祈願卡，情侶可以將祈願卡掛在祈願牆上，象徵情感的永固與幸福的守護

單身者則可求取月老簽詩，尋找愛情的指引

這裡不僅是一個祈求愛情的地方，還是情侶們拍攝浪漫合照、留下美好回憶的最佳場景

如果你有充裕的時間，別忘了順道逛逛廟旁的碑村園區

這個園區緊鄰正統鹿耳門聖母廟，不僅是個適合散步放鬆的好地方，還富有歷史與文化意義

碑村園區內的石碑記載著台灣歷史發展的重要事件與名人事蹟

讓人能夠在這裡一邊感受大自然的寧靜，一邊了解當地的文化背景

園區的景觀設計充滿了古典氛圍，步道兩旁綠意盎然，走在其中彷彿進入了一個時光交錯的空間，能讓人放鬆身心

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