店家資訊:

馥小玉私廚料理(原飄香經典)

盒餐。年菜

地址: 新北市中和區新生街179號

電話: 02-2926-7033

營業時間: 11:00am~13:45pm；17:00pm~20:00pm

FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566895271671

中和排隊美食便當~ "馥小玉" ，原是中和著名排隊便當店"飄香經典"，現在品牌升級為"馥小玉私廚料理"，以嶄新的新面貌與大家見面

店家只販售四種便當，滷排骨、椒麻雞腿排、滷炸雞腿、燉牛筋，傳承數十載的經驗，將烹調排骨、雞腿、滷控肉、蹄膀等廚藝，呈現完美的經典美味

同時，在嚴選食材上相當用心，特別選用知名豬肉大廠嘉一香、雞肉則是鳴峰生鮮的肉品，絕不採用冷凍肉，米飯更是選用花東縱貫好米"關山米"

價位平價，比手掌還大的排骨及雞腿，簡直是大份量，並且又超高CP值，這麼優質的便當店，大家可要馬上衝了^^

原文網址: 【中和美食】『馥小玉(原飄香經典)』平價排隊便當/大份量、高CP值/嚴選國產溫體肉品/傳承數十載的經典美味/滷排骨、椒麻雞腿排、滷炸雞腿、滷牛筋

"馥小玉"，鄰近中和遠東世紀廣場，步行而來約八分鐘，或是搭乘捷運至中原站，約15分鐘路程

店家每到用餐時段都是滿滿的人潮，多是外帶顧客居多，生意真的很好

馥小玉私廚料理

品牌故事

堅持給顧客更優質及健康安全的飲食，仍然持續不間斷的改良。嚴選優質食材、注重環境衛生，並導入系統化SOP流程，確保所有商品及服務質量的一致性，更對清潔和衛生有嚴格的規定，這是馥小玉對品牌的堅持。

品牌再升級 「馥小玉私廚料理」 ，秉持著 生活態度、專業精神、品味人生。美食是什麼? 是一種記憶、一種感覺，也許是初戀那支微酸甜的冰棒、抑或是是父母送來的雞腿便當， 期待馥小玉的料理也能成為您心裡那份最怦然心動的記憶。

付費可使用街口支付

內用位置多是四人座位，我看很多父母下班後帶小朋友來用餐，環境寬敞舒適，用餐心情也相當愉快

一旁有餐具可自取，醬料也有辣椒醬，還有酒精可隨時消毒

每日湯品都不同，今天是菜頭湯，如果外帶便當，也有紙碗可以盛裝

如果內用，需將餐具放置回收區，還要分類喔

店內只販售四種便當(滷排骨、椒麻雞腿排、滷炸雞腿、滷牛筋)，如果想吃多一點，也可以單點變成雙拼喔

滷排骨、滷炸雞腿，可以先告知服務員，幫忙切分一下，這樣食用也比較好入口喔

今天我們一家人都是內用，所以一口氣點了四種口味，每一種都可以品嚐到

椒麻雞腿排 盒餐 $135 單點 $95

店家特別選用國產溫體生鮮去骨雞腿，使用純蔬果汁醃漬，再進行舒肥的方法，所以肉質特別柔嫩多汁

之後再進行酥炸，炸製外層酥脆飄香，內層的腿排相當軟嫩又鮮美，滿滿的肉汁，實在太過癮了

最後淋上以新鮮檸檬汁、橙汁與魚露汁調和的醬汁，所以口感酸中帶點甜味，相當清爽又增添美味

太喜愛的軟嫩的肉質了，溫體雞加上舒肥製作方式，肉質的嫩度簡直破錶

尤其外層酥脆的麵衣，相當美味又焦脆，肉質更是厚實，這品質絕對給滿分

椒麻雞腿排，搭配青菜及溏心蛋，有肉類又有蔬菜，健康營養全包括，讓大家元氣滿滿

滷排骨 盒餐 $110 單點 $70

店家嚴格挑選食材，使用檢驗合格的肉商，選用知名豬肉大廠嘉一香的溫體肉品，所以口感特別軟嫩好吃

滷排骨先經過慢火細燉，讓肉品完全吸收了秘製老滷汁的精華，所以滋味特別鹹香又鮮美多層次

外層呈現油亮的色澤，香氣四溢，實在讓人食指大動

每一塊滷排骨，呈現鮮美又軟嫩的口感，帶有滷製香氣的滋味，相當令人回味無窮

鮮美的肉品品質相當優異，鮮嫩的每一口都好滿足

滷排骨份量十足，簡直佔了便當的2/3，實在是飽足又滿意

拿手來一比，滷排骨簡直比手掌還大，實在份量十足，搭配配菜，一天的健康營養全都有了

滷炸雞腿 盒餐 $120 單點 $80

滷炸雞腿(內含豬肉成份)

店家特別選用國產溫體生鮮雞腿，雞肉是鳴峰生鮮，絕不使用冷凍肉，所以口感絕對鮮嫩美味

堅持當日滷當日賣，絕對不隔夜，所以肉質都相當新鮮好吃

使用秘製老滷滷製，內含豐富胺基酸肉香味，以小火慢燉，等待肉香慢慢滲入雞肉肉質裡

等待肉香入味至雞腿後，再略微油炸，並且堅持不沾粉，將滷製的外皮香氣完整提昇，呈現多層次的美味

老闆說滷炸雞腿，美味關鍵在於老滷，所以如果老滷汁不足時，就無法滷製排骨及雞腿，如果當天販售完，就無法供應囉

所以想吃就要趁早去排隊啊^^

滷炸雞腿是先滷後炸，所以口感相當豐富，外層飄香美味，內層肉質相當軟嫩多汁，口感簡直一級棒

炸雞腿份量也是十足，大大的手槍腿，實在很滿足，記得想吃要趁早喔

燉牛筋 盒餐 $150 單點 $110

我很喜歡他的燉牛筋，滷製相當入味鹹香，口感Q彈滑嫩又帶有一點Q勁，滿滿的膠原蛋白，滋味簡直令人著迷

份量也十足，完整的牛筋，一點都不馬虎，可以品嚐一整條牛筋，簡直相當滿足

配菜每天都是三樣，每日菜色都不同，大家可以期待一下

涼拌海帶根，口感爽口清新；炒油菜，清新美味；溏心蛋，醬香可口

滷筍絲，鹹香入味；炒高麗菜，裡面有拌炒蝦皮，甜香好吃，老闆說小朋友相當喜愛

同時米飯是選用花東縱貫好米、關山米，所以口感香Q好食

無限供應的湯品是紫菜湯，相當清甜好喝

"馥小玉"，原是中和排隊便當店"飄香經典"，現在品牌升級為"馥小玉私廚料理"

平價便當店首選，便當大份量又高CP值，同時嚴選新鮮食材，傳承傳統的好手藝，呈現經典的美味

品質優良又平價消費，過年也有推出新年年菜滷蹄膀喔!!!覺得不錯，推薦給大家囉^^

即日起~2024/10/31

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