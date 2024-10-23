最近想吃日式料理，就來吃這家吃飯吧!日式家庭餐館。

這家生意很好，訂位11點半多，到餐館發現已經客滿了。

扣掉我們這一桌訂位的，還剩下一桌2人位子的。

日式烏龍湯麵170元。

這個是我自己要吃的，結果小孩看到是麵就說要吃。

裡面有一個東港花枝牛蒡炸，不知道烏龍麵裡面有一個，又另外點了一盤。

日式的烏龍湯麵吃起來真的口感不同，很好吃。

糖心蛋超級無敵好吃。

雞肉唐揚咖哩飯270元。

這份料理一上桌，目光立刻被小海豚飯吸走了。

老公和小孩一起分吃。

弟弟今天胃口不佳，只吃小海豚尾巴、一塊唐揚雞、一份小甜點。

日式親子丼飯240元。

這份要點給小孩的午餐，小孩都選別的餐點了，就是媽媽的了。

飯看起來不多，吃起來也不多，好在我還有點別的小吃。

日式炸蝦100元。

只有兩尾，一尾就吃掉50元了。

好貴喔!!不過好好吃喔!

東港花枝牛蒡炸85元。

老公點的，吃到後面他吃不下了，他說原本覺得吃不飽，結果小孩吃不下的幫忙吃一吃，吃撐了。

餐點不錯，滿好吃的，就是份量有點少，需要加點一些小食。

下次來吃想嘗試吃一下別的，今天吃下來，日式的感覺還好，大概跟我點的餐點也有關吧!

也許我覺得日式就是要吃生魚片吧!!!!