最近想吃日式料理，就來吃這家吃飯吧!日式家庭餐館。
這家生意很好，訂位11點半多，到餐館發現已經客滿了。
扣掉我們這一桌訂位的，還剩下一桌2人位子的。
日式烏龍湯麵170元。
這個是我自己要吃的，結果小孩看到是麵就說要吃。
裡面有一個東港花枝牛蒡炸，不知道烏龍麵裡面有一個，又另外點了一盤。
日式的烏龍湯麵吃起來真的口感不同，很好吃。
糖心蛋超級無敵好吃。
雞肉唐揚咖哩飯270元。
這份料理一上桌，目光立刻被小海豚飯吸走了。
老公和小孩一起分吃。
弟弟今天胃口不佳，只吃小海豚尾巴、一塊唐揚雞、一份小甜點。
日式親子丼飯240元。
這份要點給小孩的午餐，小孩都選別的餐點了，就是媽媽的了。
飯看起來不多，吃起來也不多，好在我還有點別的小吃。
日式炸蝦100元。
只有兩尾，一尾就吃掉50元了。
好貴喔!!不過好好吃喔!
東港花枝牛蒡炸85元。
老公點的，吃到後面他吃不下了，他說原本覺得吃不飽，結果小孩吃不下的幫忙吃一吃，吃撐了。
餐點不錯，滿好吃的，就是份量有點少，需要加點一些小食。
下次來吃想嘗試吃一下別的，今天吃下來，日式的感覺還好，大概跟我點的餐點也有關吧!
也許我覺得日式就是要吃生魚片吧!!!!
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