台南火車站／新光三越附近飯店，漫旅今回.

近衛民街內設計飯店，鬧中取靜，住宿環境很安心.

沉穩靜謐的旋轉樓梯及閣樓書牆，攝影大片超好拍.

時尚現代風格的家庭四人房，每個角落都很有質感.

飯店一樓網美質感咖啡廳，放鬆自在，咖啡香超放鬆.

就在百貨文創逛街精華區域，交通方便，人氣住宿點.

台南飯店「漫旅今回」火車站／衛民街／北門商圈逛街鬧區.鬧中取靜英倫設計.巷弄內網美氛圍咖啡廳

漫旅今回│飯店外觀

漫旅今回位於中西區衛民街巷弄內設計感飯店.

衛民街有多間服飾文創小店，輕鬆散步就抵達.

騎機車來，飯店旁邊有專屬空地可以停放.

汽車則要尋找周邊收費停車場，無特約停車場.

飯店外面有種植綠樹，結合黑框門面，增添綠意美感.

整棟飯店隱藏在巷弄內，旁邊都是住宅區域.

夜晚時分，非常寧靜，巷子小只有機車可進.

很有設計質感的鵝黃底色飯店招牌！

很多細節佈置值得品味.

退房後，白天的飯店外觀也很美！

充滿早晨朝氣的日子，好適合旅遊去.

愛拍照的女孩，可在飯店內外拍下許多美美打卡照.

以綠色植物為背景，拍下美美到此一遊美照！

漫旅今回│飯店大廳

飯店大廳以深黑色系為裝潢風格.

右邊是接待櫃台，飯店服務時間到晚上六點半.

左邊有自助機檯，２４小時自助辦理入住.

充滿神祕感的旋轉樓梯，通往閣樓，可自由出入.

自助機檯可以２４小時辦理入住、退房.

記得攜帶身分證件，需要掃描登記.

飯店採用上山採藥的洗沐產品.

有喜歡都能向飯店櫃檯購買！

再往後走，就是今回咖啡.

不趕時間，就來喝杯醇厚咖啡香！

環境打造得夢幻唯美，也能拍下美照.

好喜歡毛絨藍色的沙發布料.

坐下去很有彈性又柔軟.

有抱枕可以躺，坐著都快睡著，太舒服.

夜晚走上旋轉樓梯，暖黃光線交織灑落.

配上黑色樓梯及黑白地磚，充滿時尚摩登感.

挑高二層樓的閣樓空間，以線條般的燈泡投射光芒.

因為服務人員已經下班，所以燈光就關掉囉！

不然這個空間很唯美浪漫呢！

女孩站在這邊，側邊取景，以書牆背景很有現代韻味！

這面書牆二側復古燈光，隨站隨拍，都是攝影大片！

很愛拍照的女孩一定要走上來，感受這樣慵懶氣息.

在自助機檯後方的角落空間，發現了龍貓精靈.

旅幸福集團在台灣各地分館！

搭電梯來道三樓，客房廊道不大，房間都滿近的.

一層樓有四間房.

我們這次住在２樓，有趣的是只有一間房！

專屬電梯和客房廊道，客房對面是逃生樓梯.

二樓只有一間家庭四人房.

但是位於低樓層，房間裡聽得到水路聲音.

若有入住，要多考慮哦！

家庭四人房

這間四人房的空間還算挺大，以木質地板，床舖是放在木板上.

這樣的房型規劃很適合親子家庭，不用擔心孩子睡到滾下床.

進來的房內空間真的很大，帶了多咖行李箱，都能輕鬆打開.

牆面掛有藝術畫作，讓房內更溫暖有藝文氣息.

好喜歡這特床組設計，簡約時尚的俐落設計.

配上不同顏色的二個抱枕，讓空間顏色更跳.

木質地板雙邊也很好放置物品.

床背板是布料材質，結合皮帶，很有時髦現代風格.

雙邊還有設計感的吊燈，可以自由開關，相當彈性.

很多藝術氣息都在牆面角落，好有特色的飯店.

晚上就躺在床上看電視，布質背板不會太硬.

木櫃平台也能放很多小物.

另一邊有衣櫃、迷你吧、小冰箱、煮水壺.

抽屜拉開有吹風機、紙拖鞋、桶裝衛生紙.

冰箱內放有四瓶水，涼涼的喝，相當消暑.

門邊有一大面的全身鏡面.

可以出門前好好整理服裝.

角落空間是商務桌面.

這邊也有插座可以充電.

和床邊吊燈一系列的質感燈飾.

衛浴空間也很明亮又乾淨.

重點是有大浴缸可以泡澡.

圓形黑框鏡面延續整體設計格調.

洗手檯面的空間不大.

提供洗手乳，淡雅香氣.

可以把物品衣服放在底層抽屜.

要記得退房時拿走唷！

飯店提供大浴巾，沒有小毛巾.

若有要多的大浴巾，可向櫃檯領取.

提倡環保永續生活，不提供一次性備品.

有需要牙刷組、梳子、刮鬍刀、棉花棒等.

可向櫃檯人員拿取.

也沒有提供漱口杯.

可拿房內的馬克杯.

衛浴空間採用乾濕分離，有大浴缸，空間還滿大的.

活動起來不會覺得侷促.

晚上就要來泡澡紓緩身心！

熱水很快，水柱超強，沖澡泡澡都好暢快.

上山採藥的洗沐產品，可在飯店櫃檯來做購買.

早上來到機車停車場，二邊牆上是衛民街藝術牆.

是超可愛貓咪們，和牠們打招呼，可拍下互動照.

機車也排排站停在這邊.

留下部分紅磚矮牆，是個客廳空間，有貓咪的慵懶氛圍！

很喜歡這間漫旅今回，充滿現代時髦設計感飯店.

又離台南火車站很近，走路大約１０分鐘.

從飯店走出來就是新光三越、FOCUS百貨，再過去一點也有大遠百.

想看電影都是步行即抵，衛民街多間服飾文創小店，吸引許多遊客.

周邊巷內也有很多老屋咖啡廳，吃喝玩樂生活機能好方便！

台南吃什麼？小吃、餐廳！

⭕台南炸雞【巷口炸雞 永康大灣店】比臉大的甘梅雞排超夠味.人氣必點醬蒜炸雞

⭕台南冰品【西門吹雪】木質清幽空間氛圍.雪花冰刨冰拉麵熱壓吐司.正餐輕食大滿足

⭕台南燒烤【請上桌－國際港灣 】海鮮蒸籠熱炒超澎派！自動旋轉燒烤輕鬆聊天

⭕台南外燴【村委燴】客製化特色串燒美食.有調酒師現場調酒秀創意美酒

⭕台南小吃【歐家蚵仔煎】安平天后宮前舒適空間菜色豐富.蚵仔煎/虱目魚湯/蝦捲蚵捲大推薦

⭕台南餐酒【杏花村】巷弄中式老屋氛圍酒吧.復古風竹盤烤物好好吃.盤器花飾精緻超美

⭕台南甜點【白面酥生 法式千層脆片】薄脆餅香的千層法夾超美藝術甜點.鬆脆茶香的法式千層脆片

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