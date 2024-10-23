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添好運(高雄富民店)一個好運的地方！連續12年香港米其林一星餐廳，以平民價格吃到現點現蒸正宗港點味道

小視野 人氣：19
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小視野

發表篇數：48篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

添好運(高雄富民店)
place高雄市左營區富民路357號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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20241020添好運用餐(首圖)

添好運高雄富民店，一個添好運的地方^^

這次跟隊友一起來到連續12年獲得香港米其林一星餐廳殊榮的添好運高雄富民店，

直接就能吃到道地正宗的港式點心，整個充滿期待的心情呢！

 

★添好運高雄富民店★

地址：高雄市左營區富民路357號1F

電話：07-5505321

營業時間：一至四 11:30~22:00/五、六11:30~23:00/日 11:30~22:30

inline線上訂位(餐)：https://inline.app/booking/-KsqdgucSUzcmpa7IFO4

添好運網站

 

20241020添好運用餐-4

小米要跟大家分享這次富民店的限定活動：

活動一：(主食/點心)買四送一 (2024/10/14~11/10)(以$158以下價低者折扣)

活動二：限定飲品第二件只需+1元(2024/10/14~11/10)

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添好運的點餐方式，是使用手機去掃描QR CODE，還可以順便加入會員註冊馬上就可以得到好運一口蛋撻。

線上點餐系統很方便，按照菜單上的分類，就能輕鬆找到網站上對應的餐點，還有多人套餐可以選擇，

適合喜歡吃港點的朋友一起來享用。

 

▼菜單

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萬聖黃金流沙包

這次為了響應萬聖節的到來，添好運富民店特地製作了萬聖黃金流沙包

是添好運的招牌必點港點同時又是萬聖節限定的黃金流沙包，

輕輕地撥開就爆漿的濃郁鹹甜內餡，(小心燙口)

包子上方除了印上添好運還加印有萬聖節的蝙蝠與南瓜圖樣，

濃濃的過節氣氛呀！

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鮮蝦腐皮卷

吃港點時，小米必點的港點之一就是鮮蝦腐皮卷了~(拍照時馬上趁熱吃了一個)

腐皮炸到金黃然後包入蝦漿、韮黃與新鮮蝦仁，

入口可以吃到韮黃的香氣與蝦仁、蝦漿的鮮脆口感，

此時再沾上店員推薦的醬料(  汁)，味道類似烏醋，酸酸的可以解除一些油炸的膩味。

 

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晶瑩鮮蝦餃

晶瑩剔透是可以吃出來的~添好運牆上很可愛的廣告語。

捏成半月形的蝦餃，皮薄且有飽滿蝦仁內餡，

每一口都吃得到蝦子脆脆的口感，也是小米自己很喜歡的港點之一。

 

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好運排骨XO炒飯

肚子有銀河系的小米，當然要吃上主食才會有飽足感呀~

一定要來上一盤添好運招牌必點的好運排骨XO炒飯！

添好運的廚師將炒飯炒到粒粒分明，每一口都吃得到蔥花與蛋的香氣。

炸得香酥軟嫩的排骨，光是上桌就聞到讓我肚子咕嚕叫~

都要趁熱享用呀！(拋下相機拿起筷子)

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豉油皇叉燒炒麵

添好運的叉燒炒麵是使用廣式炒麵，

麵條的口感軟中帶有酥脆，

以豉油調味大火熱炒，叉燒炒麵吃得到大塊的叉燒與豆芽菜等蔬菜，

不同台味的炒麵偏軟的麵條，

這道炒麵口感豐富且又營養，自己差點就完食一盤XD

 

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好運冰火菠蘿

說到吃港式點心，冰火菠蘿也是必點的甜品之一呀~

皮酥香脆現烤的菠蘿包，裡面再夾上一片冰涼鹹味的奶油，

熱熱上桌一口咬下，鹹甜的口感在味蕾內爆發，

男女生都會喜愛的鹹甜鹹甜、一冷一熱的豐富有層次的口感，

吃了絕對想一顆接一顆。

 

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酥皮焗叉燒包

跳脫以往的固定思維，添好運的叉燒包採用香甜的奶酥外皮，

每一顆金黃渾圓的可愛模樣，內餡包著鹹甜的叉燒肉餡，

這是隊友特地點的菜色，因為曾經在別家的添好運吃過，

印象特別深刻呢!

 

以上的主食與甜點，都可以搭配活動一的方案，買四送一哦!!!!!

 

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好運凍檸梳打

以青檸檬片加上雪碧帶有點微酸的口感，

配上較多油炸的港式點心剛好可以解膩，

喝之前記得翻動一下檸檬片，才能喝得到酸酸甜甜的口感哦~

*限定飲品，第二件只需加1元就可以獲得哦!點餐的APP內都有介紹是哪幾款飲品~

 

店內環境

以綠色為主色調的添好運富民店，牆面上滿滿激勵人心的話語，還有可愛的菜色介紹，

每念一句都讓人莞爾一笑，「沒有什麼事是酥皮焗叉燒包解決不了的~」

20241020添好運用餐(店內拼貼))

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店內滿滿都是萬聖節的擺飾，濃濃的過節氛圍，櫃檯上也擺了添好運的相關折扣、支付方式的小看板，

結帳時可以多加利用哦！

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小米很喜歡添好運富民店的室內空間，每一桌都保有自己的用餐空間，桌與桌的距離非常舒適，

用起餐來可以很自在享受，歡迎大家一起來添好運富民店用餐哦。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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