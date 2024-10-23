Trick or Treat 萬聖節吃什麼？！

大家好萬眾矚目的【定食8】全新菜單推出囉〜

【定食8】搭配季節更新菜單，除了現點現做、多樣化的菜色，還規劃不同檔期活動來創造不同

的消費體驗。秋冬檔期主打「昭和懷舊之味」套餐，與超人氣動畫YouTuber創作者「床編故事」

聯名，推出超趣味動畫外，更於門市推出加購品「炸蝦版小雞汁玩偶」及會員滿額禮「限量貼紙」

，只在定食8登場！

心動不如馬上行動！小編先去幫大家嚐嚐看〜

我們家蠻愛吃【定食8】的，西門店內環境明亮整潔，一入店就給人很舒適放鬆的感覺

，當然在這樣的用餐環境下享用美食也就讓人更加舒服美味啦

最重要的是【定食8】免費湯飯無限享用！！

『濃郁好喝的味噌湯』跟『熱騰騰的香Q米飯』絕對是吃定食的最佳好夥伴

萬聖節快到了，【定食8】特別推出各種創意料理，準備讓你大「吃」一驚！

萬聖節限定「不給刈包就搗蛋」限時超萌販售

【定食8】超應景推出萬聖節限定餐點「不給刈包就搗蛋」，將刈包創意配上搞怪黑色系視覺

及萌翻天的眼珠，打造「大眼珠壽喜刈包(牛) 90元」、「大眼珠叉燒刈包(豚)80元」兩款選擇

，肉質鮮嫩的壽喜牛肉片及美味的梅花豬肉片，中間夾入新鮮生菜，增加清爽滋味。另外推出

「紫薯於你竹炭奶茶」，調製Trick and Treat限定魔幻飲品，天然紫心地瓜，口感綿密甘甜，

有著台灣地瓜的濃厚香氣。

「紫薯於你竹炭奶茶」任搭一款刈包享$119元，10/31前指定門市限時販售

不同風格的搞怪餐點，趕快來看看吧〜

【大眼珠叉燒刈包(豚)】

有別於一般的刈包！

黑嚕嚕的外皮好特別，口感非常軟Q有嚼勁

夾著滷透鹹香的梅花豬肉片，甜甜的花生和生菜的特有香氣

【大眼珠壽喜刈包(牛)】

傳統小吃刈包，裡頭多半放的是滷過的五花肉片，定食8打破傳統，推出「壽喜牛肉片刈包」

經過多道程序烹調，肉質軟嫩，油脂入口即化〜

【紫薯於你竹炭奶茶】

奶茶茶湯顏色為淡紫色，這是最健康的花青素，保證不加色素喔！

甘甜茶味中帶著綿密的地瓜香氣，想不到紫心地瓜與奶茶的結合能如此協調

奶茶的愛好者可以試試

【壽喜牛玉帶烏龍燒】

以壽喜燒形式加入日式絹豆腐、蒟蒻絲、精靈菇、國產玉米筍、秋葵、紅蘿蔔等多樣食材

，佐以秘傳壽喜燒醬汁慢火燉煮，寬版烏龍麵吸附湯汁，入口Q彈、展現日式傳統風味。

另外附上溫泉蛋搭配享用，濃郁湯頭變得更柔和、口感更加滑順

寬版烏龍麵台灣也吃得到！

3公分的烏龍麵吸附滿滿的湯汁，質地帶點柔軟滑溜，Q彈有嚼勁滑溜好吃耶！

入口時能感受到各種蔬菜和牛五花的豐富層次和多汁感，搭配吸滿壽喜燒醬汁的烏龍麵

，每一口都充滿濃郁的日式風味〜

溫泉蛋搭配特製壽喜燒醬汁，口感升級更加圓潤滑順

這次新推出的「壽喜牛玉帶烏龍」我超愛！！

【雞腿玉帶烏龍】

以清燉雞高湯為底，混合日本柴魚干貝高湯、內含日式豆皮、海帶芽、秋葵、紅蘿蔔等食材

，選用玉帶般的寬烏龍麵，整體口感更豐富有嚼勁。另外附上酥脆雞腿排，淋上獨特紹興千里醋

，視覺份量十足，配上高麗菜絲、碗豆苗等蔬菜，相當清爽脆口、層次感豐富

對於喜歡吃肉及炸物的人一定能夠滿足、不能錯過的一道料理

超大份量去骨雞腿排，酥脆，厚實多汁，皮酥到還能敲出聲音！

再淋上提味的秘製紹興千里醋，在嘴裡交融的滋味，層次豐富又不失清新爽脆！

清燉雞湯清甜的湯頭尾韻還會回甘〜

寬烏龍麵麵體就像麻糬一樣Q，不會太軟爛，帶有一點嚼勁，高湯的湯頭清甜，二者是絕妙的搭配

【炸蝦天婦羅丼】

「炸蝦天婦羅丼」經典回歸登場，將定食8人氣單點品「綜合天婦羅」以套餐形式推出。

「綜合天婦羅」每季銷售逾4萬份，酥炸脆口的麵衣裹覆長蝦，沾覆滿滿天婦羅醬汁超美味

，同時享有炸蝦、牡蠣、蟹風味棒、溏心蛋等澎湃食材，炸物控千萬別錯過！

凡點定食套餐皆可白飯、味噌湯無限享用，CP值超高超滿足！

一次滿足 〜將多種天婦羅、炸蝦與牡蠣、蟹風味棒、溏心蛋全部放到熱騰騰的白飯上啦！

所有的食材都油炸直酥脆，但卻不太油膩，天婦羅沾上略帶甜味的醬油完美結合，會挑動你的味蕾

吃完整份套餐都不膩，真的很神奇！

【酥炸精靈菇】

吃起來外酥內Q〜菇菇獨有的香氣！

菇菇超級好吃，乾爽不油膩，香酥脆咬開來還保有水分讓人驚艷

【刺身4片】

定食8是迴轉壽司爭鮮旗下的日式丼飯店，除了熟食之外也有生魚片料理

鮭魚+旗魚，生魚片最重就是新鮮呀，想吃生魚片找定食8就對了

【胡麻玉米筍】

米筍簡單清燙就很清爽可口，加上胡麻醬更能提升它的甜度及香氣

【黃金小麥風味炸蝦】

每隻炸粉都裹得很紮實均勻還不小隻呢！

炸蝦真的很大一隻，咬下去外皮酥脆又多汁，整顆吃起來真的超爽

【香檸起司杯杯】

IG數千人好評分享、網路超人氣甜點品牌「ChizUP!美式濃郁起司蛋糕」，首度與定食8聯名推出

獨家限定口味「香檸起司杯杯」，打造出飯後1個人吃也剛剛好的份量，上面還有獨特專屬烙印設計

，「不用網購」在全台定食8門市都吃得到！

竟然是我愛的「ChizUP!美式濃郁起司蛋糕」，歐耶〜

撲鼻而來的天然香氣超誘人，還沒品嚐前就能先聞到滿滿檸檬清香

滑順綿密的口感，每一口都有濃厚的起司香，微微的清新酸甜，完美地平衡了起司的厚重感

，真的超級好吃！！

小小一顆回味無窮，適合喜愛酸甜口味的你

【火龍果荔枝特調+雷夢冬瓜露+濃厚系奶茶】

當然不能錯過他們的茶飲啦〜

火龍果荔枝特調，入口便能感受台灣在地火龍果的清香鮮甜，融入荔枝果汁，整杯口感層次超豐富

雷夢冬瓜露，冬瓜茶+檸檬，冬瓜的甜美與檸檬的清新完美結合，酸甜不膩口

濃厚系奶茶，濃厚的奶茶風味包覆著整個舌尖久久不能散去，喝起來溫潤又醇厚

定食8 聯名 YouTuber「床編故事」 炸蝦小雞汁超萌登場

敲碗〜敲碗〜

定食8與超人氣動畫創作者「床編故事」聯名，其製作的可愛搞笑影片，於YouTube 頻道上

超過33萬追蹤及百萬觀看數。此次將頻道中最受歡迎的角色「小雞汁」，跳脫以往拍西瓜動作

，呆萌個性融入定食8炸蝦元素進行新詮釋出「定食8專屬的炸蝦小雞汁」

11/1起於全台門市單筆消費滿300元，即可加購床編故事聯名限定「小雞汁玩偶吊飾」

，推出「蝦嚇叫小雞汁」及「蝦屁屁小雞汁」兩款。每款加購價329元

，直接加購組合套組只要599元！數量有限，售完為止

後面那組「小雞汁」玩偶太可愛我要尖叫！！！！

想收藏限定款「小雞汁」的粉絲們一定要把握機會好好買一波啦！

小珊珊碎碎念：

萬聖節不給糖就搗蛋 這次我們來到【定食8】，帶著眼球味蕾一起假鬼假怪！

新推出的菜色一樣好吃！！用餐過數次，不管是定食、炸物或飲品，美味度都有一定的水準

寬版烏龍麵這裡就可以吃得到啦〜還沒有品嚐過的朋友趕快手刀衝一波！

【INFO】

【定食8 西門店】

▶地址：台北市萬華區漢中街42號2樓

▶電話：02-23615335

▶營業時間：11:00-21:30

▶官方網站：爭鮮‧定食8 | 爭鮮旗下品牌 Sushi Express Group

▶官方臉書：爭鮮

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